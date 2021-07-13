РУС
Посол Франции де Понсен о расширении Нормандской четверки: У России отсутствует политическая воля, дело не в изменении формата

Посол Франции де Понсен о расширении Нормандской четверки: У России отсутствует политическая воля, дело не в изменении формата

У России отсутствует политическая воля по реализации и выполнению своих обязательств.

Об этом в интервью ТСН заявил посол Франции Этьен де Понсен, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя предложение о расширении Нормандского формата, дипломат заявил, что позиция Франции заключается в том, что проблема не в формате.

"Мы готовы к любому варианту, готовы рассмотреть любую из возможностей. С нашей стороны нет никакой дурной воли. Но настоящей проблемой является отсутствие политической воли сторон, в частности, российской стороны по реализации и выполнению своих обязательств. Следовательно, дело не в изменении формата, к сожалению, благодаря которому у России появится желание к миру", - объяснил Понсен.

у раиси отсутствют мозги..
13.07.2021 15:07 Ответить
у Рассии "политическая воля" появляется только тогда, когда в ее горящей разваливающейся хате подвергнутой наводнением и голодом, вдруг заканчивается ШМУРДЯК!
вот тогда Рассия нехотя начинает идти на "конструктивный диалог".
13.07.2021 15:11 Ответить
А когда вчера кремлевский недофюрер говорил про "Границы Украины на момент объединения" с московитами, он не хотел вспомнить границы своей помойки на тот момент?
13.07.2021 15:15 Ответить
К сожалению это у нас не существует политической воли.Мокшане шаг за шагом,сантиметр за сантиметром добиваются своего при том что наше правительство даже уже не скрытый сепаратизм рассматривает как свободу слова на эфирном вещании и призывает украинцев признать убийц наших воинов и захватчиков украинских територий братьями.О чем заявил лично сам Президент Украины.
3.07.21 12:35https://censor.net/ru/news/3276761/zelenskiyi_o_bratskih_narodah_bolshe_pohoje_na_kaina_i_avelya
13.07.2021 15:16 Ответить
Улусія має вельми міцну пллітичну волю-знищення України як держави і Мінськ є одним із інструментів для досягнення отієї мети,тим більше,що там у цьлму їй "підігрують" Франція і Німеччина.
13.07.2021 17:17 Ответить
 
 