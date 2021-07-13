Зеленский обсудил с новым президентом Израиля Герцогом чествование 80-й годовщины Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Зеленский поздравил израильского коллегу со вступлением в должность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Убежден, что сотрудничество с новым Президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество ", - отметил Президент Украины.

Собеседники обсудили планы взаимного и одновременного открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.

Отдельно президенты обсудили чествование 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Герцог подчеркнул важность реализации этого проекта для будущих поколений. "Память о трагедии Бабьего Яра научит молодое поколение к чему может привести жестокость", - отметил он.

Зеленский пригласил Ицхака Герцога посетить Украину с визитом.