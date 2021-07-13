"Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала!" - Саакашвили
Экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили утверждает, что на Одесской таможне чиновники не пропускают фуры, требуя взяток.
Об этом Саакашвили написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Будучи в Одессе и проведя опрос бизнесменов, я выяснил, что полностью заблокирована работа по одесской таможне. Остановили все турецкие контейнеры и фуры. Через администраторов вымогают от $8000 за хозтовары и ткань, $16 000 за текстиль (одежда) и обувь за фуру или контейнер, в зависимости от наименования товаров", - написал Саакашвили.
Он добавил, что глава Гостаможслужбы Павел Рябикин "убрал" представителя Минцифры Евгения Ентиса, которого Саакашвили называет "единственным светлым и некоррумпированным лицом в руководстве таможни", и вернул на его место "старого айтишника Ивашковича, который орудовал там айти-системами при всех режимах".
Саакашвили отметил, что Рябикин изначально консультировался с ним по вопросам реформ. Но отказалсь, что "это все просто для вида".
"Я никому не позволю использовать свою репутацию и имя в качестве свадебного генерала. Будь даже это мой институтский друг, которого я знаю больше 30 лет и которого уважал до того, как он попал на таможню и стал заниматься тем, чем и все его предшественники", - добавил Саакашвили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб смачно їв,солодко спав,купував ділянки,квартирки й будиночки,обхажував молодих коханок...
Ну не везёт тебе с президентами Украины, так боролся с Порошенко, такие хороводы водил по Киеву, а всё зря, величайший лидер всей вселенной, за которого ты так яростно топил, оказался еще хуже, к тому же, поскольку зевова не имеет ни малейшего представления как вообще управляется государство, не говоря уж о таможне, он способен только записывать дурацкие видосики, которые ни на что не влияют.
"Елітний маєток у стилі хайтек озташований у селі Лісники - за 23 кілометри від столиці по Новообухівській трасі.
За словами журналістів, Саакашвілі постійно скуповує сусідні ділянки і зводить багато цікавого у себе у дворі. Наприклад, він збудував біля маєтку невеликий будиночок, у якому, найімовірніше, живе його мама Гюлі Аласанія.
Ділянка площею 18 соток загальною вартістю 1 млн грн розташована на пагорбі і має декілька рівнів.
Як свідчить інформація із земельного кадастру кілька ділянок в Лісниках оформлені на маму Саакашвілі, інші - на політика."
не совпадение.
а рябикин в коррупции замешан ещё в 90-е, помню его фамилию.