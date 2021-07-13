С начала суток - 6 нарушений. Террористы обстреляли Водяное из 120-мм минометов, - ООС

С начала текущих суток, 13 июля, зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи населенного пункта Водяное, у Донецка, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра. В районе с.Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников из артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела также пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта.

Вблизи н.п.Зайцево зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Сообщается также, что на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

