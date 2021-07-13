СНБО - это координационный орган. Что же вы его решениями запрещаете и закрываете?, - экс-судья КСУ Шишкин

У СНБО нет другой функции кроме координации. Это не управляющий орган.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил экс-судья КСУ, экс-генпрокурор Виктор Шишкин.

"С точки зрения политической целесообразности, с точки зрения наличия у нас войны я стою на позициях закрытия всех каналов и средств массовой информации, пропагандирующих так называемый "русский мир", братство с агрессором и так далее. Я - за. Но все должно быть сделано конституционным способом. Я бы больше каналов закрыл, чем они закрыли. Я бы и "1 + 1" закрыл. А уж "Интер" - так точно!" - подчеркнул он.

По словам Шишкина, это надо делать через введение военного положения и объявления, что вся деятельность, направленная на пользу агрессору, подпадает под запрет.

"Тогда нет вопросов! Тогда закрывайте все те каналы, где Пиховшек отрыгивается. Закрывайте другие каналы. Нет вопросов, все нормально! ... В данном случае то, что они вытворяют, это не просто антизаконно - антиконституционно. Почитаем, что написано в ст.107: Совет национальной безопасности и обороны является координационным органом - всего навсего! Координационным, а не управляющим! Компартия у нас была управляющей 6 статья, помните? А здесь - всего навсего координирующий орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Совет национальной безопасности координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти. Ну координируйте их, контролируйте; скажите, что Баканов что-то недоработал с "вагнеровцами". Нет вопросов! Но только скажите. У вас другой функции нет. Что же вы решениями СНБО закрываете и запрещаете?" - подчеркнул экс-судья КСУ.

