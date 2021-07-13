Вопрос о границах России неуместен, так как она не выходила из состава СССР, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о границах России по аналогии с темой территориальных приобретений других республик неуместно, так как Российская Федерация не выходила из Советского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

На вопрос может ли сравнение границ 1922 и 1991 годов, упомянутое в статье президента РФ, распространяться также на Россию и те регионы, которые вошли в ее состав в советский период, Песков ответил: "Российская Федерация ниоткуда не выходила, вот в чем дело".

Как подчеркнул Песков, Путин в своей статье "констатирует эту ситуацию и этот юридический принцип".

"Статья, безусловно, очень глубокая, она очень сложная, это мировоззренческая статья. Это по сути даже не статья, это гораздо более глубокий материал, поэтому, конечно, дискуссии — это хорошо, и они должны быть", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина согласился, что эту статью можно считать приглашением к дискуссии, в том числе о границах.