СМИ сообщают об отставке Авакова с поста главы МВД: Министр написал заявление
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщают источники издания.
Отмечается, что Верховная Рада может рассмотреть заявление главы МВД 14 июля.
Ранее СМИ сообщали, что фракция "Слуга народа" может собраться на закрытое заседание, на котором обсудят кадровые вопросы. Источники журналистов не исключали, что представители монобольшинства будут говорить об отставке Авакова.
Топ комментарии
+38 Герхард

+31 Дід Панас #485622

+28 Русский Алкаш

- Почему этот незаменимый министр и его оборотни на местах за 7 лет не закрыли ни одного незаконного пункта приёмки металла ???
А обписані рекламою наркоти будинки?
А параліч системи досудового слідства?
А участь у репресіях проти ветеранів?
А протидія врегулюванню обігу зброї?
Там шлейф.
Правда, теперь страшно себе представить какое дерьмо выберет опг квартал95 министром мвд. Неужели захарченко?
Отож готуйтесь до нового Майдану, або до "Тайоженного Саюзу" з хуʼлом на зразок Білорусі.
Другое дело - насколько Аваков тщеславен чтобы не тихо уехать в Италию на отдых, а начать борьбу против ЗЕ???
Союзников у Авакова мало (может Ахметов?)
Или он о чем-то договорился в США? и тогда можно ждать в ближайший год - серьезных перемен во власти. И скорее всего перемены будут жесткие!
Очередной дворцовый переворот(майдан) мы не переживем. РФ только и ждет этого...безвластия.
Скоріше менгрел Карлсон!
Но, по всяким обычиям Украины, новый менестр хочет свою долю и это почти всё, то устранить старого как два пальца.....
З погрозами "честь имею" від руки.
- Замість авакова новим міністром може стати його ж шавка.