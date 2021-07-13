Директора Николаевской ТЭЦ Клецова, давшего интервью телеканалу террористов, отстранили на время проверки СБУ

Наблюдательный совет "Николаевской ТЭЦ" отстранил новоназначенного главу предприятия Егора Клецова на время проверки СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Клецов написал в Фейсбуке.

Поводом для дополнительной проверки Клецова стала информация в СМИ о возможных случаях противоправной деятельности главы "Николаевской ТЭЦ".



По информации "НикВести", в 2020 году Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа".

В конце сентября в Фейсбуке началось обсуждение его интервью для телеканала "Новороссия ТВ" в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе "внутренним конфликтом".



Несмотря на это, 8 июля этого года Клецова назначили директором "Николаевской ТЭЦ" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ. ВИДЕО