Нормандский формат поставлен на паузу, и эта пауза может затянуться, - Елисеев
Пауза в Нормандском формате переговоров по Донбассу может затянуться надолго.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат, чрезвычайный уполномоченный посол Украины Константин Елисеев.
"Нормандский формат - это важный формат переговоров с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе, уникальный формат, который был создан при участии лидеров Украины, Германии и Франции прежде всего. К сожалению, он сейчас поставлен на паузу, и я не исключаю, что после того, как осенью будут выборы в Германии, а в следующем году во Франции президентские выборы, эта пауза может затянуться.
Но именно потому я ожидал, что по итогам вчерашних переговоров Меркель и Зеленского стороны объявят о перспективе проведения следующего Нормандского саммита, так как это единственный формат, который позволяет двигать процесс урегулирования ситуации на Донбассе", - сказал он.
Елисеев ответил на вопрос, нужно ли привлекать к переговорам и другие страны.
"Сколько существует Нормандский формат, столько и ведутся переговоры о новых форматах, перспективах расширения и так далее. Моя позиция довольно четкая: проблема не в форматах и не в формах, а в сути. А суть в том, что Кремль совершенно не заинтересован в урегулировании ситуации на Донбассе. Конечно, было бы желательно привлечь другие страны, и были такие попытки. Напомню, что и в 2016 году пытались привлечь Британию, США. Удалось привлечь спецпредставителя США Волкера, который работал параллельно с Нормандским форматом.
Но я думаю, что все эти разговоры только отвлекают от сути. На сегодня остановлен процесс освобождения заложников, Украина сегодня и не говорит о выведении российских войск, восстановлении контроля над границей и так далее. На сегодня можно говорить что процесс урегулирования поставлен на паузу", - сказал он.
Нормандский формат - это форма переговоров по ситуации на Донбассе, включающая глав четырех стран - Украины, Германии, Франции и России. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии, Франция.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию обсудил с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в Нормандском формате и в установлении мира на Донбассе, важность остановки строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, вопрос деоккупации Крыма, энергетическую безопасность, экономическое сотрудничество и ряд других вопросов.
співголова ГІ "Права Справа"
13 Июля 00:08 51
З Росії в ОРДЛО йдуть військові колони.
На території ОРДЛО блокується робота місії ОБСЄ, тим часом з Росії йдуть військові колони.
Щодо блокування роботи місії ОБСЄ. З чим це пов'язано? Зараз в ОРДЛО проходять командно-штабні навчання 1-го і 2-го армійських корпусів бойовиків. Зокрема поблизу селищ Круглик, Мирне, Шимшинівка - це окупований Лутугинський район Луганськох області - зосереджена велика кількість бронетехніки, близько 200 одиниць, це критична кількість бронетехніки для такого рівня навчань.
Зокрема, спостерігачі ОБСЄ повідомили про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів, а саме: поблизу Шимшинівки - 11 танків, 26 броньованих машин; поблизу Мирного - 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць, 101 броньована бойова машина; поблизу Круглика - 30 танків.
Аналогічна ситуація відбувається на окупованих територіях Донецької області. Безпілотник ОБСЄ зафіксував наступне скупчення ворожої техніки: поблизу Бойківського - 8 танків Т-64; на території Роздольного - 23 бойові машини піхоти (БМП); поблизу Кальміуського - 6 бойових броньованих машин, 1 самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика».
Варто зазначити, що місію ОБСЄ не допускають до районів проведення так званих командно-штабних навчань, щоб виключити витік інформації про кількість техніки, кількості особового складу, легенди проведення цих навчань.
В свою чергу глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік звернувся до Постійної ради ОБСЄ в зв'язку з триразовим збільшенням порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Він зазначає, що розширилася географія бойових дій вздовж лінії зіткнення, а випадків більш широкого застосування смертельної і руйнівної зброї стало помітно більше. Крім цього, в ОБСЄ також підкреслюють, що в результаті обстрілів стали частіше страждати об'єкти цивільної інфраструктури.
При цьому місцеві джерела ГІ «Права Справа» зафіксували проходження колон з території Росії на територію окупованих районів Луганської області. Ця інформація була доведена до українських спецслужб.
Показово, що на окупованих територіях знову заговорили про «Новоросії».
На тлі проведення цих навчань звучать заяви ватажків «ЛДНР», зокрема, Пасічника і Пушиліна про можливість реінкарнації проекту так званої «Новоросії». Подібні заяви свідчать про те, що російські куратори погодилися на план виходу або блокування роботи ТКГ і , відповідно, виконання Росією взятих на себе зобов'язань щодо імплементації положень Мінських домовленостей.