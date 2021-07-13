РУС
3 876 49

"Формула Штайнмайера" уже имплементирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", - Арестович

Нет необходимости в имплементации "Формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, поскольку она уже прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, комментируя заявление Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы благодарны Германии и Франции за разработку кластеров по реализации минских соглашений. Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сперва в ОРДЛО проводятся выборы, а после Украине переходит контроль над границей. Все наоборот. Но парадокс заключается в том, что "Формулы Штайнмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство - она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом еще в 2014 году 10-м пунктом. Она там есть", - заявил Арестович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера"

Меркель Ангела (2126) минские соглашения (3229) Формула Штайнмайера (324) Арестович Алексей (336)
+10
Что же тогда подписал Кучма в октябре 2019 по настоянию Зели, Люся?
13.07.2021 15:41 Ответить
+8
В Люсі завдання всі злочини Зеленського перекласти на попередників.
13.07.2021 15:47 Ответить
+7
звездит люся
13.07.2021 15:49 Ответить
Что же тогда подписал Кучма в октябре 2019 по настоянию Зели, Люся?
13.07.2021 15:41 Ответить
В Люсі завдання всі злочини Зеленського перекласти на попередників.
13.07.2021 15:47 Ответить
І так теж буде вірно!
13.07.2021 15:49 Ответить
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD

https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD Орест Петренко https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD @wUwQotWJqZ1aVJD https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD/status/1414850735779483653 5 ч

Послухайте перехват розмови гіркіна і Ко у 04.2014!
Він свідчить, що х-ло розпочав війну саме заради того, щоб закрити перед Україною всі шляхи на Захід шляхом легімітизації через вибори "влади" ОРДЛО.
Реалізація ф-ли Штайнмаера - це 100% капітуляція України.

https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
13.07.2021 15:47 Ответить
Жовтень 2019. През Зеленський.

"Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в трехстороннем контактной группе, - обнародовала в Facebook письмо с объяснением "формулы Штайнмайера".
В письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику сказано, что Украина "принимает текст формулы", КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18?fbclid=************************************************************* закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и которую согласовали 11 сентября дипломаты Украины, Франции, Германии и России."

