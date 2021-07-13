"Слуга народа" Костин о продолжении судебной реформы: Надеемся, что через шесть месяцев ВККС начнет свою работу

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по правовой политике Андрей Костин ожидает, что законопроект о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будет подписан в ближайшее время.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа после этого будет запущен процесс формирования конкурсной комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны "Большой семерки" заявили о готовности направить независимых экспертов для отбора членов ВККС

"Тут мы надеемся на то, что и от Совета судей Украины, и от наших международных партнеров будут делегированы такие члены конкурсной комиссии, которые имеют большой опыт в оценке, как профессиональной этики и доброчестности, так и профессиональной компетентности будущих членов ВККС. Надеемся, что через 4-6 месяцев ВККС начнет свою работу, будут завершены конкурсные процедуры, которые были начаты, а это и завершение конкурса на должности судей первой инстанции, и создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, и очень быстро будут назначены конкурсы на должности судей апелляционных судов общей юрисдикции, потому что именно там наибольший дефицит судебных кадров. Кроме того, будет продолжена работа по квалификационному оцениванию действующих судей, которые его не прошли за время работы прошлой ВККС", - объяснил Костин.

Нардеп считает, что Высший совет правосудия (ВСП) должен быть совестью судебной системы.

"А именно совести судебной системы должны доверять и люди, и бизнес, профессиональное сообщество, и политики, но в первую очередь сами судьи. Если судьи, по каким-то причинам еще не поняли, что нужно работать в соответствии с законом и норм этики, то увидят принципиальную позицию Высшего совета правосудия по любой жалобе, которая касается неэтического или непрофессионального поведения судей, то мы увидим или изменение их отношения к своей роли в обществе или то, что такие судьи просто пойдут в отставку", - подчеркнул Костин.

Ранее Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского.