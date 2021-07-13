РУС
Экс-судья КСУ Шишкин о рынке земли: Это 100% нарушение Конституции, они продают не только землю - они продают землю с недрами

Закон об обороте украинской земли или о ее продаже это не продажа земли, а ее разбазаривание.

Об этом заявил экс-генпрокурор, экс-судья КСУ Виктор Шишкин в интервью Цензор.НЕТ.

"Конечно, это 100% нарушение Конституции. Поскольку есть 13 и 14 статья Конституции, которая четко указывает, что земля ... Понимаете, в том-то и дело, что они продают не только землю - они продают землю с недрами! Хотя закон называется: "Об обращении земли сельскохозяйственного назначения". Но это завуалировано. Потому что уже новым закончиком этого года они сказали, что приоритетное право на покупку земли будет не у соседа-фермера, как это было всегда. Нет - приоритет будет у того, кто имеет лицензию на разработку недр на этом участке", - объяснил он.

По словам Шишкина, объединенным территориальным громадам предоставлено право изменять статус земли, то есть перевод из земли сельскохозяйственного назначения в другие виды земли.

"Сегодня оценили, что украинская земля сельскохозяйственного назначения, если утилитарно подойти к этому, стоит, по разным оценкам, где-то миллиардов 40, а недра наши тянут на 40 триллионов долларов. Видите разницу? Если раньше статус видов земли меняли центральные органы, то теперь это могут делать органы местного самоуправления. Мы уже видим, как они обошлись с янтарем. Земля является объектом собственности всего украинского народа, под землей имеют в виду и недра, и все остальное, как записано в статье 13 Конституции. К тому же в статье 14 Конституции указано, что это земля - ​​национальное богатство украинского народа. Национальное богатство. Поэтому они приняли этот закон вопреки Конституции, полностью игнорируют Конституцию и блокируют полностью деятельность Конституционного Суда, когда дошло до того, что их закончик будет отменен. А там уже 11 голосами проголосовали в первом чтении", - добавил экс-судья КСУ.

Полный текст интервью с Виктором Шишкиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С момента запуска рынка земли заключены 532 сделки купли-продажи, - Минагрополитики

Автор: 

КС (2250) Шишкин Виктор (7)
+10
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
13.07.2021 16:26 Ответить
+5
За что платят то они и говорят...это же эсперды..😀
13.07.2021 16:27 Ответить
+5
Як він може бути хорошим, якщо у Польщі ліміт на с\г землю 500 га в одні руки і покупця перевіряють, чи має він досвід фермерства, а у нас ліміт 10 тис. га в одні руки і ніяких тобі перевірок?
13.07.2021 16:27 Ответить
Не "шатающихся", Цензор! Колеблющихся. Понабирали детворы малограмотной...
13.07.2021 16:23 Ответить
русский не родной язык..так что звыняйтэ..
13.07.2021 16:24 Ответить
Отже, пишіть українською. Чи також не рідна?
13.07.2021 16:27 Ответить
та мені байдуже..що для вас рідне..
13.07.2021 16:28 Ответить
Так вали нахер, чего выперся? Звали тебя, юный барабанщик?
13.07.2021 16:30 Ответить
сам вали..чувырла..
13.07.2021 16:55 Ответить
Не русский, а великорусское нарєчіє руського языка, або допустімая варіація българського языка.
13.07.2021 16:29 Ответить
другие эксперты говорят..что закон хороший
13.07.2021 16:23 Ответить
За что платят то они и говорят...это же эсперды..😀
13.07.2021 16:27 Ответить
Як він може бути хорошим, якщо у Польщі ліміт на с\г землю 500 га в одні руки і покупця перевіряють, чи має він досвід фермерства, а у нас ліміт 10 тис. га в одні руки і ніяких тобі перевірок?
13.07.2021 16:27 Ответить
Вот так и формируется новое дворянство.
13.07.2021 16:24 Ответить
Новое... ШО?! Из говна и палок? Шо аж доярки смеются?
13.07.2021 16:31 Ответить
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра. Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
13.07.2021 16:26 Ответить
Вообще-то давно пора сказать ему другие слова, еще более заветные!
13.07.2021 16:32 Ответить
так, потому и не обратились, что покупать собираются именно они!
А сказать "что ж ты, ****, творишь" должны сказать именно украинские флажки, при чем, на выборах!
13.07.2021 16:34 Ответить
Снова колхозы строить на общей земле, весь мир дураки, продают-покупают, вот совки-комуняки.
13.07.2021 16:28 Ответить
На цензоре процентов 70 сторонников Порошенко и ЕС. Как вы относитесь к тому, что ЕС дала голоса за этот явно убийственный для страны закон?
13.07.2021 16:30 Ответить
вони всі віком 60+ і 70+ і 70+++++++
не варто очікувати від них адекватність і логіку
13.07.2021 16:33 Ответить
Винават Зиленский.
13.07.2021 17:11 Ответить
На цензоре процентов 70 сторонников Порошенко и ЕС.

