Нормандский формат поставлен на паузу, и эта пауза может затянуться, - Елисеев

Пауза в Нормандском формате переговоров по Донбассу может затянуться надолго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" дипломат, чрезвычайный уполномоченный посол Украины Константин Елисеев.

"Нормандский формат - это важный формат переговоров с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе, уникальный формат, который был создан при участии лидеров Украины, Германии и Франции прежде всего. К сожалению, он сейчас поставлен на паузу, и я не исключаю, что после того, как осенью будут выборы в Германии, а в следующем году во Франции президентские выборы, эта пауза может затянуться.

Но именно потому я ожидал, что по итогам вчерашних переговоров Меркель и Зеленского стороны объявят о перспективе проведения следующего Нормандского саммита, так как это единственный формат, который позволяет двигать процесс урегулирования ситуации на Донбассе", - сказал он.

Елисеев ответил на вопрос, нужно ли привлекать к переговорам и другие страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский. ВИДЕО

"Сколько существует Нормандский формат, столько и ведутся переговоры о новых форматах, перспективах расширения и так далее. Моя позиция довольно четкая: проблема не в форматах и не в формах, а в сути. А суть в том, что Кремль совершенно не заинтересован в урегулировании ситуации на Донбассе. Конечно, было бы желательно привлечь другие страны, и были такие попытки. Напомню, что и в 2016 году пытались привлечь Британию, США. Удалось привлечь спецпредставителя США Волкера, который работал параллельно с Нормандским форматом.

Но я думаю, что все эти разговоры только отвлекают от сути. На сегодня остановлен процесс освобождения заложников, Украина сегодня и не говорит о выведении российских войск, восстановлении контроля над границей и так далее. На сегодня можно говорить что процесс урегулирования поставлен на паузу", - сказал он.

Нормандский формат - это форма переговоров по ситуации на Донбассе, включающая глав четырех стран - Украины, Германии, Франции и России. Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии, Франция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию обсудил с канцлером Ангелой Меркель усиление роли Германии в Нормандском формате и в установлении мира на Донбассе, важность остановки строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, вопрос деоккупации Крыма, энергетическую безопасность, экономическое сотрудничество и ряд других вопросов.