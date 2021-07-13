"Формула Штайнмайера" уже имплементирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", - Арестович
Нет необходимости в имплементации "Формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, поскольку она уже прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, комментируя заявление Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы благодарны Германии и Франции за разработку кластеров по реализации минских соглашений. Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сперва в ОРДЛО проводятся выборы, а после Украине переходит контроль над границей. Все наоборот. Но парадокс заключается в том, что "Формулы Штайнмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство - она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом еще в 2014 году 10-м пунктом. Она там есть", - заявил Арестович.
Послухайте перехват розмови гіркіна і Ко у 04.2014!
Він свідчить, що х-ло розпочав війну саме заради того, щоб закрити перед Україною всі шляхи на Захід шляхом легімітизації через вибори "влади" ОРДЛО.
Реалізація ф-ли Штайнмаера - це 100% капітуляція України.
https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
"Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в трехстороннем контактной группе, - обнародовала в Facebook письмо с объяснением "формулы Штайнмайера".
В письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику сказано, что Украина "принимает текст формулы", КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18?fbclid=************************************************************* закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и которую согласовали 11 сентября дипломаты Украины, Франции, Германии и России."
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731
читай не тільки заголовок
Мова про те, хто дав згоду на застосування формули.
І це зробив зеленський руками кучми.
ти адекватна взагалі?
Закон про особливий статус ордло це юридична легалізація терористів і офіційний дозвіл кремлю на окупацію Донбасу
Незгодний з "формулою Штайнмаєра" Порошенко три роки тому "топив" за неї (відео)
https://www.unian.ua/politics/10706817-nezgodniy-z-formuloyu-shtaynmayera-poroshenko-tri-roki-tomu-topiv-za-neji-video.html