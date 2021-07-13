РУС
На саммите "Крымской платформы" Францию будет представлять глава МИД Ле Дриан, - посол де Понсен

На саммите

От Франции на первый саммит "Крымской платформы" прибудет глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН рассказал французский посол Этьен де Понсен.

Он также добавил, что официальный Париж положительно оценивает идею проведения такого саммита с целью деоккупации Крыма.

"И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - сказал де Понсен.

Читайте также: На саммите "Крымской платформы" заработает офис мониторинга ситуации на оккупированном полуострове, - Жовква

Автор: 

Я так и не понял цель ,,Крымской платформы,,чем эти уважаемые мужи будут заниматься,тем что и ОБСЕ?Считать за сотни километров сколько было выстрелов не указывая кто даже стрелял?Развели тут всякую нечисть так если бы своей доморощеной не хватало.
13.07.2021 15:30 Ответить
На саммите "Крымской платформы" Францию будет представлять глава МИД Ле Дриан/ В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба / Ле Дриан в теме-он знает кто такие Коко Шанель , Кристиан Диор, Ив Сен Лоран, Пьер Карден, Юбер Живанши, Жан-Поль Готье , Жак Фат.
13.07.2021 15:33 Ответить
Это так щоб и не послать и не обидеть.
13.07.2021 15:56 Ответить
 
 