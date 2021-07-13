РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10931 посетитель онлайн
Новости
2 205 9

Кент прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Кент прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент начал свой визит в Киев в качестве Временного поверенного в делах США по подтверждению неизменной поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Джордж Кент встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

"Состоялось плодотворное обсуждение того, как американо-украинское партнерство может помочь в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Украина", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кент будет исполнять обязанности поверенного в делах США, - официальное подтверждение

Кент прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине 01

Джордж Кент занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам. Он уже работал в посольстве США в Киеве. Кент свободно владеет украинским и русским языками и погружен в местный контекст.

посольство (1094) США (27770) Кент Джордж (50)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наш Кентуха !
показать весь комментарий
13.07.2021 18:12 Ответить
Наш кент. Падлой буду! Папишу парежу. Век воли не видать!
показать весь комментарий
13.07.2021 21:51 Ответить
первая встреча и сразу с секретарем СНБО.. как бы намек ясный..
показать весь комментарий
13.07.2021 18:17 Ответить
Первая с Аваковым и он уже накатал заяву об отставке.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:40 Ответить
да!.. правильно!.. я уточнил Данилов-второй..
показать весь комментарий
13.07.2021 18:41 Ответить
Дядя Йосип прислав більш довірену особу. З сильнішими руками. Щоб краще гайки закручувати.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:18 Ответить
паинтересуюсь:
а шо это за кент?
ноги пусть рисует,
ленка, это ж мент,
я знаю...
показать весь комментарий
13.07.2021 18:19 Ответить
Вітаємо! Перший день і такі зміни в українському політикумі. Буде гаряче з нами, тримайтеся
показать весь комментарий
13.07.2021 21:22 Ответить
Welcome !
Здоровенькі були !
показать весь комментарий
14.07.2021 02:21 Ответить
 
 