Зеленский обсудил с новым президентом Израиля Герцогом чествование 80-й годовщины Бабьего Яра
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Зеленский поздравил израильского коллегу со вступлением в должность.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Убежден, что сотрудничество с новым Президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество ", - отметил Президент Украины.
Собеседники обсудили планы взаимного и одновременного открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.
Отдельно президенты обсудили чествование 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яре и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Герцог подчеркнул важность реализации этого проекта для будущих поколений. "Память о трагедии Бабьего Яра научит молодое поколение к чему может привести жестокость", - отметил он.
Зеленский пригласил Ицхака Герцога посетить Украину с визитом.
так, С. Лозниця торік витіснив у темі В. Перельмана, якому спочатку мали замовити фільм на тему Шоа
а днями "Радіо "Свобода" російського ізводу публікує вкрай мутну статтю від імені Лозниці
https://www.svoboda.org/a/naperekor-zabveniyu-tragediya-babjego-yara-v-filjme-sergeya-loznitsy/31350362.html
у коментарях до статті прямо вказують на замовний її характер:
"...Заказная потому, что здесь читателю не сообщается, что данный проект финансируется олигархами Путина. Есть другой - украинский проект, за который выступает уважаемая украинская общественность, в т.ч., и евреи, а Лозница назвал их действия клеветой в адрес путинского проекта. РС ДОЛЖНА, как минимум, предоставить по данной теме слово Иосифу Зисельсу - диссиденту, бывшему заключённому гэбэшных лагерей, еврею, патриоту Украины."
херасе,как всё в мире меняется..
https://prm.ua/ru/babiy-yar-tam-peredayte-vsem-tem-kto-tam-pogib-privet-zelenskiy-gromko-okonfuzilsya-vo-vremya-svoego-press-marafona/ привет от клоуна
Заодно неплохо бы передать привет кнессету по поводу Голодомора,как написали выше.
И вот интересно чего же КалаМойша не спешит возвращаться на процветающую и благодатную землю обитованную израильскую - типа ссыкотно?
- они оба президенты марионетки...только в Израиле президент ограничен в правах законно