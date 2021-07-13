На саммите "Крымской платформы" Францию будет представлять глава МИД Ле Дриан, - посол де Понсен
От Франции на первый саммит "Крымской платформы" прибудет глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН рассказал французский посол Этьен де Понсен.
Он также добавил, что официальный Париж положительно оценивает идею проведения такого саммита с целью деоккупации Крыма.
"И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины независимости Украины", - сказал де Понсен.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Володимир Сливка
показать весь комментарий13.07.2021 15:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий13.07.2021 15:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vasily G
показать весь комментарий13.07.2021 15:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль