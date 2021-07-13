РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10997 посетителей онлайн
Новости
9 055 30

Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ

Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ

Представители власти США требуют от Pfizer больше информации о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19. Компания в свою очередь настаивает на экстренном принятии дополнительной дозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"Американские чиновники призывают получить больше данных от Pfizer о необходимости одобрения третьей дозы вакцины",- говорится в сообщении The Guardian..

Отмечеется, что фармацевтическая компания Pfizer планирует осуществить масштабные продажи дополнительных доз вакцин, которые, по мнению производителя, больше всего необходимы уже вакцинированному взрослому населению с ослабленным иммунитетом.

Однако американские чиновники заявили, что им нужно больше данных от Pfizer по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делать третью прививку вакциной Pfizer разрешили в Израиле

Так, главный инфекционный врач США Энтони Фаучи упрекнул фармацевтическую компанию за настойчивость введения третьей дозы, а главный медицинский советник Джо Байдена, заявил, что недостаточно доказательств, подтверждающих необходимость такого решения.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет полезной третья доза вакцины от коронавируса для поддержки защиты от вируса.

Также читайте: С 16 июля в киевском Центре вакцинации от COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут привиться вакциной Comirnaty/Pfizer, - КГГА

Автор: 

вакцина (3815) США (27770) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Аппетит приходит во время еды )) .
показать весь комментарий
13.07.2021 17:16 Ответить
+12
А чего там объяснять,больше доз-больше прибыль,и наркомафия тихо рыдает в сторонке глядя на такие прибыля.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:18 Ответить
+9
Нет времени объяснять...Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ - Цензор.НЕТ 6856
показать весь комментарий
13.07.2021 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аппетит приходит во время еды )) .
показать весь комментарий
13.07.2021 17:16 Ответить
"Pfizer" властям США- "Да идите-ка вы лесом, нищеброды"
показать весь комментарий
13.07.2021 17:34 Ответить
100 %
причина не меняется уже тысячи лет :
https://www.youtube.com/watch?v=-0kcet4aPpQ
показать весь комментарий
13.07.2021 17:36 Ответить
Потом будет 4,5,6,7.....гено-моди фикант
показать весь комментарий
13.07.2021 17:16 Ответить
Вася Ветров , на кацапстане , скорей всего так и будет , но только для быдла и Спутником V , - остальным " нормальным " гражданам уколют пфайзер . 400 тыс доз разделят теперь уже на три части )) . Бункерная крыса - путин , - всё равно на люди не выходит . ))
показать весь комментарий
13.07.2021 17:29 Ответить
Та ты пойми,это все туфта голимая!и русская и американская и китайская
показать весь комментарий
13.07.2021 17:46 Ответить
Ты лапти с сапогами не путай!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:54 Ответить
Можете колоться сапогами,как вам угодно.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:57 Ответить
Вася , можем посмотреть на будущее . В нашем 50 квартирном доме переболели , наверное , все . Я в том числе , многие - очень тяжело . Одна женщина не старая , - умерла . В соседней , примыкающей 9 ти этажке умер мужчина 68 лет . Пока что и слава Богу , эта статистика остановилась . Я не собираюсь в ближайшее время вакцинироваться чемпопало . Дождусь , когда будет доступен пфайзер , но и тогда ещё подумаю . Кстати , пишут в инете , что вакцинация Спутником V на кацапстане обязательна для всех . ))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:01 Ответить
Искренне рад за вас,в наше время не многие думают.сам не болел,никого не знаю кто умер или болел,но мне известны факты когда врачи скланяли подписать бумагу о том что человек умер от ковида,во избежании проблем с моргом и захоронением,не единственный раз.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:09 Ответить
На кацапстане может и так . Но в Украине в начале 20 года лежали в больницах с двусторонней пневмонией . Уже позже начинали признавать ковид . Был один период около недели , когда морг был переполнен ( зимой ) , но тела не сжигали . Хоронили всех по христиански . ) .
показать весь комментарий
13.07.2021 19:31 Ответить
Эти случаи были в украине.с моими знакомыми,почему и говорю,знаю.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:23 Ответить
Усе правильно , я після другого щеплення пфайзером роздаю інтернет зі швидкістю оптиковолокна ))))) А якщо серйозно - у багатьох хто даною вакциною щепився дійсно відсутня яка ні будь реакція організму на повторну вакцинацію . Не завжди думки медиків це щоб більше грошей нахапати , серед них більшість все ж фанати своєї справи !
показать весь комментарий
13.07.2021 17:38 Ответить
А чего там объяснять,больше доз-больше прибыль,и наркомафия тихо рыдает в сторонке глядя на такие прибыля.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:18 Ответить
немножко не в тему по новости ..Цензор что там Куба ?Илы вы не вкурсе ?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:18 Ответить
Нет времени объяснять...Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ - Цензор.НЕТ 6856
показать весь комментарий
13.07.2021 17:19 Ответить
Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы вакцины, - СМИ

Хорошо бы ещё разобраться. насколько первая нужна была..
показать весь комментарий
13.07.2021 17:21 Ответить
Главное слово - Доза.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:21 Ответить
та то байдунэску о закрепляющей функции шпутника цикавыться...
показать весь комментарий
13.07.2021 17:22 Ответить
А вакцина Джонсон - достаточно одной дозы
показать весь комментарий
13.07.2021 17:22 Ответить
Pfizer молодцы: поставить всех на подсос это идея.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:26 Ответить
Шо там наши турецкие гении изобретатели супервакцины уже миллиардеры или по третьей дозе надо, чтоб мечту реализовать?
показать весь комментарий
13.07.2021 18:20 Ответить
Что там обьяснять деньги нужны . Потом на четвертую , пятую и так далее . Корона она как грипп мутирует и требует новой прививки .
показать весь комментарий
13.07.2021 18:32 Ответить
Так это и есть ГРИП,ОРЗ,орв.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:24 Ответить
А власти США оказывается умеют притворяться и ломать комедию.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:46 Ответить
И вот так людей делают наркоманами. И конечно же только 3-й дозой не ограничится. Этот цирк будет продолжаться ещё долго.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:24 Ответить
Лапти быстро в очередь за спутником. Хорош пастись. Тут не подают.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:55 Ответить
 
 