"Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала!" - Саакашвили

Экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили утверждает, что на Одесской таможне чиновники не пропускают фуры, требуя взяток.

"Будучи в Одессе и проведя опрос бизнесменов, я выяснил, что полностью заблокирована работа по одесской таможне. Остановили все турецкие контейнеры и фуры. Через администраторов вымогают от $8000 за хозтовары и ткань, $16 000 за текстиль (одежда) и обувь за фуру или контейнер, в зависимости от наименования товаров", - написал Саакашвили.

Он добавил, что глава Гостаможслужбы Павел Рябикин "убрал" представителя Минцифры Евгения Ентиса, которого Саакашвили называет "единственным светлым и некоррумпированным лицом в руководстве таможни", и вернул на его место "старого айтишника Ивашковича, который орудовал там айти-системами при всех режимах".

Саакашвили отметил, что Рябикин изначально консультировался с ним по вопросам реформ. Но отказалсь, что "это все просто для вида".

"Я никому не позволю использовать свою репутацию и имя в качестве свадебного генерала. Будь даже это мой институтский друг, которого я знаю больше 30 лет и которого уважал до того, как он попал на таможню и стал заниматься тем, чем и все его предшественники", - добавил Саакашвили.



