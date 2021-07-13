Вопрос о границах России неуместен, так как она не выходила из состава СССР, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о границах России по аналогии с темой территориальных приобретений других республик неуместно, так как Российская Федерация не выходила из Советского Союза.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
На вопрос может ли сравнение границ 1922 и 1991 годов, упомянутое в статье президента РФ, распространяться также на Россию и те регионы, которые вошли в ее состав в советский период, Песков ответил: "Российская Федерация ниоткуда не выходила, вот в чем дело".
Как подчеркнул Песков, Путин в своей статье "констатирует эту ситуацию и этот юридический принцип".
"Статья, безусловно, очень глубокая, она очень сложная, это мировоззренческая статья. Это по сути даже не статья, это гораздо более глубокий материал, поэтому, конечно, дискуссии — это хорошо, и они должны быть", — сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина согласился, что эту статью можно считать приглашением к дискуссии, в том числе о границах.
Формально ссср это федерация, основанная 4 странами: рф, Украина, Белоруссия и Грузия. Именно это дало формальный повод для включения Украины и Белоруссии в состав ООН. Плюс это давало сталину 2 гарантированных голоса.
Где вообще их земля? Мокша, чудь и прочие дикари в записях европейских летописцев есть. А этих нет.
Москва была основана князем Киевским, как колония.
Московиты это группа людей, с ворованной историей, без СВОЕЙ земли, распространяющиеся как вирус, не способные расти ввысь или вглубь, только вширь.
Ну а в состав РСФСР никогда не входили ни одна из остальных 14 союзных республик.
День независимости Украины - 24 Августа
Рф вышла из ссср раньше Украины, по сути развалив эту помойку
"Русский народ не сумел в отличие от других народов создать собственное государство. Для этого ему пришлось на свою землю пригласить варягов, которые и навели там порядок. Древние русские верования были настолько примитивны, что князю Владимиру, происходившему из варягов, пришлось принять греческую православную веру. Но даже варяжского государства и греческой веры не хватило для того, чтобы устоять перед натиском монголов. Лишь переняв ордынскую тиранию, московские князья стали по-настоящему сильными для того, чтобы включиться в европейскую политику.
Впрочем, силы этой хватило лишь для победы над Ливонским орденом. Пришлось снова учиться у более развитых народов. Главными нашими учителями стали шведы, как отмечал Петр Великий. У шведов мы взяли опыт построения армии и бюрократическую систему, необходимую для решения фискальных задач. Однако русские люди не смогли стать хорошими офицерами и чиновниками. Поэтому Петр, а затем Екатерина Великая стали активно назначать на ведущие государственные и военные посты немцев. Только с их помощью удалось добиться успеха. А тем временем итальянские архитекторы строили русским их прекрасную столицу Санкт-Петербург.
Собственных просветительских идей русские так же не смогли породить, как и идей государственных или религиозных. Свободомыслие наши интеллектуалы одолжили у французов. Но даже с французскими идеями они сами не смогли сделать революцию, равную по значению французской. Настоящую революцию русским устроили евреи с помощью небольшого числа поляков и латышских стрелков. После чего грузин Сталин с помощью грузина Берии навел порядок и победил в великой войне. Но русские сами по себе были настолько слабы, что без Сталина поддались американским соблазнам и потеряли великую страну."
Ни о каком-либо правоприемничестве от Российской Империи или территориальном правоприемничестве от СССР речи в Мире вообще не шло и не идет сейчас.