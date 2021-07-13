РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3703 посетителя онлайн
Новости
9 178 36

"Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала!" - Саакашвили

Экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили утверждает, что на Одесской таможне чиновники не пропускают фуры, требуя взяток.

Об этом Саакашвили написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Будучи в Одессе и проведя опрос бизнесменов, я выяснил, что полностью заблокирована работа по одесской таможне. Остановили все турецкие контейнеры и фуры. Через администраторов вымогают от $8000 за хозтовары и ткань, $16 000 за текстиль (одежда) и обувь за фуру или контейнер, в зависимости от наименования товаров", - написал Саакашвили.

Читайте: Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов

Он добавил, что глава Гостаможслужбы Павел Рябикин "убрал" представителя Минцифры Евгения Ентиса, которого Саакашвили называет "единственным светлым и некоррумпированным лицом в руководстве таможни", и вернул на его место "старого айтишника Ивашковича, который орудовал там айти-системами при всех режимах".

Саакашвили отметил, что Рябикин изначально консультировался с ним по вопросам реформ. Но отказалсь, что "это все просто для вида".

Читайте также: Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни. ФОТО

"Я никому не позволю использовать свою репутацию и имя в качестве свадебного генерала. Будь даже это мой институтский друг, которого я знаю больше 30 лет и которого уважал до того, как он попал на таможню и стал заниматься тем, чем и все его предшественники", - добавил Саакашвили.

Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала! - Саакашвили 01
Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала! - Саакашвили 02

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) таможня (1977) Рябикин Павел (69) Государственная таможенная служба (175)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
хуженебудет не случился, и кстати где патронный завод
показать весь комментарий
13.07.2021 19:04 Ответить
+14
Дурик даже не соображает, что в так называемый совет так называемых реформ его назначили именно в роли свадебного генерала.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:17 Ответить
+13
петушинные вскукареки с грузЫнским акцентом и припудренным носиком..
показать весь комментарий
13.07.2021 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
петушинные вскукареки с грузЫнским акцентом и припудренным носиком..
показать весь комментарий
13.07.2021 19:04 Ответить
Саакащвілі тепер коронований в законє
показать весь комментарий
13.07.2021 19:08 Ответить
Надо этого гордого уроженца Кавказа все-таки вернуть на родину...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
Пусть грызёт 🤢🤡👹😈ЗЕУБЛЮДКОВ , хоть он и негодяй ! Жрите - жрите друг-друга !
показать весь комментарий
13.07.2021 19:26 Ответить
Здувся "одноразовий виріб" Міхо...
показать весь комментарий
14.07.2021 09:36 Ответить
хуженебудет не случился, и кстати где патронный завод
показать весь комментарий
13.07.2021 19:04 Ответить
зачем нам тарифы- давай про таможню!
показать весь комментарий
13.07.2021 19:05 Ответить
Театр одного актера продолжается....Может его вместо Авакова назначат?...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:05 Ответить
Интересно, а одесская мафия вообще истребима и когда там начнётся наводится порядок? Или пока вовремя будут в Киев завозить - никогда?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:06 Ответить
Рыба гниет не с головы. Рыба гниет с живота....
показать весь комментарий
13.07.2021 19:07 Ответить
Давай в отставку как авакян...что мешает??
показать весь комментарий
13.07.2021 19:07 Ответить
Гм.Звідки ? Він не на державній посаді.Контора "Рога і копита",з фінансуванням від невідомих меценатів.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:15 Ответить
Вот от туда пусть и валит...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:22 Ответить
сракашвили вали нахрен в Грузию.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:07 Ответить
Не смотря на смертельный антагонизм Мишки с сАбаковым, чуйка паленого у обеих одинакова 😂
показать весь комментарий
13.07.2021 19:07 Ответить
зе бариги з мишком не діляться- це неподобство ГАНЬБА
показать весь комментарий
13.07.2021 19:07 Ответить
невеста слуг бунтует..
показать весь комментарий
13.07.2021 19:08 Ответить
А в якості карлосона який тікає па крише можна?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:09 Ответить
Тю! Певно,Міхуіл не здогадується,що пару крапельок з цього струмочка йде й на його утримання.
Щоб смачно їв,солодко спав,купував ділянки,квартирки й будиночки,обхажував молодих коханок...
"Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала!" - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1004
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
То барига Зе чи ні?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:16 Ответить
Дурик даже не соображает, что в так называемый совет так называемых реформ его назначили именно в роли свадебного генерала.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:17 Ответить
Странно, разве горный козёл может быть свадебным генералом?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:17 Ответить
"Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала!" - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4380.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:19 Ответить
Мишико! Пора собирать новый майдан, как при прежнем "барыге".
Ну не везёт тебе с президентами Украины, так боролся с Порошенко, такие хороводы водил по Киеву, а всё зря, величайший лидер всей вселенной, за которого ты так яростно топил, оказался еще хуже, к тому же, поскольку зевова не имеет ни малейшего представления как вообще управляется государство, не говоря уж о таможне, он способен только записывать дурацкие видосики, которые ни на что не влияют.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:24 Ответить
Сцыкашвили деньги нужны. При Порошенке его Курченко и Коломойский заваливал баблосами . Вот карлсон и создал "Революционную грузинскую ячейку". Его И В К в запасе держит, когда Влад Ссаныч плохо себя вести будет, может Сцыкашвили опять понадобится.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:37 Ответить
Чому ж.не дарма.На пентхаус в Одесі (біля 100 тис. дол.) і будиночок під Києвом,працюючи на Курченка, заробив.

