Никаких разрешений на строительные работы на объекте "Квіти України" не давалось, - КГГА

Департамент культурного наследия КГГА не предоставлял застройщику ни одного разрешения на строительные работы на объекте "Квіти України".

Об этом заявил профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Когда застройщик поставил забор - Департамент выдал предписание с требованием об остановке любых работ и предоставлении согласованной проектной документации в установленном порядке", - отметил заместитель председателя КГГА.

Прокопив отметил, что поскольку этот знаковый объект находится в историческом ареале столицы, согласование и разрешение на строительные работы должно предоставлять Министерство культуры Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил демонтаж здания "Квіти України" в Киеве, - "слуга народа" Гурин

По его словам, предпроектные предложения застройщика Департамент КГГА не согласовывал.

"Департамент рассмотрит их только после всех согласований с Министерством культуры", - добавил он.

Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

13 июля работы остановил суд.

Также читайте: Демонтаж здания "Квіти України" должны остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса, - Ткаченко