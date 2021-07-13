На саммите "Крымской платформы" Францию будет представлять глава МИД Ле Дриан, - посол де Понсен

От Франции на первый саммит "Крымской платформы" прибудет глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН рассказал французский посол Этьен де Понсен.

Он также добавил, что официальный Париж положительно оценивает идею проведения такого саммита с целью деоккупации Крыма.

"И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - сказал де Понсен.

