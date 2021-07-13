РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4126 посетителей онлайн
Новости
1 164 49

Зеленский обсудил с новым президентом Израиля Герцогом чествование 80-й годовщины Бабьего Яра

Зеленский обсудил с новым президентом Израиля Герцогом чествование 80-й годовщины Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Зеленский поздравил израильского коллегу со вступлением в должность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Убежден, что сотрудничество с новым Президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество ", - отметил Президент Украины.

Собеседники обсудили планы взаимного и одновременного открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.

Отдельно президенты обсудили чествование 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Герцог подчеркнул важность реализации этого проекта для будущих поколений. "Память о трагедии Бабьего Яра научит молодое поколение к чему может привести жестокость", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы

Зеленский пригласил Ицхака Герцога посетить Украину с визитом.

Автор: 

Бабий Яр (189) Зеленский Владимир (21697) Израиль (2089) Герцог Ицхак (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Про українців, вбитих в Бабиному Яру, хоча б згадають під час грандіозних заходів?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:35 Ответить
+14
А чествование жертв Голодомора зеленский обсудил с герцогом?? Или хотя бы напомнил ему что израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом??
показать весь комментарий
13.07.2021 16:37 Ответить
+8
Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами /С такими друзьями кодлана Коломойского Украине и врагов не надо. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про українців, вбитих в Бабиному Яру, хоча б згадають під час грандіозних заходів?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:35 Ответить
хоть паржьом!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:37 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2021 16:40 Ответить
Зепідор знову збрехав?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:35 Ответить
"чествование", ага.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:35 Ответить
как -то режет ...чествование расстрелов...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:47 Ответить
Ну они же победители,видимо))
показать весь комментарий
13.07.2021 17:14 Ответить
с музыкой и 7-40 с х-нагилой...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
за маасковскає бабло на цьому проєкті давно точиться й "боротьба екранізацій"
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа

а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html

у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
показать весь комментарий
13.07.2021 16:36 Ответить
Лозниця - дешевий кон,юнктурщик, любить дуже кацапське бабло....
показать весь комментарий
13.07.2021 17:01 Ответить
А чествование жертв Голодомора зеленский обсудил с герцогом?? Или хотя бы напомнил ему что израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом??
показать весь комментарий
13.07.2021 16:37 Ответить
Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами /С такими друзьями кодлана Коломойского Украине и врагов не надо. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:39 Ответить
чествование ??
херасе,как всё в мире меняется..
показать весь комментарий
13.07.2021 16:39 Ответить
да, "цензор" жжот - "чествование"...
показать весь комментарий
13.07.2021 17:35 Ответить
был бы у тебя такой прибыльный бизнес, ты бы его не только чествовал, ты бы на него молился
показать весь комментарий
13.07.2021 17:44 Ответить
это праздник что ли?
показать весь комментарий
13.07.2021 18:16 Ответить
самый главный вопрос, который нужно обсуждать. А признание голодомора слабо?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:41 Ответить
А признать Иерусалим столицей Израиля?
показать весь комментарий
13.07.2021 18:21 Ответить
И шо, больше хлебом не будут ихние кидаться в наших аэропортах?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:42 Ответить
А шо - кидались?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:57 Ответить
Кидались. Женя нетаньяхи
показать весь комментарий
13.07.2021 17:10 Ответить
Да чё там чествовать?Клоун по старинке просто передаст привет погибшим в Бабьем Яру.
https://prm.ua/ru/babiy-yar-tam-peredayte-vsem-tem-kto-tam-pogib-privet-zelenskiy-gromko-okonfuzilsya-vo-vremya-svoego-press-marafona/ привет от клоуна

Заодно неплохо бы передать привет кнессету по поводу Голодомора,как написали выше.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:46 Ответить
Тут уже новая трагедия : Крым и Донбасс . Зеля позвонил Герцогу ? У нас сраные "сваты" на 1+1 каждый день .
показать весь комментарий
13.07.2021 16:51 Ответить
тема кон,юнктурна, заполітизована, на догоду "вєчним страдателям", ще й безпардонно і брутально навязується суспільству... заявляють лише про себе, про третину трагедії Б. Яру... хто буде висвітлювати й увіковічувати смерті українців, смерті визволителів України - УПівців, військовополонених, циган, душевнохворих.... їх полягло в Б. Яру в три рази більше....
показать весь комментарий
13.07.2021 16:54 Ответить
Кажется господин Зеленский, заигрывая со своими соотечественниками, заигрался и забыл. что он, несмотря на свою национальность, - пока президент Украины, которая пока не стала провинцией Израиля и кроме могил евреев в Украине есть могилы и других людей, сделавших для Украины отнюдь не меньше его соплеменников!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:01 Ответить
кто что сделал определяется ВВП на душу населения.... они много "сделали"... смотри на каломойшу, как хрестоматийный пример, и определяй....
показать весь комментарий
13.07.2021 17:07 Ответить
евреев в Яру 30%, остальные - украинцы, русские, ромы, а также солдаты-военнопленные, партизаны, комиссары.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:14 Ответить
Сам копал?
показать весь комментарий
13.07.2021 18:17 Ответить
это документы. которые кошерные хотят похерить и закопать.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:00 Ответить
Той колонией которую КалаМойша хотел устроить Украине продав ее Раше кажись за 10 ярдов зелени ( 19/20 гг)? об этой сделке идет речь? или о той где он обобрал Украину до нитки посредством Привата?
И вот интересно чего же КалаМойша не спешит возвращаться на процветающую и благодатную землю обитованную израильскую - типа ссыкотно?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
ставить не буду, зато с удовольствием посозерцаю на его памятник... посмертный. или,как он будет давать показание в суде... американском.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:03 Ответить
кароче чэкайтэ новэ свято дэржавнэ...з танцямы и спивамы...
показать весь комментарий
13.07.2021 17:17 Ответить
Интересно, с президентом Израиля он общался как президент Украины или как гражданин Израиля?
показать весь комментарий
13.07.2021 18:15 Ответить
Если вы еврей то должны быть в курсе столица Израиля - Тель-Авив
показать весь комментарий
13.07.2021 19:15 Ответить
они так хотят... теснят и ******* Палестину со всех сторон...
показать весь комментарий
13.07.2021 21:45 Ответить
Шо новый праздник типа 9мая, низабудимнипрастим, про голодомор и не вспоминаю уже.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:05 Ответить
Что между ними общего кроме того, что их предки исповедовали иудаизм?
- они оба президенты марионетки...только в Израиле президент ограничен в правах законно
показать весь комментарий
14.07.2021 23:23 Ответить
 
 