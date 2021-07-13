РУС
Сегодня может состояться заседание фракции "Слуги народа" с участием Зеленского, - нардеп Пушкаренко

Сегодня может состояться заседание фракции

Его проведение будет зависеть от того, насколько затянется внеочередное заседание парламента.

Сегодня может состояться заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от "СН" Арсений Пушкаренко, отвечая на вопрос относительно информации о проведении заседания фракции сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .

"Нам проанонсировали, что, возможно, будет фракция и что в ней должен принять участие президент. Темы на фракцию... нам не объявляют. Все зависит от того, как закончится внеочередное (заседание парламента. - Ред.) и что будет с первым законом, где тысяча правок", - отметил Пушкаренко.

На уточнение, может ли это заседание фракции касаться вопроса замены на посту министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, депутат сказал: "Я не думаю, что это будет касаться замены Авакова".

Сегодня может состояться...


13.07.2021 17:01 Ответить
Где билеты можно купить?
13.07.2021 17:00 Ответить
13.07.2021 17:00 Ответить
Україна переможе!
У ВРУ зареєстровано Проєкт Закону «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» 5708-1
13.07.2021 16:59 Ответить
Вау! Тепер бухать в бар зебіли ходитимуть з короткостволом!
А ще ж і канабіс!
О лафа придуркам!
13.07.2021 17:01 Ответить
до речі, канабіс ніде в світі не є забороненим
майже ніде
він заборонений лише в московії, Білорусі, Венесуелі і Україні
підтримуєш путлера і лукашенку? молодець
13.07.2021 17:04 Ответить
Лукашенка і Китай- то ваші підтримують. Так що ти обісрався.
13.07.2021 17:05 Ответить
хоть паржьом!
13.07.2021 17:09 Ответить
Тост: Ну, за тих, що голосували "по приколу" та їх батьків, що голосували за принципами "хужє нє будєт", "хоч посміємось", "аби не Порох". За це і вип'ємо!
13.07.2021 17:03 Ответить
Да пусть бы уже приняли...что бы зебилы друг дружку перестреляли поскорее...
13.07.2021 17:04 Ответить
раби не мають зброї
тільки раби
13.07.2021 17:13 Ответить
А це от усе що відбувається це вже не "хужє нє будєт" чи це ще поки все "харашо"?
13.07.2021 17:18 Ответить
Буде шантажувати, щоб голосували за його рідну та бізнесову російську мову?
13.07.2021 16:59 Ответить
13.07.2021 17:00 Ответить
Шутом был' шутом и остался. Только заработная плата выросла в сотни раз
13.07.2021 17:02 Ответить
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
13.07.2021 17:09 Ответить
Где билеты можно купить?
13.07.2021 17:00 Ответить
Думаю в цирке наверное
13.07.2021 17:01 Ответить
На дурку - бесплатно .
13.07.2021 17:01 Ответить
13.07.2021 17:00 Ответить
Для чего ?
13.07.2021 17:00 Ответить
Депутат Брут буде ? Якщо ні то не проводьте зустріч.
13.07.2021 17:01 Ответить
Сегодня может состояться...


13.07.2021 17:01 Ответить
А может и военное положение нужно ввести в связи с открытыми угрозами Путина, опубликованными вчера в статье. Смотреть в глаза, когда тебя хотят ликвидировать, это конечно идея, но идея не хорошая.
13.07.2021 17:03 Ответить
Он может спокойно в глаза смотреть...ему бояться нечего...а вот остальным...
13.07.2021 17:04 Ответить
ну и за кого будешь проливать кровь? за клоуна, арахмию или авакова с коломойским?
показать весь комментарий
Минеры, а-у!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.07.2021 17:03 Ответить
Может хотят Авакова убирать?)
13.07.2021 17:07 Ответить
Это ж сколько нужно подогнать автозаков, чтобы всех квартальных мародеров упаковать в сизо!
13.07.2021 17:19 Ответить
 
 