Корниенко о визите Зеленского в Германию: Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с немецкими политиками, которые проходят в рамках рабочего визита в Германию, важны в контексте его предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.

Такое мнение выразил глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Визит Владимира Зеленского в Германию - это не просто встреча с Ангелой Меркель (канцлером Германии. - Ред.). Президент Украины пообщался также с Армином Лашетом, который может стать следующим канцлером. Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам в преддверии парламентских выборов в Германии в сентябре, в частности относительно "Северного потока-2", - сказал Корниенко.

По словам Корниенко, Украина должна постоянно напоминать европейским партнерам, что проект "Северного потока- 2" - не об экономике, а о политике.

Народный депутат подчеркнул, что в настоящее время Зеленский активно отстаивает позицию Украины относительно "Северного потока-2".

"И хотя Россия пытается показать, что этот вопрос уже решен, газопровод еще не принят в эксплуатацию и не заработал. Поэтому встречи в Германии очень важны, особенно в контексте предстоящих переговоров президента США Джо Байдена как с Ангелой Меркель, так и с Владимиром Зеленским. В перспективе это может обеспечить определенные решения в пользу Украины", - подытожил Корниенко.

