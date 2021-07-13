РУС
3 488 12

Директора Николаевской ТЭЦ Клецова, давшего интервью телеканалу террористов, отстранили на время проверки СБУ

Наблюдательный совет "Николаевской ТЭЦ" отстранил новоназначенного главу предприятия Егора Клецова на время проверки СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Клецов написал в Фейсбуке.

Поводом для дополнительной проверки Клецова стала информация в СМИ о возможных случаях противоправной деятельности главы "Николаевской ТЭЦ".

По информации "НикВести", в 2020 году Клецов баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа".

В конце сентября в Фейсбуке началось обсуждение его интервью для телеканала "Новороссия ТВ" в 2015 году, в котором он рассказал, что считает войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

Несмотря на это, 8 июля этого года Клецова назначили директором "Николаевской ТЭЦ" .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ. ВИДЕО

Николаев (2190) сепаратизм (11311) ТЭЦ (121) Клецов Егор (2)
Топ комментарии
+12
Дайте этому клоуну возможность выехать в Лугандон на пмж и пусть там занимает любые посты
13.07.2021 18:49 Ответить
+8
А чем эта тварь отличается от татарова? Власть полных даунов! Моргенштерну запрещают въезд, холую киркорову разрешают... Кто-то может объяснить движ этих дегенератов?
13.07.2021 18:52 Ответить
+8
а патамушта пора уже в Украине принять закон о коллаборантах!
и за подобные "интервью"-лишать гражданства, соответсвенно пенсий, субсидий и права голосовать
13.07.2021 19:00 Ответить
Отстраните каву, он похлеще интервью давал
13.07.2021 18:47 Ответить
Да, Скабеевой неоднократно в прямом кефире.
13.07.2021 18:50 Ответить
Дайте этому клоуну возможность выехать в Лугандон на пмж и пусть там занимает любые посты
13.07.2021 18:49 Ответить
С бандюками не может быть ни каких разговоров.
13.07.2021 18:50 Ответить
А чем эта тварь отличается от татарова? Власть полных даунов! Моргенштерну запрещают въезд, холую киркорову разрешают... Кто-то может объяснить движ этих дегенератов?
13.07.2021 18:52 Ответить
В ОПе нет наблюдательного совета
13.07.2021 20:27 Ответить
Шо ж вони всі на одне зебільше ліТцо?
13.07.2021 18:54 Ответить
а патамушта пора уже в Украине принять закон о коллаборантах!
и за подобные "интервью"-лишать гражданства, соответсвенно пенсий, субсидий и права голосовать
13.07.2021 19:00 Ответить
А посадить? Или только патриотов можете?
13.07.2021 19:08 Ответить
МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
13.07.2021 21:15 Ответить
А де була СБУ до сьогоднішнього дня?
13.07.2021 22:51 Ответить
 
 