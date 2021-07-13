Корниенко о визите Зеленского в Германию: Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам
Встречи президента Украины Владимира Зеленского с немецкими политиками, которые проходят в рамках рабочего визита в Германию, важны в контексте его предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.
Такое мнение выразил глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Визит Владимира Зеленского в Германию - это не просто встреча с Ангелой Меркель (канцлером Германии. - Ред.). Президент Украины пообщался также с Армином Лашетом, который может стать следующим канцлером. Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам в преддверии парламентских выборов в Германии в сентябре, в частности относительно "Северного потока-2", - сказал Корниенко.
По словам Корниенко, Украина должна постоянно напоминать европейским партнерам, что проект "Северного потока- 2" - не об экономике, а о политике.
Народный депутат подчеркнул, что в настоящее время Зеленский активно отстаивает позицию Украины относительно "Северного потока-2".
"И хотя Россия пытается показать, что этот вопрос уже решен, газопровод еще не принят в эксплуатацию и не заработал. Поэтому встречи в Германии очень важны, особенно в контексте предстоящих переговоров президента США Джо Байдена как с Ангелой Меркель, так и с Владимиром Зеленским. В перспективе это может обеспечить определенные решения в пользу Украины", - подытожил Корниенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж ви всі, 73/43%зебіли, за нього галасували!
Значить, і вас послали
"Баба нет, баба нет...", как говорится....
Собачки тоже на каждом деревце позиции фиксируют. И даже более эффективно.
" Німецьке фіаско зеленського. Путін став письменником. Живемо ніби в німецьких фільмах для дорослих."
https://www.youtube.com/watch?v=2YI3dilA6JU
....