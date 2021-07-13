РУС
Рудик об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Прорывных решений или договоренностей мы не увидели

Визит Зеленского в Германию не завершился существенными результатами в переговорах с действующей властью.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Осенью в Германии будет новый канцлер и новое правительство. Поэтому данный визит президента Зеленского - история о построении новых отношений с потенциальными руководителями правительства Германии. Впрочем, прорывных решений или договоренностей мы не увидели", - заявила  Рудик.

При этом она напомнила, что президент Украины и его окружение неоднократно заявляли, что ждут от наших союзников большего.

"Возьмем, например, требование украинской стороны заблокировать "Северный поток-2", или предоставление Украине летального оружия, или даже рассмотрение вступления в НАТО, как политического вопроса, а не вопрос реформ. По моему убеждению, это довольно странный способ построить надежные партнерские отношения с Германией или любым другим нашим стратегическим партнером", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Соболев об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Если через 3 месяца запустят "Северный поток-2" - считаю, что они провалились

Лидер "Голоса" отметила, что взамен Украина должна быть надежным, предсказуемым, равноправным партнером для наших союзников, но, к сожалению, пока это не так.

"Чтобы построить равноправные и надежные отношения с нашими европейскими и американскими союзниками, нам нужно быть сильными. Проводить системные реформы. Приближать нашу армию к стандартам НАТО. Создавать условия для инвестиций. Выполнять взятые на себя обязательства. Именно на общих принципах базируется надежное долговременное партнерство. Именно об этом должен говорить президент", - подытожила Рудик.

Германия (7229) Зеленский Владимир (21714) Меркель Ангела (2126) Северный поток (1460) Голос партия (504) Рудик Кира (97)
+4
вы серьезно? а ленка в KaDeWe гардероб обновила - это не прорыв?)
13.07.2021 17:03 Ответить
+3
А я так вообще никаких решений и договоренностей не увидел: ни прорывных, ни надрывных. А все почему? Не надо было над Ангелкой за ее спиной с Трампом подхихикивать, Буратино безмозглое...
13.07.2021 17:11 Ответить
+3
Просто Зе нужно было попиариться очередной раз, пустить в глаза украинцам, показать что през.... огого и его пртнимают в Европе, хотя каждый раз он оказываеься в жо....
13.07.2021 17:23 Ответить
Срамота .
13.07.2021 17:02 Ответить
13.07.2021 17:03 Ответить
"Чтобы построить равноправные и надежные отношения с нашими европейскими и американскими союзниками, нам нужно быть сильными.

Корочше відновити ядерну зброю і засоби її доставки.
13.07.2021 17:03 Ответить
надо быть еще умным. это прежде всего. дуракам атомную бомбу давать нельзя.
13.07.2021 17:13 Ответить
Рудик об итогах переговоров Зеленского и Меркель: Прорывных решений или договоренностей мы не увидели - Цензор.НЕТ 751
13.07.2021 17:08 Ответить
Это не та случайно, которая : "Кира, вы имеет второе гражданство"?, "Я украинка и родилась в Украине"... Так может с себя прорывные решения начать?
13.07.2021 17:10 Ответить
Какие прорывные отношения? Бабуля готовит прорыв в Газпром. Мечты сбываются.
13.07.2021 17:11 Ответить
13.07.2021 17:11 Ответить
клавиши рояля бубе подписывайте фломастером...якщо,конечно,результат цикавыть...
13.07.2021 17:15 Ответить
Да их и не будет. США и Германия с кацапстаном уже всё порешали.
13.07.2021 17:16 Ответить
Так а с кем в Украине решать если в кресле преза - идиот!
13.07.2021 17:27 Ответить
Когда СП-2 начал строиться, то предыдущий неидиот что-то по нему порешал? Ну хоть что-то в сторону Украины?
13.07.2021 18:05 Ответить
13.07.2021 17:23 Ответить
встреча немецких подельников рашиста и его слуг в Украине организована куйлом ,для того,что бы фрицы,в лице Меркель , министр обороны фрицовский,который отказался встечатся з "земироносцем" дали понять Европе.что Украину и его преза в ЕС никто всерез не принимает .Это есть неуважительное и наплевательское отношение мацковских подельников из Германии в первую очередь к народу Украины
13.07.2021 17:24 Ответить
а рудику прямо из бундестага заранее сообщили.
13.07.2021 17:43 Ответить
не завершился существенными результатами - ну так хоть какие то результаты оглосите, не ну то что министр послал кловуна, это повторяться не надо, что то другое пожалуиста.
13.07.2021 17:59 Ответить
 
 