Посол Франции де Понсен о расширении Нормандской четверки: У России отсутствует политическая воля, дело не в изменении формата

У России отсутствует политическая воля по реализации и выполнению своих обязательств.

Об этом в интервью ТСН заявил посол Франции Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя предложение о расширении Нормандского формата, дипломат заявил, что позиция Франции заключается в том, что проблема не в формате.

"Мы готовы к любому варианту, готовы рассмотреть любую из возможностей. С нашей стороны нет никакой дурной воли. Но настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности, российской стороны по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание к миру", - объяснил Понсен.

