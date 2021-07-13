Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ
Представители власти США требуют от Pfizer больше информации о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19. Компания в свою очередь настаивает на экстренном принятии дополнительной дозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
"Американские чиновники призывают получить больше данных от Pfizer о необходимости одобрения третьей дозы вакцины",- говорится в сообщении The Guardian..
Отмечеется, что фармацевтическая компания Pfizer планирует осуществить масштабные продажи дополнительных доз вакцин, которые, по мнению производителя, больше всего необходимы уже вакцинированному взрослому населению с ослабленным иммунитетом.
Однако американские чиновники заявили, что им нужно больше данных от Pfizer по этому вопросу.
Так, главный инфекционный врач США Энтони Фаучи упрекнул фармацевтическую компанию за настойчивость введения третьей дозы, а главный медицинский советник Джо Байдена, заявил, что недостаточно доказательств, подтверждающих необходимость такого решения.
Добавим, Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет полезной третья доза вакцины от коронавируса для поддержки защиты от вируса.
