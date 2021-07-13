РУС
СМИ сообщают об отставке Авакова с поста главы МВД: Министр написал заявление

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщают источники издания.

Отмечается, что Верховная Рада может рассмотреть заявление главы МВД 14 июля.

Ранее СМИ сообщали, что фракция "Слуга народа" может собраться на закрытое заседание, на котором обсудят кадровые вопросы. Источники журналистов не исключали, что представители монобольшинства будут говорить об отставке Авакова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о возможности отставки Авакова: Деятельность главы МВД оцениваю достаточно положительно

Аваков Арсен (3445) МВД (9345) отставка (3173)
Топ комментарии
+38
Да ладно!!!

Либо грядет большой шухер и Аваков решил отвалить, либо он сошел с ума.

Рычагов давления на него у ЗЕлядей нет от слова совсем. А вот Аваков со своей армией ментов может ЗЕ на сосиски крутить и никакой Баканов не поможет.
13.07.2021 17:39 Ответить
13.07.2021 17:39 Ответить
+31
Если он знает что предстоит нехилый шухер, то вполне логично... Крысы первыми бегут с корабля...
13.07.2021 17:44 Ответить
13.07.2021 17:44 Ответить
+28
кто там с 95 квартала еще не при должности?
13.07.2021 17:36 Ответить
13.07.2021 17:36 Ответить
Жека подумал, что это бубочкина пися.
13.07.2021 18:10 Ответить
13.07.2021 18:10 Ответить
Коломойский об отношениях с Аваковым: Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба. И : Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова. Но Моника устала от Коломойского и ушла к Ахметову. Такое уже бывало.
13.07.2021 17:55 Ответить
13.07.2021 17:55 Ответить
А вот это уже интересно. Тем более, что сейчас в Киеве начинается акция против беззакония "зеленой" мрази. Все идет к гражданскому неповиновению и Аваков решил не мараться в зеленом дерьме
13.07.2021 17:56 Ответить
13.07.2021 17:56 Ответить
думаешь он станет во главе нацжён, да нет, -рал он Украину, его интересует материальное а всё остольное пепел.
13.07.2021 18:07 Ответить
13.07.2021 18:07 Ответить
учи биографию Аваковаи почитай про судьбу большинства сторонников руцького мира поинтересуйся. Аваков, далеко не святой, но не дурак однозначно. Он при Яеучаре на Майдан не зассал выйти, а тут какая-то ботва зеленая
13.07.2021 20:16 Ответить
13.07.2021 20:16 Ответить
указывай что делать своей жене а мне твойй указки не интересны
13.07.2021 22:10 Ответить
13.07.2021 22:10 Ответить
сбрось обороты... как обратился так и ответили. Не надо свои мысли-скакуны другим приписывать. А то что обиделся зря . Ученье - свет.
13.07.2021 23:03 Ответить
13.07.2021 23:03 Ответить
жаль, причину не указывают
13.07.2021 17:56 Ответить
13.07.2021 17:56 Ответить
А чо??? Сколотил себе "бизнес", теперь можно и покинуть это клопотное кресло. Теперь будет попивать бренди, дуть в трубу и мониторить как идут дела, теперь уже его личные
13.07.2021 17:57 Ответить
13.07.2021 17:57 Ответить
Нет,скорее предложит свои "незаменимые" услуги в похоронах зекрысы )
13.07.2021 17:58 Ответить
13.07.2021 17:58 Ответить
Разве что, легионом петушни для массовки.
13.07.2021 18:06 Ответить
13.07.2021 18:06 Ответить
Та ладно,он стольких ментов прикормил ,что в похороне зекрысы может оказать огромную помощь -и об этом он прекрасно знает)
13.07.2021 18:14 Ответить
13.07.2021 18:14 Ответить
И мусарву тоже
13.07.2021 18:34 Ответить
13.07.2021 18:34 Ответить
Аваков знає, що буде війна. Аваков лис
13.07.2021 17:57 Ответить
13.07.2021 17:57 Ответить
Конечно знает. А после в, в, ерашней статьи - наверняка.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:06 Ответить
Когда кто-то говорит, что Аваков офигенный министр, то я задаю один вопрос:
- Почему этот незаменимый министр и его оборотни на местах за 7 лет не закрыли ни одного незаконного пункта приёмки металла ???
13.07.2021 17:57 Ответить
13.07.2021 17:57 Ответить
Хіба тільки метал?
А обписані рекламою наркоти будинки?
А параліч системи досудового слідства?
А участь у репресіях проти ветеранів?
А протидія врегулюванню обігу зброї?
Там шлейф.
13.07.2021 18:07 Ответить
13.07.2021 18:07 Ответить
Прибарахлися, теперь можно идти в отставку на свою итальянскую виллу.
Правда, теперь страшно себе представить какое дерьмо выберет опг квартал95 министром мвд. Неужели захарченко?
13.07.2021 17:57 Ответить
13.07.2021 17:57 Ответить
