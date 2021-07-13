Для формирования коллективного иммунитета в Украине до конца года нужно вакцинировать не менее 250 тыс. человек ежедневно, - KSE

Имеющихся в Украине около 2 млн доз вакцин при стабильных темпах вакцинации хватит еще на месяц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас темпы вакцинации в Украине выросли на четверть - в среднем в Украине вакцинируют 81 тыс. человек в сутки.

"Но этот тренд должен ускоряться, потому что для вакцинации 70% населения до конца 2021 года, чтобы мы могли говорить о коллективном иммунитете среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше - около 250 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня и до конца года включительно с выходными", - пояснил Ганиченко.

Он добавил, что, несмотря на то, что темпы вакцинации и количество вакцин в стране растет, имеющихся на данный момент около 2 млн доз вакцин хватит еще на месяц при стабильных темпах.

Аналитик напомнил, что в июле в Украину должно поступить еще 7 млн доз вакцин.

В то же время, он отметил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас - до начала роста заболеваемости COVID-19, который эксперты прогнозируют уже в ближайшее время и который, по их словам, "может быть очень серьезным".

Ганиченко добавил, что в Нидерландах, которые имели схожие с Украиной темпы спада заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Напомним, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

