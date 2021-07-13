Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины, обвиняемого в государственной измене и организации теракта, Валерия Шайтанова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе суда.

"13 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого Ш. (Шайтанова - ред.) срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей до 23 августа подозреваемого в государственной измене генерала СБУ Шайтанова

По результатам апелляционного рассмотрения решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, в апреле 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вербовщик подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова Егоров руководил террористами на Донбассе, - контрразведка. ВИДЕО