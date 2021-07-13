Кент прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент начал свой визит в Киев в качестве Временного поверенного в делах США по подтверждению неизменной поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Джордж Кент встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

"Состоялось плодотворное обсуждение того, как американо-украинское партнерство может помочь в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Украина", - сказано в сообщении.

Джордж Кент занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам. Он уже работал в посольстве США в Киеве. Кент свободно владеет украинским и русским языками и погружен в местный контекст.