Бутусов добросовестно трудится за щедрое вознаграждение.
В действительности все по другому.
14.07.2021 13:31 Ответить
дурня якась
якщо під землею є родовища чи якісь корисні копалини, то ця територія аж ніяк не може бути сільгосппризначення
13.07.2021 16:31 Ответить
Хужє не будєт.... Хавай-Те....
13.07.2021 16:33 Ответить
продаю землю с/г при значення, купиш? трохи меньше 10га. врятуєш Україну?
13.07.2021 16:36 Ответить
Да куда там? Это штатный нищеброд какой-то ботофермы, забаненый за борзые высеры, пишет под прокси.
13.07.2021 17:13 Ответить
Почему не может? Сегодня она сильгоспризначення, а потом копнул, а под черноземом золото или труба кимберлитовая. Все - чернозем снял и стал миллиардером. А где расположены залежи закопаемых кому нужно, тот знает. Вот и скупят за копейки то, часть чего должна принадлежать и тебе. А ты там батраком или рудокопом еще попробуй устроиться.
13.07.2021 16:35 Ответить
тобі скільки років? мабуть за 70, махровий безнадійний совок
13.07.2021 16:38 Ответить
Мне не за семдесят. А вот ты то ли лох, то-ли надеешься быть в доле.
13.07.2021 16:40 Ответить
Угу. Знаешь, сколько разрешительных документов нужно для разработки недр?
13.07.2021 17:14 Ответить
Удостоверение о прохождении двадцатиминутного инструктажа по пользованию лопатой и киркой. Но это шутка. Тому, кому надо, все оформят за это же время.
13.07.2021 17:16 Ответить
Как делали и до закона.
13.07.2021 17:17 Ответить
Так зачем же так делать и дольше?
13.07.2021 17:19 Ответить
Это уже вопрос не к закону о земле, а к нашим правохранителям.
13.07.2021 17:22 Ответить
Не совсем так. Этот закон узаконивает дерибан.
13.07.2021 17:24 Ответить
а якщо розвідка надр не проводилась, то може.
Та і глибина залягання може бути значною.
13.07.2021 16:39 Ответить
у мене два пая, продаю, купиш? станеш олігархом...
13.07.2021 16:41 Ответить
мені своїх ніде діти, я вже олігарх!
13.07.2021 16:45 Ответить
Українцям не стане краще від цього ринку землі.
13.07.2021 16:32 Ответить
Набор слов. И ето было генпрокурором а пртом судьей ксу?
13.07.2021 16:32 Ответить
он стал юристом только в 30 лет после работы на заводе слесарем, токарем , службы в армии , поступил Одесский! институт в 25 лет! , и т.д. поэтому и такая речь...
13.07.2021 18:27 Ответить
Закон нужен. Но хорошего в нем, нет. Поймите ребята, к власти в Украине ,после ЛЮБОЙ революции ,приходит не средний класс,а все тот же -олигархат ! Российский,еврейский....да любому из них ,на Украину -насрать. Богатые люди не имеют национального статуса. И поэтому богатеи никогда ,нигде и ни за что не могут быть эквивалентом и ресурсом национального возрождения.
13.07.2021 16:33 Ответить
Могут. Джобс, Маск... и иже с ними.
13.07.2021 16:37 Ответить
Кто такой Маск? Он вообще кто? Родился в ЮАР, то есть потомок колонистов. Уехал в США. И какое здесь может быть национальное возрождение? Он вообще к какой нации сам себя относит? Скорее всего он интернационален.
13.07.2021 17:03 Ответить
не розумію обурення противників продажу землі
якщо ви так проти, тоді скупіть її за безцінь і все. Україна врятована, правильно?
13.07.2021 16:39 Ответить
Ты дурачок или прикидывашься?
13.07.2021 16:43 Ответить
такий злидень, що не можеш навіть за безцінь купити? мішок картоплі подарувати?
13.07.2021 16:52 Ответить
Я могу купить. Но я не фермер. Дайте землю в аренду фермерам! Это что, Бином Ньютона?
13.07.2021 17:03 Ответить
ну то якщо ти патріот України, то купи в мене землю і розпорядись нею, нє?
легше валятись на дивані і верещати в тирнеті, що землю продавати не можна?
13.07.2021 17:16 Ответить
ты себе носки не можешь купить, не то что землю)))
13.07.2021 18:25 Ответить
то есть под домом или огородом надр нет а под сельхоз угодиями есть?))) этот товарищ юлькин козачек
13.07.2021 16:44 Ответить
Если под твоим домом что-то найдут, то там тебя и закопают. А я не казачок, а сторонник Тимошенко.
13.07.2021 17:04 Ответить
ты петух тупорылый))) руссо фашисто
13.07.2021 18:24 Ответить
бесплатно СПІЛЬНО воровать уже всё ?...Екссуддя КСУ Шишкін про ринок землі: Це 100% порушення Конституції, вони продають не лише землю - вони продають землю з надрами - Цензор.НЕТ 1391
13.07.2021 16:49 Ответить
А хто голосував за ринок землі, га, ? Петя, зеля. Разом ! Пейсатим аж кортить встромити свої ікла і пазурі в українську землю
13.07.2021 16:50 Ответить
На диване валяешься наверное ты. Я работаю. Сегодня правда выходной.
13.07.2021 17:18 Ответить
Шишкин получит по шишке. "Это не твой зуб, это его зуб" (С)
13.07.2021 17:24 Ответить
Дідуган сивочолий ще в радянському союзі получаючи 100 тисяч пенсіі можна бутор нести а за 6 тисяч орендноі плати в рік за 6 га паю яку платять бариги так званні фермери тому що там знаходиться під землею глина чи кізяк проібом аби падли підняли ціну на землю
13.07.2021 18:14 Ответить
Во всем мире земля продается с недрами. И владелец сам распоряжается ВСЕМ. Это нормальная практика во всез цивилизованных странах. А в совдепии все поставлено с ног на голову.
13.07.2021 23:30 Ответить
А коли з кріпаками будуть продавать?...
14.07.2021 13:26 Ответить
комуняки негодоуют
27.07.2021 21:00 Ответить
 
 