Ранение 9-летнего ребенка в Новограде-Волынском: У подозреваемого военнослужащего нашли арсенал оружия

Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. У подозреваемого обнаружили автоматы, гранаты и другое вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

12 июля в Новоград-Волынское отделение полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним с огневым ранением доставили 9-летнего мальчика Н.

Правоохранители установили, что гражданин О., находясь во дворе дома ребенка, один раз выстрелил мальчку в спину. В результате чего у ребенка повреждены внутренние органы и он находится стабильно тяжелом состоянии.

Проведя осмотр места преступления, правоохранители обнаружили одну отстрелянную пулю диаметром примерно 9 мм, а также одну пулю от пневматического ружья. На месте также были найдены 115 самооборонных пуль и лист А4 с изображением мишени.

Кроме того, был проведен обыск автомобиля подозреваемого, в ходе которого в транспортном средства нашли пистолет, два автомата, более 1 тыс. патронов различного калибра, а также взрывоопасные вещества, среди которых детонаторы, гранаты и другое.

Сегодня мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений".

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Также читайте: Военнослужащему, выстрелившему в ребенка в Новоград-Волынском, сообщено о подозрении: мальчик в больнице без сознания, - прокуратура