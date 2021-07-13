Тайганское водохранилище в оккупированном Крыму остается без воды, несмотря на осадки. ФОТО

Тайганское водохранилище в оккупированном Крыму продолжает оставаться без полезного объема воды, несмотря на выпадение обильных осадков на полуострове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Особенность пополнения Тайганского водохранилища в том, что оно полностью зависит от наполнения Белогорского водохранилища.

"Тайганское водохранилище не может наполняться по основному источнику наполнения водой с гор, с плато, поскольку является переливным, то есть, оно будет наполняться лишь тогда, когда Белогорское водохранилище полностью наполнится. Затем вода начнет поступать в Тайганское водохранилище по специальному переливному каналу. В настоящее время в Белогорском водохранилище всего-навсего 10 млн кубометров воды", – отмечают в издании.

Сообщается, что в оккупироанном Крыму Партизанское водохранилище пополнилось лишь на 49,7% от проектного объема, что составляет 17,1 млн кубометров воды. Белогорское водохранилище заполнено на 43,4% от проектного объема, что составляет 10,1 млн кубометров, Изобильненское – на 43,6% (5,7 млн кубометров), Ленинское – 32,1% (2,4 млн кубометров), Самарлинское в Ленинском районе – 33,8% (2,7 млн кубометров), Симферопольское – 32,9% (11,8 млн кубометров), Станционное под Керчью – 49,7% (11,9 млн кубометров), Старокрымское – 17,4% (0,5 млн кубометров), Феодосийское – 29,3% (4,5 млн кубометров) и Фронтовое в Ленинском районе – 5,3% (1,8 млн кубометров). При этом объем воды Тайганского водохранилища сейчас составляет лишь 1,498 миллиона кубометров.

Отмечается, что Тайганское водохранилище сильно обмелело после прошлогодней переброски воды отсюда на нужды Симферополя. Уже прошедшей зимой запас полезной воды был полностью исчерпан в этом водоеме.

