Никаких разрешений на строительные работы на объекте "Квіти України" не давалось, - КГГА

Никаких разрешений на строительные работы на объекте

Департамент культурного наследия КГГА не предоставлял застройщику ни одного разрешения на строительные работы на объекте "Квіти України".

Об этом заявил профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Когда застройщик поставил забор - Департамент выдал предписание с требованием об остановке любых работ и предоставлении согласованной проектной документации в установленном порядке", - отметил заместитель председателя КГГА.

Прокопив отметил, что поскольку этот знаковый объект находится в историческом ареале столицы, согласование и разрешение на строительные работы должно предоставлять Министерство культуры Украины.

Суд запретил демонтаж здания "Квіти України" в Киеве

По его словам, предпроектные предложения застройщика Департамент КГГА не согласовывал.

"Департамент рассмотрит их только после всех согласований с Министерством культуры", - добавил он.

Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

13 июля работы остановил суд.

Демонтаж здания "Квіти України" должны остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса, - Ткаченко

+2
Правовой нигилизм рулит, у каждого свой кабанчик и хата с краю как и 800 лет назад - ничего не изменилось. Отсутстсвие соборности, предатели через одного, агенты врага и просто пофигисты - это 73% населения (придут монголы, хуже не будет, хоть паржом)
показать весь комментарий
13.07.2021 20:04 Ответить
+2
Что за бред? Где *** Государство? Всех уродов мордой в землю и на 10 лет в тюрьму. Это бред полнейший *****
показать весь комментарий
13.07.2021 20:08 Ответить
+1
Короче разыграли комедию! неизвестно кто развалили без разрешения....
Чтожж... ну, а теперь, раз здание все равно развалено, участок можно отдать своим под ТРЦ!
показать весь комментарий
13.07.2021 20:30 Ответить
Просто вже усі забули, що дозволи потрібні. Раніше ж все ок було.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:02 Ответить
за все что происходит в Киеве ответсвенні только киевляне, впрочем как и немці за то что происходило в Берлине.Но и ті сможешь біть ответственнім, еслии будешь вовремя колёсики пить, а не голосовать паприколу.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:46 Ответить
За весь песец творящийся в стране никто не отвечает, а за все в Киеве ответственный исключительно кличко. Вас тупорылых имбицилов 73% с рождения отучают думать или вы уже родились без мозга?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:47 Ответить
Москалику, ти б для початку грамотно писати навчився... Помилка на помилці, помилкою поганяє! Що у тебе за утворення таке?
показать весь комментарий
13.07.2021 21:10 Ответить
это ты с палаты N6 маслаешь (коми немає) а ни чего (ничего разом пишеться) что за все (коми немає) что происходит в Киеве ответственен кличко(коми немає) а он в кресло мера влез с подачи порошенко - еще раз повторюсь (коми немає) что вы порохоботы больные (коми немає) да и ник твой это подтверждает...

Так яке утворення?
показать весь комментарий
13.07.2021 22:11 Ответить
А оно было? тут до сих пор племенно-родовые устои, дружина князя занята личным обогащением. Монголы идут - какаразница, хужинибудит.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:49 Ответить
Конечно было и есть . Люди учатся.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:57 Ответить
Это смешно назвать государством - великий князь боится назвать убийцу своих подданных.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:42 Ответить
эта новость продолжение фантазий верещучки очолыты кгга..
всё,блеать,взаимосвязано...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:11 Ответить
долго раздуплялись
показать весь комментарий
13.07.2021 20:33 Ответить
Кто-нибудь знает, почему Педалик не прибежал останавливать ? - Он, вроде как, в этом городе мер!...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:36 Ответить
Напомни, когда последний раз твой бубочка останавливал незаконные решения судов, например
показать весь комментарий
13.07.2021 20:48 Ответить
Он до сих пор речь готовит
показать весь комментарий
13.07.2021 20:50 Ответить
застройшік, застройщік... а хто власне той застройщік?
показать весь комментарий
13.07.2021 21:15 Ответить
Та сторона застраивается.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:43 Ответить
ТОГДА НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ ЗА СЧЕТ КГГА !!! А ВИНОВНЫХ ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ ИХ ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВА ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
показать весь комментарий
13.07.2021 21:47 Ответить
 
 