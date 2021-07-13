Сегодня может состояться заседание фракции "Слуги народа" с участием Зеленского, - нардеп Пушкаренко

Его проведение будет зависеть от того, насколько затянется внеочередное заседание парламента.

Сегодня может состояться заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от "СН" Арсений Пушкаренко, отвечая на вопрос относительно информации о проведении заседания фракции сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .

"Нам проанонсировали, что, возможно, будет фракция и что в ней должен принять участие президент. Темы на фракцию... нам не объявляют. Все зависит от того, как закончится внеочередное (заседание парламента. - Ред.) и что будет с первым законом, где тысяча правок", - отметил Пушкаренко.

На уточнение, может ли это заседание фракции касаться вопроса замены на посту министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, депутат сказал: "Я не думаю, что это будет касаться замены Авакова".