"Елітний маєток у стилі хайтек озташований у селі Лісники - за 23 кілометри від столиці по Новообухівській трасі.
За словами журналістів, Саакашвілі постійно скуповує сусідні ділянки і зводить багато цікавого у себе у дворі. Наприклад, він збудував біля маєтку невеликий будиночок, у якому, найімовірніше, живе його мама Гюлі Аласанія.
Ділянка площею 18 соток загальною вартістю 1 млн грн розташована на пагорбі і має декілька рівнів.
Як свідчить інформація із земельного кадастру кілька ділянок в Лісниках оформлені на маму Саакашвілі, інші - на політика."
"Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє ім'я як весільного генерала!" - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9877
показать весь комментарий
13.07.2021 21:46 Ответить
О Карлсончік знову кукурікнув про "баріг".
показать весь комментарий
13.07.2021 19:34 Ответить
Міхо, давай на місце сабакяна! хоть паржом))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:36 Ответить
Насколько я помню, в данной ситуации пишется заявление о совершении криминального преступления, а не трындится по СМИ.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:41 Ответить
Украинофобная обрезь вернула Саакашвили в Украину для увеличения рейтинга Зешвали и получения политических баллов внутри страны. "Мудрому" нариду в мозг нассали, якобы Михуил неудобный и нелюбимый для всяких решал, схематозников и взяточников и дальше продолжит бороться с коррупционерами и выводить мерзавцев на чистую воду. Это подействовало и обрезанные кукловоды очередной раз убедили зе-челядь, что младой ЗЕленый рехВОРматор ибн Вафлодья Вазелинский честнейший человек и борцун со всем плохим и за все хорошее. А еще для Мишико придумали роль придворной шавки которая будет лаять и возможно даже кусать из за угла мимо проходящего Пороха за ляжки. Инородцы с земли близ Мертвого моря попользовались Саакашвили как дешевой портовой девкой, и он уже ДАВНО ВСЕ ПОНЯЛ, но ничего уже сделать с этим не может, так как именно он не так давно пел дифирамбы Зеленой Сопле и его команде, именно он его хвалил, защищал и даже боготворил. А теперь что? А теперь маневрировать Мишке некуда, максимум что он может это петь песню на российский мотив "царь хороший бояре плохие", и самое главное, что он прекрасно понимает что украинофобная обрезь его обкрутила вокруг пальца, но поздно Миха поздно, ты уже свадебный генерал, только вредный и п.здливый не более того.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:45 Ответить
Свадебный прапорщик, в лучшем случае...ох уж эта мания коковеличия
показать весь комментарий
13.07.2021 20:26 Ответить
"Мишка! Мишка! Где твоя улибка! Полная задора и огня" При Зе зовсім зів'яв як хвостик у гарбуза
показать весь комментарий
13.07.2021 21:06 Ответить
Во, еще одно подтверждение, шо Сцыкашвили визжит как боров, тлько когда его от кормушки отодвигают.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:31 Ответить
какао и кацапы ненавидят Саакашвили в унисон.
не совпадение.
а рябикин в коррупции замешан ещё в 90-е, помню его фамилию.
показать весь комментарий
14.07.2021 03:09 Ответить
Где оф. заявление?
показать весь комментарий
14.07.2021 07:54 Ответить
вымогают от $8000 за хозтовары, $16 000 за текстиль за фуру /не хило устроились одесские хохмачи. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год. Есть чем компенсировать 2 млрд потерь от северного потока.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:49 Ответить
 
 