СНБО - это координационный орган. Что же вы его решениями запрещаете и закрываете?, - экс-судья КСУ Шишкин

СНБО - это координационный орган. Что же вы его решениями запрещаете и закрываете?, - экс-судья КСУ Шишкин

У СНБО нет другой функции кроме координации. Это не управляющий орган.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил экс-судья КСУ, экс-генпрокурор Виктор Шишкин.

"С точки зрения политической целесообразности, с точки зрения наличия у нас войны я стою на позициях закрытия всех каналов и средств массовой информации, пропагандирующих так называемый "русский мир", братство с агрессором и так далее. Я - за. Но все должно быть сделано конституционным способом. Я бы больше каналов закрыл, чем они закрыли. Я бы и "1 + 1" закрыл. А уж "Интер" - так точно!" - подчеркнул он.

По словам Шишкина, это надо делать через введение военного положения и объявления, что вся деятельность, направленная на пользу агрессору, подпадает под запрет.

"Тогда нет вопросов! Тогда закрывайте все те каналы, где Пиховшек отрыгивается. Закрывайте другие каналы. Нет вопросов, все нормально! ... В данном случае то, что они вытворяют, это не просто антизаконно - антиконституционно. Почитаем, что написано в ст.107: Совет национальной безопасности и обороны является координационным органом - всего навсего! Координационным, а не управляющим! Компартия у нас была управляющей 6 статья, помните? А здесь - всего навсего координирующий орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Совет национальной безопасности координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти. Ну координируйте их, контролируйте; скажите, что Баканов что-то недоработал с "вагнеровцами". Нет вопросов! Но только скажите. У вас другой функции нет. Что же вы решениями СНБО закрываете и запрещаете?" - подчеркнул экс-судья КСУ.

Полный текст интервью с Виктором Шишкиным читайте здесь.

Топ комментарии
+5
потому что твои судьи продажные гн..ы..
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
+5
Это СНБО еще боком власти выйдет,когда она все суды проиграет.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:58 Ответить
+5
Це називається просто - узурпація влади. За ці дії всі, починаючи з зеленського і закінчуючи даніловим мають сидіти у в"язниці. Якщо не злиняють в Ростов. А вони злиняють.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелёная плесень-это сброд анархистов.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
Всё прикольно . Кто-то закрывает .
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
потому что твои судьи продажные гн..ы..
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
Любу справу у суді поховають, виникає лише питання суми грошей за це.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:05 Ответить
При вынесении приговора ослу и его зеленой шайке все учтется...и это тоже..
показать весь комментарий
13.07.2021 16:58 Ответить
Это СНБО еще боком власти выйдет,когда она все суды проиграет.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:58 Ответить
Це називається просто - узурпація влади. За ці дії всі, починаючи з зеленського і закінчуючи даніловим мають сидіти у в"язниці. Якщо не злиняють в Ростов. А вони злиняють.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:59 Ответить
Во-во! Почніть з Зеленского, Риба псується з голови!
показать весь комментарий
13.07.2021 18:10 Ответить
Да-да. Видели мы результаты деятельности этого органа.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:02 Ответить
Нічого проти Шишкіна не маю, зелень не підтримую, але оті старі пердуни прописали конституцію так, щоб можна було всі рішення проводити через парламент. А от тут то і йшли торги між ХВракціями. Взагалі то верховна зрада це великий базар де олігархи та власть імущі купляють той чи інший закон проводячи його через своїх так званих депутатів які нажимають на кнопки. Це так в ссср була заточена економіка, щоб одна респуліка не могла існувати без іншої. Приміром бавовну вирощували в Таджикистані, везли в росію для обробки, а шили в Україні.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:04 Ответить
У нас одна з найкращих конституцій, але нарід завжди обирає якесь лайно, тому й живе сьогодні так, як обирав учора.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:07 Ответить
Уся біда в Україні, що закони виписани таким чином, що по ним можно красти з бюджету і за це НІЧОГО НЕ БУДЕ.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:07 Ответить
Ну так, а я ж про що?!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:11 Ответить
тому що Данілова готують на заміну Авакову, що неясно?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:11 Ответить
А це як Коливан скаже.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:38 Ответить
Надання РНБОУ повноважень приймати рішення про запровадження санкцій протягнуте у Законі "Про санкції" у серпні 2014 р.
Потім незаконне накладення санкцій використали у 2015 р. для придушення ліцензованих операторів лотерей з метою поширення нелегального грального бізнесу і акумуляції чорного налу від нелегальної ігорки.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:51 Ответить
Право это оружие под ногами но мало его поднять надо уметь им пользоваться. Только власти выгодно держать нарид в скотообразном состаянии, расказывая сказки о своей заботе про народ. Зная право человек сразу узнает что его грабят и руки тянутся к оружию, чтоб поставить властьина место или посадить. Сначала просвита, потом начинаются изменения.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:12 Ответить
 
 