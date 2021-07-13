РУС
Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины"

Командира британского корабля HMS Defender капитана 2 ранга Винса Оуэна наградили нагрудным знаком "Защитнику Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"За весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, помощь по защите независимости и суверенитета Украины, высокий профессионализм и по случаю Дня Военно-Морских Сил ВС Украины нагрудным знаком "Защитнику Украины" награжден капитана 2 ранга, командира корабля HMS Defender Винс Оуэна", - говорится в сообщении.

Также нагрудным знаком "Защитнику Украины" награжден генерал-лейтенант, командующий морской пехоты ВМС ВС Украины Юрий Содоль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Великобритании Джонсон: Эсминец Defender законно находился в международных водах, мы не признаем российскую аннексию Крыма

Медалью "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" III степени награжден военнослужащих ВМС ВС Украины.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

+11
Поки москалі обстрілювали британський корабель в своїх водах, він спокійно курсував українськими.
13.07.2021 18:03 Ответить
13.07.2021 18:03 Ответить
+11
Боже-храни королеву...
13.07.2021 18:04 Ответить
13.07.2021 18:04 Ответить
+10
Солдаты вермахта с красноармейцем на советском бронеавтомобиле БА-20 из 29-й танковой бригады в Бресте. 2МВ. 1939 г.

Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины" - Цензор.НЕТ 1133
13.07.2021 18:06 Ответить
13.07.2021 18:06 Ответить
Поки москалі обстрілювали британський корабель в своїх водах, він спокійно курсував українськими.
13.07.2021 18:03 Ответить
13.07.2021 18:03 Ответить
кацапы себе штаны обстреливали... с изнанки...
13.07.2021 18:05 Ответить
13.07.2021 18:05 Ответить
Це так само, як вони з фашизмом боролись спільними парадами з гітлером, на окупованих територіях.
13.07.2021 18:05 Ответить
13.07.2021 18:05 Ответить
Солдаты вермахта с красноармейцем на советском бронеавтомобиле БА-20 из 29-й танковой бригады в Бресте. 2МВ. 1939 г.

Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины" - Цензор.НЕТ 1133
13.07.2021 18:06 Ответить
13.07.2021 18:06 Ответить
Боже-храни королеву...
13.07.2021 18:04 Ответить
13.07.2021 18:04 Ответить
От Королевы еще надо разрешение получить на ношение иностранного ордена.
13.07.2021 19:36 Ответить
13.07.2021 19:36 Ответить
Glory to England!
13.07.2021 18:04 Ответить
13.07.2021 18:04 Ответить
браво , Британия !!!
13.07.2021 18:05 Ответить
13.07.2021 18:05 Ответить
Цензор!. Ау! не спим!.. (взято с сайта МВС)
Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины" - Цензор.НЕТ 4691
13.07.2021 18:06 Ответить
13.07.2021 18:06 Ответить
А что случилось ?
13.07.2021 18:08 Ответить
13.07.2021 18:08 Ответить
https://twitter.com/Quantum_Dot_UA

https://twitter.com/Quantum_Dot_UA
Хужє не будєт!
13.07.2021 18:10 Ответить
13.07.2021 18:10 Ответить
Ну, такоє...

Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины" - Цензор.НЕТ 1364
13.07.2021 18:08 Ответить
13.07.2021 18:08 Ответить
заказ соловйова-скабеевой выконалы достроково...лыйтинанту бакланову слава!
13.07.2021 18:07 Ответить
13.07.2021 18:07 Ответить
Капитана наградили, и это правильно ! Респект !
13.07.2021 18:42 Ответить
13.07.2021 18:42 Ответить
Оце дійсно заслужена нагорода!
Дякую за службу, пане Капітане!
13.07.2021 19:58 Ответить
13.07.2021 19:58 Ответить
Прямо и написано .. Защитнику Украины..,а не Захиснику України ?
13.07.2021 22:12 Ответить
13.07.2021 22:12 Ответить
сдурели уже. За что медаль? за прохождение в нейтр. водах?
14.07.2021 00:33 Ответить
14.07.2021 00:33 Ответить
 
 