У гражданки Украины Стаценко, которую удерживают в СИЗО оккупированного Донецка, ухудшилось здоровье, - Денисова

У гражданки Украины Стаценко, которую удерживают в СИЗО оккупированного Донецка, ухудшилось здоровье, - Денисова

Украинка Наталья Стаценко, которая незаконно удерживается оккупационной "администрацией" РФ в СИЗО №5 Донецка, находится в критическом состоянии и нуждается в срочном лечении.

Об этом в Telegram пишет омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у женщины обострилось хроническое заболевание спины, которое сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.

Наталья Стаценко - жительница Донецка. В руки представителей незаконных вооруженных формирований она попала 10 июля 2019. Первые три месяца ее удерживали в "Изоляции" - секретной тюрьме так называемого "министерства госбезопасности", а затем перевели в СИЗО №5 Донецка. Все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Наталье применяется психологическое давление, в результате чего она находится в подавленном состоянии.

Оккупанты обвиняют Наталью в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.

"Обращаюсь к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине, субделегации МККК в Донецке срочно посетить Наталью Стаценко в СИЗО, способствовать ее немедленной госпитализации и оказанию квалифицированной медицинской помощи. Прошу Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине делегировать на очередное заседание так называемого "суда", которое состоится в Донецке 30 августа, своих представителей для проверки соблюдения процессуальных прав... . Учитывая критическое состояние здоровья Натальи Стаценко, настаиваю на ее освобождении", - отметила Денисова.

А чего орать-то? Зеледент уже давно всех на всех поменял, на фронте ему только гром в ушах слишится. Не мешайте великому мир покорять. Байден-нахрен, Меркель-нахрен, ну и далее по расстрельному списку. Только с тупиным говорить.
13.07.2021 18:01 Ответить
Нынешнее положение Натальи - не позавидуешь. Но чем занималась жительница Донецка ДО 10 июля 2019 года?
13.07.2021 18:13 Ответить
 
 