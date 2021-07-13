СМИ сообщают об отставке Авакова с поста главы МВД: Министр написал заявление

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщают источники издания.

Отмечается, что Верховная Рада может рассмотреть заявление главы МВД 14 июля.

Ранее СМИ сообщали, что фракция "Слуга народа" может собраться на закрытое заседание, на котором обсудят кадровые вопросы. Источники журналистов не исключали, что представители монобольшинства будут говорить об отставке Авакова.

