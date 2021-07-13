Экс-судья КСУ Шишкин о рынке земли: Это 100% нарушение Конституции, они продают не только землю - они продают землю с недрами

Закон об обороте украинской земли или о ее продаже это не продажа земли, а ее разбазаривание.

Об этом заявил экс-генпрокурор, экс-судья КСУ Виктор Шишкин в интервью Цензор.НЕТ.

"Конечно, это 100% нарушение Конституции. Поскольку есть 13 и 14 статья Конституции, которая четко указывает, что земля ... Понимаете, в том-то и дело, что они продают не только землю - они продают землю с недрами! Хотя закон называется: "Об обращении земли сельскохозяйственного назначения". Но это завуалировано. Потому что уже новым закончиком этого года они сказали, что приоритетное право на покупку земли будет не у соседа-фермера, как это было всегда. Нет - приоритет будет у того, кто имеет лицензию на разработку недр на этом участке", - объяснил он.

По словам Шишкина, объединенным территориальным громадам предоставлено право изменять статус земли, то есть перевод из земли сельскохозяйственного назначения в другие виды земли.

"Сегодня оценили, что украинская земля сельскохозяйственного назначения, если утилитарно подойти к этому, стоит, по разным оценкам, где-то миллиардов 40, а недра наши тянут на 40 триллионов долларов. Видите разницу? Если раньше статус видов земли меняли центральные органы, то теперь это могут делать органы местного самоуправления. Мы уже видим, как они обошлись с янтарем. Земля является объектом собственности всего украинского народа, под землей имеют в виду и недра, и все остальное, как записано в статье 13 Конституции. К тому же в статье 14 Конституции указано, что это земля - ​​национальное богатство украинского народа. Национальное богатство. Поэтому они приняли этот закон вопреки Конституции, полностью игнорируют Конституцию и блокируют полностью деятельность Конституционного Суда, когда дошло до того, что их закончик будет отменен. А там уже 11 голосами проголосовали в первом чтении", - добавил экс-судья КСУ.

