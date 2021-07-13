Рудик об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Прорывных решений или договоренностей мы не увидели
Визит Зеленского в Германию не завершился существенными результатами в переговорах с действующей властью.
Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Осенью в Германии будет новый канцлер и новое правительство. Поэтому данный визит президента Зеленского - история о построении новых отношений с потенциальными руководителями правительства Германии. Впрочем, прорывных решений или договоренностей мы не увидели", - заявила Рудик.
При этом она напомнила, что президент Украины и его окружение неоднократно заявляли, что ждут от наших союзников большего.
"Возьмем, например, требование украинской стороны заблокировать "Северный поток-2", или предоставление Украине летального оружия, или даже рассмотрение вступления в НАТО, как политического вопроса, а не вопрос реформ. По моему убеждению, это довольно странный способ построить надежные партнерские отношения с Германией или любым другим нашим стратегическим партнером", - подчеркнула она.
Лидер "Голоса" отметила, что взамен Украина должна быть надежным, предсказуемым, равноправным партнером для наших союзников, но, к сожалению, пока это не так.
"Чтобы построить равноправные и надежные отношения с нашими европейскими и американскими союзниками, нам нужно быть сильными. Проводить системные реформы. Приближать нашу армию к стандартам НАТО. Создавать условия для инвестиций. Выполнять взятые на себя обязательства. Именно на общих принципах базируется надежное долговременное партнерство. Именно об этом должен говорить президент", - подытожила Рудик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Корочше відновити ядерну зброю і засоби її доставки.