https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731
13.07.2021 15:52 Ответить
А кто знает: Арестович голубой или вид делает?
13.07.2021 15:44 Ответить
!!!
13.07.2021 15:46 Ответить
Формула была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года, то как она может быть имплементирована в 2014?)
13.07.2021 15:46 Ответить
"Формула Штайнмайера" уже имплементирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", - Арестович - Цензор.НЕТ 5053
13.07.2021 15:48 Ответить
Формулу Штайнмайера погодився виконувати зеленський в 2019 році.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49905731
13.07.2021 15:49 Ответить
так, після деокупації Донбасу
читай не тільки заголовок
13.07.2021 16:02 Ответить
Не треба переводити стрілки.
Мова про те, хто дав згоду на застосування формули.
І це зробив зеленський руками кучми.
13.07.2021 16:05 Ответить
яку згоду????????? після виборів в ордло по українським законам і по українській Конституції? Це зрада?????????!!!!!!!?*?????????
ти адекватна взагалі?
13.07.2021 16:26 Ответить
Всім очевидно хто тут неадекватний "?????????!!!!!!!?*?????????" )
13.07.2021 16:31 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3276821/0192143e-2beb-70f6-ad11-fc0a86c40e4d
13.07.2021 16:45 Ответить
"Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович - Цензор.НЕТ 4330
13.07.2021 16:31 Ответить
"Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович - Цензор.НЕТ 1175
13.07.2021 16:32 Ответить
Читала це у фейсбуку. Все вірно написано.
13.07.2021 16:34 Ответить
А люська ходила на стрелку? Вроде она там с кем-то договорилась отгрести люлей дней десять назад.
показать весь комментарий
Ніт!
13.07.2021 15:59 Ответить
звездит люся
13.07.2021 15:49 Ответить
А вдумайтесь что предусматривает формула этого фашиста.Так это восстановление окупированых територий за счет Украины и взятых страной кредитов при условии что деньгами будут распоряжаться окупационные власти.Обеспечение окупированых територий всем что только пожелают за счет бюджетных средств Украины.А эти все требования по формуле этого урода без гарантий на восстановления границ страны а все украинские вложения будет контролировать кацапия.Только придурошный ЗЕ может на это повестись или насравший как на Украину так и на свои прямые обязанности как Гаранта Конституции
13.07.2021 15:54 Ответить
ця формула вже введена офіційно в Закон про особливий статус ордло
показать весь комментарий
Формула існує одна єдина,Слава Україні та Смерть її Ворогам.І люди які кладуть свої життя за визволення країні в певний час знищать як ворогів на сході так і ворогів в тилу.Дограються зелені та і не зелені уйо.. ща.Терпець вже обривається і все тільки в часі.
показать весь комментарий
так саме зелені і кладуть свої життя у боротьбі з кремлядями
показать весь комментарий
і скільки твоїх "побратимів" сконало вже на своїх диванах?
показать весь комментарий
Ганька, пояснюю: результат голосування серед ЗСУ такий самий як і по всій країні
показать весь комментарий
По данним США тілки ЗЕ поклав у свою кишеню 4 лярди і не китайських юанів а зелених.
показать весь комментарий
це по даним кремля
показать весь комментарий
Можливо,я не сперечаюсь.Але ця інформація проскочила тут на цензорі так що........
показать весь комментарий
пиши заяву в СБУ на Зеленського і в якості доказів приклади текст з Цензору
показать весь комментарий
Так СБУ і так контролює кожну надруковану нами літеру,а прийде час все нам викладуть до останньої крапки.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:09 Ответить
так і є
Закон про особливий статус ордло це юридична легалізація терористів і офіційний дозвіл кремлю на окупацію Донбасу
13.07.2021 15:58 Ответить
і що на це каже твій психіатр?
показать весь комментарий
він каже, що інтернет-нік "шоколадний бандерівець" може взяти собі лише дуже закомплексована і невпевнена у собі боягузлива особіа без освіти
показать весь комментарий
Це не повна інформація,це ще і повне утримання існуючої влади на окупованих територіях із українського бюджету без права контролю над коштами та ще і після того як повбивали тісячами наших воїнів.Та без контролю над окупованою територією України.Це практично територія яку українці будуть годувати без права на ній правити.
показать весь комментарий
Арестович-советник Ермака. Меркель заявила о необходимости реализация "формулы Штайнмайера". И Путин с Ермака-Козыря за Штайнмайера спросит: Коломойский богует а где Штайнмайер? Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
показать весь комментарий
Звісно, бо зелена шмаркля сьогодні втілює в життя всі задуми святого петрика
Незгодний з "формулою Штайнмаєра" Порошенко три роки тому "топив" за неї (відео)
https://www.unian.ua/politics/10706817-nezgodniy-z-formuloyu-shtaynmayera-poroshenko-tri-roki-tomu-topiv-za-neji-video.html
показать весь комментарий
і що про твої розлади говорить психіатр????
показать весь комментарий
Правда очі коле, безідейна ти лупа парашенка ? Спамом не врятуєш свого сивочолого госп#дара. Це відео вже увійшло в історію лиходіянь святого юди парашенка
показать весь комментарий
тупорила люся напевне не знає, що закон був прийнятий в 2015-му.... тупорилість просто зашкалює
показать весь комментарий
та навіть не головне рік прийняття... Як те, що з-за окупації касапами нашого Донбасу він діяти не буде. Від слова "зовсім". Раніше я переживав, що з-за бубочки - його ввімкнуть. Так ні, йому таке вчинити ніхто (перш за все РОК та інші патріотичні ГО, ветерани) не дасть.
показать весь комментарий
вагіна рота відкрила...
показать весь комментарий
Опять эксперт Люся
показать весь комментарий
