Новости
Военнослужащему, выстрелившему в ребенка в Новоград-Волынском, сообщено о подозрении: мальчик в больнице без сознания, - прокуратура

Правоохранители вручили уведомление о подозрении военнослужащему, который 12 июля в Новоград-Волынском Житомирской области нанес огнестрельное ранение 9-летнему ребенку.

Правоохранители вручили уведомление о подозрении военнослужащему, который 12 июля в Новоград-Волынском Житомирской области нанес огнестрельное ранение 9-летнему ребенку.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ. 

"Причастность военнослужащего к стрельбе, которая имела место 12.07.2021 в г.. Новоград-Волынский Житомирской области, в результате которой малолетний ребенок получил ранения, подтверждена. Ребенок сейчас находится в больнице без сознания, состояние стабильно тяжелое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчику выстрелили в спину в Новоград-Волынском: полиция подозревает знакомого отца ребенка

Сегодня, 13.07.2021, задержанному вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть в умышленном причинении тяжких телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Сообщается, что подозреваемый не признал вину, при этом пояснил, что данное преступление совершил по неосторожности.

Сегодня же, по согласованию со специализированной прокуратурой, в суд подано ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно проводятся другие следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств этого ужасного события, а также проверяется причастность данного военнослужащего к совершению других тяжких преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Идиот .
показать весь комментарий
13.07.2021 17:14 Ответить
+3
Отец по ходу тоже идиотина еще та.Бедный малыш,дай Бог выкарабкаться ребенку!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:32 Ответить
+2
Проект про зброю очень нужен, и нужно, чтобы там было право на короткоствольное оружие. Причем не для избранных.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:29 Ответить
Идиот .
показать весь комментарий
13.07.2021 17:14 Ответить
Погралися дорослі дяді під горілочку з пістолетом.
До речі, У ВРУ зареєстровано Проєкт Закону «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» 5708-1.
Ну і канабіс.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:16 Ответить
Проект про зброю очень нужен, и нужно, чтобы там было право на короткоствольное оружие. Причем не для избранных.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:29 Ответить
Да-да! Что бы по-больше таких мальчиков?
А то, культура населения пока детей не поубивают - не повысится.
показать весь комментарий
14.07.2021 17:16 Ответить
Ничего не понял из вашего коммента. Бараны будут всегда и везде. Если ограничивать людей в правах из-за баранов, то тогда надо запретить автомобилями пользоваться, и вообще ножами нельзя пользоваться тоже.
показать весь комментарий
19.07.2021 10:25 Ответить
Что именно не поняли? С удовольствием разъясню.
Заодно открою Америку: каждое государство ограничивает в правах.
А тужить - запрещайте машины, раз пистолет или бухим разжигать не дают - вообще детсад.
И почему пистолет? Кто-то может пулемёт хочет на крышу, подствольник и никаких ограничений скорости.
показать весь комментарий
19.07.2021 23:25 Ответить
Согласен, у вас "логика" уровня детского сада, если не хуже.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:41 Ответить
А потом обижаетесь, почему взрослые к вам не прислушиваются…
показать весь комментарий
02.08.2021 03:29 Ответить
А насчет каннабиса, так речь идет о медицинском каннабисе, который нужен в том числе и чтобы облегчать боль пациентам с некоторыми заболеваниями. Не вижу здесь ничего плохого, даже наоборот - правильно. Ну и проект закона про зброю хороший вроде. Этот проект хоть не от коМанды Авакова, насколько я понимаю.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:41 Ответить
Порвать Су...у
показать весь комментарий
13.07.2021 17:19 Ответить
Признал событие, но не признал вину... А чего в бега ударился? Француз (Де Бил) в погонах.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:23 Ответить
Отец по ходу тоже идиотина еще та.Бедный малыш,дай Бог выкарабкаться ребенку!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:32 Ответить
Ауууу, адміни цензора, читаю українську версію сайта ні чорта не розумію, читаю російську - все ясно як Божий день!
Це цензор так знущається з державної мови?
показать весь комментарий
29.08.2021 18:57 Ответить
 
 