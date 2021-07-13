РУС
Корниенко о визите Зеленского в Германию: Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с немецкими политиками, которые проходят в рамках рабочего визита в Германию, важны в контексте его предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.

Такое мнение выразил глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Визит Владимира Зеленского в Германию - это не просто встреча с Ангелой Меркель (канцлером Германии. - Ред.). Президент Украины пообщался также с Армином Лашетом, который может стать следующим канцлером. Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам в преддверии парламентских выборов в Германии в сентябре, в частности относительно "Северного потока-2", - сказал Корниенко.

По словам Корниенко, Украина должна постоянно напоминать европейским партнерам, что проект "Северного потока- 2" - не об экономике, а о политике.

Народный депутат подчеркнул, что в настоящее время Зеленский активно отстаивает позицию Украины относительно "Северного потока-2".

"И хотя Россия пытается показать, что этот вопрос уже решен, газопровод еще не принят в эксплуатацию и не заработал. Поэтому встречи в Германии очень важны, особенно в контексте предстоящих переговоров президента США Джо Байдена как с Ангелой Меркель, так и с Владимиром Зеленским. В перспективе это может обеспечить определенные решения в пользу Украины", - подытожил Корниенко.

+11
Если зебобика не пускают на порог, значит надо укрепить позиции возле порога. Можно на коврике.
13.07.2021 17:24 Ответить
+11
Как и следовало ожидать: поездка шапито95 в берлин закончилась позором для Украины. Но клоуны не здаются и рассказывают нам сказки о невероятной победе.
13.07.2021 17:30 Ответить
+9
я був у виборчій комісії. Мені було боляче дивитися як ви, зебіли, бюлетнями закривали мою мрію на старість пожити хоч приблизно, як в Польщі. Я на вас сердитий до упору, і ніколи не прощу.
13.07.2021 18:05 Ответить
В ответ на просьбу Зе укрепить безопасность Украины Меркель пообещала дать ему парабеллум.
13.07.2021 17:22 Ответить
13.07.2021 17:24
13.07.2021 17:24 Ответить
Корниенко бы уже молчал - завтра за внесение изменений в закон про мову ЕГО ВЫКИНУТ ИЗ РАДЫ. И никто не будет больше платить ему тысячи в конвертах 😀😀😀
13.07.2021 17:25 Ответить
Хто викине? 😏
13.07.2021 18:51 Ответить
та результат есть...буба увидел разницу меж мендель и меркель...
13.07.2021 17:25 Ответить
аж у двох уквах
13.07.2021 19:38 Ответить
Корниенко о визите Зеленского в Германию: Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам.На дипломатическом языке его послали на..й.
13.07.2021 17:25 Ответить
послали...
Але ж ви всі, 73/43%зебіли, за нього галасували!
Значить, і вас послали
13.07.2021 17:35 Ответить
Не стану повторять для ,,осободаренных даунов,,73% из 43% пришедших на избирательные участки это не показатель.Но хочу вас спросить,а где были вы 57% которые проигнорировали выборы и позволили прити ЗЕ к власти?Оказывается что именно вы большее зло для Украины чем ЗЕ и 73% проголосовавших за него.
13.07.2021 17:55 Ответить
13.07.2021 18:05
13.07.2021 18:05 Ответить
А чому Ви не сердиті на тих 57% які проігнорували вибори та не дали здійснитися вашій мрії?
13.07.2021 18:16 Ответить
А чим вони гірші за вас? Чи кращі? Ви зробили це разом, тому і відповідальність у вас одна. А ми робили все, що могли, щоб ви думати почали. До вас не дійшло. ЇЖ-ТЕ!
13.07.2021 18:55 Ответить
Так конкретно какие ключевые позиции зафиксированы, и где четкие утвердительные ответы Германии?)
13.07.2021 17:27 Ответить
Верхня, нижня, колінно-ліктьова і ще деякі. Я не спеціаліст.
13.07.2021 18:56 Ответить
Ага, зерусо-туристо
13.07.2021 17:29 Ответить
Если от Корниенко про "корабельную сосну" ни слова, то Зеля значит неудачно съездил.
"Баба нет, баба нет...", как говорится....
13.07.2021 17:29 Ответить
13.07.2021 17:30
13.07.2021 17:30 Ответить
ну мiноборони нe захотiла з ним зустрiчатись
показать весь комментарий
для маскировки сути "пшел вон" , был использован набор "квартальных слов" - Поэтому встречи в Германии очень важны, особенно в контексте предстоящих переговоров президента США Джо Байдена
13.07.2021 17:30 Ответить
"Основная позиция ключевым вопросам" - Гундосик "готов принять в любом количестве с любой стороны".
13.07.2021 17:30 Ответить
Тыгыгы.

Собачки тоже на каждом деревце позиции фиксируют. И даже более эффективно.
13.07.2021 17:36 Ответить
Зелепупики, вы хоть осознаете что вам втирают лютую дичь или все равно у вас петя что то украл?????
13.07.2021 17:36 Ответить
при Зелупi фiксується лише одна позицiя- обiсралось, обiсралось, обiсралось... i так далi..........................................................................................................................................................................................................................................................
13.07.2021 17:46 Ответить
Та не кажи ...
" Німецьке фіаско зеленського. Путін став письменником. Живемо ніби в німецьких фільмах для дорослих."
https://www.youtube.com/watch?v=2YI3dilA6JU
13.07.2021 18:30 Ответить
Оно снова на прессухе мекало и бекало, мычало и блеяло, кривило рожицы и давилось словами. Шо оно могло зафиксировать?
13.07.2021 18:44 Ответить
С нетерпением ждем новых рейтингов гундявого переговорщика
13.07.2021 18:49 Ответить
Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань - Цензор.НЕТ 3138
13.07.2021 19:38 Ответить
Корнієнко про візит Зеленського до Німеччини: Ці зустрічі допомагають Україні зафіксувати свої позиції щодо ключових питань - Цензор.НЕТ 1422

....

....
13.07.2021 21:21 Ответить
 
 