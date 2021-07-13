Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины"

Командира британского корабля HMS Defender капитана 2 ранга Винса Оуэна наградили нагрудным знаком "Защитнику Украины".

"За весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, помощь по защите независимости и суверенитета Украины, высокий профессионализм и по случаю Дня Военно-Морских Сил ВС Украины нагрудным знаком "Защитнику Украины" награжден капитана 2 ранга, командира корабля HMS Defender Винс Оуэна", - говорится в сообщении.

Также нагрудным знаком "Защитнику Украины" награжден генерал-лейтенант, командующий морской пехоты ВМС ВС Украины Юрий Содоль.

Медалью "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" III степени награжден военнослужащих ВМС ВС Украины.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

