Для формирования коллективного иммунитета в Украине до конца года нужно вакцинировать не менее 250 тыс. человек ежедневно, - KSE

Имеющихся в Украине около 2 млн доз вакцин при стабильных темпах вакцинации хватит еще на месяц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас темпы вакцинации в Украине выросли на четверть - в среднем в Украине вакцинируют 81 тыс. человек в сутки.

"Но этот тренд должен ускоряться, потому что для вакцинации 70% населения до конца 2021 года, чтобы мы могли говорить о коллективном иммунитете среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше - около 250 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня и до конца года включительно с выходными", - пояснил Ганиченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая волна коронавируса ожидается уже этим летом: уровень смертности в Украине к сентябрю может достичь 54-70 тыс. с начала пандемии, - KSE

Он добавил, что, несмотря на то, что темпы вакцинации и количество вакцин в стране растет, имеющихся на данный момент около 2 млн доз вакцин хватит еще на месяц при стабильных темпах.

Аналитик напомнил, что в июле в Украину должно поступить еще 7 млн доз вакцин.

В то же время, он отметил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас - до начала роста заболеваемости COVID-19, который эксперты прогнозируют уже в ближайшее время и который, по их словам, "может быть очень серьезным".

Ганиченко добавил, что в Нидерландах, которые имели схожие с Украиной темпы спада заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Также читайте: У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подозревают "дельта"-штамм коронавируса

+4
😀 250 тысяч в день ...это как миллиард деревьев за год...из одной серии кинА...фантастического...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:01 Ответить
+2
Давно "школа экономики" стала в эпидемиях разбираться? "Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи"!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:27 Ответить
+1
хоть паржьом! Так ЗЕскот?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:58 Ответить
хоть паржьом! Так ЗЕскот?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:58 Ответить
Они как раз ярые антипрививочники, так что следующие выборы вполне могут состояться без их участия.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:59 Ответить
Чекаємо нагоди надіслати вінок з написом "хужє не будєт"...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:03 Ответить
не бреши, раз влада сказала: вакцинуватися, то зе-скот слухняно піде.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:50 Ответить
Тут надо разобраться в природе явлений. зэскот слушает пропаганду, а не владу. Именно эта пропаганда заставила их выбрать клоуна и моносброд, эта же пропаганда сейчас вкладывает им в уши антипрививочные страхи. Учитывая, что критическим мышлением они не обладают, они прямо следуют инструкциям из источников этой пропаганды.
Забавно, что эти источники смотрят и кацапы, и подвержены они ей даже в бОльшей степени, потому на лаптестане сейчас рекордная смертность от КОВИДа, хоть летом вирусы значительно снижают свою активность.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:54 Ответить
міг би погодитись, але пропаганда вакцинації іде саме із владних каналів. прихильники зеленського і зараз прислухаються до голосу зеленських. Хто із слуг пропагує спротив вакцинуванню? один одіозний чувак, причому із дурнуватими поясненнями. Всі інші - строго з лінією партії. Ну самі ж знаєте... це якщо перебуваєте в Україні
для стада зеленського не може бути вибірковості в сприйнятті інформації. Якщо москаль трубить проти вакцин і водночас лає владу зеленського, то для стада всьо - москаль однозначно не прав.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:20 Ответить
зэскот смотрит рашко-источники. Всяких там шариёв и прочее.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:55 Ответить
😀 250 тысяч в день ...это как миллиард деревьев за год...из одной серии кинА...фантастического...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:01 Ответить
і я вірю, що це обов'язково буде зроблено!
чєсслово!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:17 Ответить
Давно "школа экономики" стала в эпидемиях разбираться? "Главное прокукарекать, а там хоть солнце не всходи"!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:27 Ответить
наплодив Сорос українцям
штук надцять різних "інститутів"..
показать весь комментарий
13.07.2021 21:11 Ответить
Опять бубочку запутали.Он ведь,малахольный, думал что для формирования коллективного иммунитета достаточно привить весь ОП,а тут вон оно чё.
Да и с миллиардом деревьев тоже как то неудобно получается.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:07 Ответить
Так они не смогут таким темпом вакцинировать - 73% украинцев сейчас каждый день миллионами деревья сажают (кроме школьных учителей). Чтобы хоть в чем-то писюнианист не соврал.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:57 Ответить
171 день до кінця року * 250 000 людей/день = 427 750 000 людей. Доведеться в 15 разів збільшити населення.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:42 Ответить
якщо вакцинувати ще собачок..котиків..
показать весь комментарий
13.07.2021 21:09 Ответить
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

СОРОСЯТКО,здається, ЩОСЬ ПУКНУЛО у підтримку вакцинування третьою,п"ятою,десятою дозою недешевих вакцин...
показать весь комментарий
13.07.2021 21:08 Ответить
 
 