Ну Аваков завжди вмів пристосуватись, коли вигідно - займав вигідне місце, а коли не вигідно (або пахне смаленим) своєчасно зіскакував. Ходять слухи, що на його місце просувають Данілова? А Данілов кілька днів тому вже розповідав, що у Фейсбуці надто багато критикують зекоМАНДУ. Що Фейсбук в Україні вони закрити не можуть, але з критиканами треба розбиратись. А ще вчора блазень дуже переживав, що всі вже підтримали "кластерну" капітуляцію України перед хуʼлом, тільки москалі чогось тягнуть (мабуть іще чогось хочуть).
Отож готуйтесь до нового Майдану, або до "Тайоженного Саюзу" з хуʼлом на зразок Білорусі.
13.07.2021 18:01 Ответить
13.07.2021 18:01 Ответить
То что Авакова ЗЕ рано или поздно заменит было понятно всем с самого начала.
Другое дело - насколько Аваков тщеславен чтобы не тихо уехать в Италию на отдых, а начать борьбу против ЗЕ???
Союзников у Авакова мало (может Ахметов?)
Или он о чем-то договорился в США? и тогда можно ждать в ближайший год - серьезных перемен во власти. И скорее всего перемены будут жесткие!
Очередной дворцовый переворот(майдан) мы не переживем. РФ только и ждет этого...безвластия.
13.07.2021 18:01 Ответить
13.07.2021 18:01 Ответить
Рінах? Союзник?
Скоріше менгрел Карлсон!
13.07.2021 18:13 Ответить
13.07.2021 18:13 Ответить
Последний из могикан. Интересно, что побудило к такому поступку, должна быть весомая причина.
13.07.2021 18:02 Ответить
13.07.2021 18:02 Ответить
Он работает на олигархов, а конкретнее- ахметовский пудель.
13.07.2021 18:30 Ответить
13.07.2021 18:30 Ответить
Если Аваков бежит с зелёного корабля, значит корабль скоро пойдёт ко дну)
13.07.2021 18:02 Ответить
13.07.2021 18:02 Ответить
Эх.... быстрее-бы.
13.07.2021 18:13 Ответить
13.07.2021 18:13 Ответить
Як ти його завуальовано назвав пацюком...Щуром...Ні.Кацапською звучить переконливіше.КРИСОЮ.
13.07.2021 18:21 Ответить
13.07.2021 18:21 Ответить
Я толерантный) а то ещё забанят и тут, как в ФБ)
13.07.2021 18:24 Ответить
13.07.2021 18:24 Ответить
этож хужее, чем сам себе член откусил
13.07.2021 18:03 Ответить
13.07.2021 18:03 Ответить
перейдёт в официальный статус - король игрового бизнеса в Украине.
Но, по всяким обычиям Украины, новый менестр хочет свою долю и это почти всё, то устранить старого как два пальца.....
13.07.2021 18:04 Ответить
13.07.2021 18:04 Ответить
Я би так сильно наперед цьому не радів - невідомо, яка по*ань може зайняти його місце. Раптом той же татаров... або й портнов - від не*оха можна чекати всього.
13.07.2021 18:09 Ответить
13.07.2021 18:09 Ответить
отож, можно что угодно про авакова говорить, но он самый стабильный министр был, с предсказуемым поведением.
13.07.2021 18:12 Ответить
13.07.2021 18:12 Ответить
Він просто хамелеон. До будь-яких обставин вміє пристосовуватись - щоб отримувати вигоду для себе.
13.07.2021 18:18 Ответить
13.07.2021 18:18 Ответить
Аваков піде з посади міністра , коли сам захоче цього і при цьому без репутаційних наслдків.
13.07.2021 18:09 Ответить
13.07.2021 18:09 Ответить
Уже.
13.07.2021 18:46 Ответить
13.07.2021 18:46 Ответить
І шо його тепера прямо у тюрму?..
13.07.2021 18:10 Ответить
13.07.2021 18:10 Ответить
Печалька
13.07.2021 18:12 Ответить
13.07.2021 18:12 Ответить
Виявляється, вже не слухи, а правда. Щойно на Прямому показали ксерокопію заяви Авакова.
З погрозами "честь имею" від руки.
13.07.2021 18:19 Ответить
13.07.2021 18:19 Ответить
Пффф.... Даже здесь решил выпендриться. Имеет он...
13.07.2021 18:32 Ответить
13.07.2021 18:32 Ответить
Как-то слабо верится в высер Собакова о чести, после дела Рифмастера.
13.07.2021 18:48 Ответить
13.07.2021 18:48 Ответить
От і кандидати намалювались: "Джерела УП у "Слузі народу" називають двох кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ: це нардепи монобільшості Олександр Бакумов та голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.".
- Замість авакова новим міністром може стати його ж шавка.
13.07.2021 18:32 Ответить
13.07.2021 18:32 Ответить
Слава АЛЛАХУ!!! НЕ заменимый пошел бизнесом ,официально заниматься
13.07.2021 18:57 Ответить
13.07.2021 18:57 Ответить
Авакову нужно уходить только после следующих през. выборов.
13.07.2021 21:06 Ответить
13.07.2021 21:06 Ответить
АВАКОВ НЕ УХОДИ!!!
13.07.2021 21:07 Ответить
13.07.2021 21:07 Ответить
Сколько её ********* из слуг нароdа наdо устроить на высокие dолжности!!?
14.07.2021 13:02 Ответить
14.07.2021 13:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 