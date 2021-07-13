Военнослужащему, выстрелившему в ребенка в Новоград-Волынском, сообщено о подозрении: мальчик в больнице без сознания, - прокуратура

Правоохранители вручили уведомление о подозрении военнослужащему, который 12 июля в Новоград-Волынском Житомирской области нанес огнестрельное ранение 9-летнему ребенку.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Причастность военнослужащего к стрельбе, которая имела место 12.07.2021 в г.. Новоград-Волынский Житомирской области, в результате которой малолетний ребенок получил ранения, подтверждена. Ребенок сейчас находится в больнице без сознания, состояние стабильно тяжелое.

Сегодня, 13.07.2021, задержанному вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть в умышленном причинении тяжких телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый не признал вину, при этом пояснил, что данное преступление совершил по неосторожности.

Сегодня же, по согласованию со специализированной прокуратурой, в суд подано ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно проводятся другие следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств этого ужасного события, а также проверяется причастность данного военнослужащего к совершению других тяжких преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.