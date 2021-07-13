РУС
Ранение 9-летнего ребенка в Новограде-Волынском: У подозреваемого военнослужащего нашли арсенал оружия

Ранение 9-летнего ребенка в Новограде-Волынском: У подозреваемого военнослужащего нашли арсенал оружия

Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. У подозреваемого обнаружили автоматы, гранаты и другое вооружение.

12 июля в Новоград-Волынское отделение полиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним с огневым ранением доставили 9-летнего мальчика Н.

Правоохранители установили, что гражданин О., находясь во дворе дома ребенка, один раз выстрелил мальчку в спину. В результате чего у ребенка повреждены внутренние органы и он находится стабильно тяжелом состоянии. 

Проведя осмотр места преступления, правоохранители обнаружили одну отстрелянную пулю диаметром примерно 9 мм, а также одну пулю от пневматического ружья. На месте также были найдены 115 самооборонных пуль и лист А4 с изображением мишени.

Кроме того, был проведен обыск автомобиля подозреваемого, в ходе которого в транспортном средства нашли пистолет, два автомата, более 1 тыс. патронов различного калибра, а также взрывоопасные вещества, среди которых детонаторы, гранаты и другое.

Сегодня мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений".

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Также читайте: Военнослужащему, выстрелившему в ребенка в Новоград-Волынском, сообщено о подозрении: мальчик в больнице без сознания, - прокуратура

+4
скабеева обсосёт эту новыну досконало и во всех ракурсах...
13.07.2021 17:28 Ответить
+4
Порядок и дисциплина - вот основа сильной армии!
Как раз этим в Украине никто не занимается.
Офицерского корпуса нет!
Тут никакие "Джавелины не помогут"
13.07.2021 18:12 Ответить
+3
А мне не понятно как взрослый может стрелять во дворе жилого дома где находяться дети.
13.07.2021 17:44 Ответить
13.07.2021 17:28 Ответить
все это понятно...
но как ребенок попал под выстрел ???
13.07.2021 17:29 Ответить
13.07.2021 17:44 Ответить
я имел виду понятно про арсенал...а как ребенок пострадал - нигде не указано
показать весь комментарий
13.07.2021 17:51 Ответить
Правоохранители установили, что гражданин О., находясь во дворе дома ребенка, один раз выстрелил мальчку в спину.
13.07.2021 17:53 Ответить
это читал...но причина - почему выстрелил?
13.07.2021 18:16 Ответить
почему попало в спину?
13.07.2021 18:17 Ответить
Пулковник військової розвідки, кажуть, був бухий, як свиня від діжки браги. ДБР буде роботи з цим пулковником.
13.07.2021 18:25 Ответить
очередной рембо контуженный....
13.07.2021 17:45 Ответить
треба негайно заборонити всю зброю!! це б допомогло, правда.. ?
13.07.2021 17:47 Ответить
Порядок и дисциплина - вот основа сильной армии!
Как раз этим в Украине никто не занимается.
Офицерского корпуса нет!
Тут никакие "Джавелины не помогут"
13.07.2021 18:12 Ответить
Що таке "самооборонна куля"?
13.07.2021 18:12 Ответить
Напевно, "саморобна"
)))
13.07.2021 18:29 Ответить
Самый вероятный сценарий-пили, стрелляли по мишеням, ребенок или под выстрел подлез, или посылали принести мишень. Нет никакого желание или умения подумать наперед, к чему приведет сочетание алкоголя и оружия.
13.07.2021 18:52 Ответить
 
 