Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни

Нардеп Слуги народа Денис Монастырский называет наиболее сложным решением согласиться на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам по завершению фракции "Слуги народа".

"Я могу сказать, что принял наиболее сложное решение в своей жизни - ответить согласием на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выбор. И буду претендовать на эту должность", - среди прочего, сказал Монастырский.

По его словам, завтра комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке.

"Послезавтра состоится голосование по заявлению об отставке и, скорее всего, в пятницу пройдет еще одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представления о назначении министра внутренних дел", - объяснил нардеп.

Монастырский признался, что его коллеги по фракции встретили новость о его возможном назначением с воодушевлением и одобрением.

Он также сообщил, что еще не общался с Аваковым по этому вопросу, а обсуждал только с президентом и фракцией.

Политик отметил, что разговор с президентом о возможном назначении состоялся сегодня утром.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

+26
это ж каким нужно быть идиотом - чтобы согласиться стать министром мвд у клоуна, да еще и после авакова))
13.07.2021 20:14 Ответить
+14
наверное он чувствовал себя проституткой, "готовой на все и с любой стороны"(с)зеленский
а других в слугах урода просто не держат)
13.07.2021 20:17 Ответить
+14
еще одно зел-е у-ще...Министр ВД - капитан, глава СБУ - лейтенант, президент - шут... Дождались
Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни - Цензор.НЕТ 7717
13.07.2021 20:22 Ответить
впрочем, зебилы и слуги урода просто неспособны думать хоть на шаг вперед, и не понимают - что это их приговор)
показать весь комментарий
13.07.2021 20:16 Ответить
Важко знайти міністра МВС гірше авакова, але сцикун знайшов.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:38 Ответить
Существует два варианта развития событий. Первый - Аваков понял, что очень скоро придется силовыми методами разгонять социальные протесты. Так как все его активы и связи на Западе, имидж держиморды ему там ни к чему. Потому просто уйдет, а кормить МВД так как это делал Аваков никто не сможет.

Второй - Зеленский сделал ему предложение по поводу премьерского поста. Этот вариант для Украины хуже, Аваков -премьер может удержать ситуацию под контролем, тем более марать руки будет кто то другой. Что собственно сохранит власть Зеленского.
Зеленский готовится к переформатированию правительства. Насколько глубоко насколько серьезно - скоро увидим. Это старый прием - поменять половину клоунов на таких же и объявить что эти лучше. Аваков - это отдельная фигура. Аваков - последний рубеж на пути социального взрыва. Это единственный, кто мог бы противостоять Майдану. И не забывайте - он уже был кандидатом на должность премьера. Его воспринимают на Западе.
13.07.2021 20:44 Ответить
премьр при зеленскои зашкварная должность авякян непойдет
А что в этом интересно, идиотского?
Только идиот при отсутствии образования и опыта работы согласится на Министра. Или Вы сторонник советской схемы развода народа "И кухарка может управлять государством", после чего начались ГУЛАГи?
У него нет образования?
Нет
не гони... Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук.
Юридический факультет дает право на назначение министра? Ну так и учитель математики Министром финансов аж бегом, да? С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО «Лигал Консалтинг». Причем тут необходимое хотя бы базовое образование на главу МВД? Гопник в каталажке тоже уголовный кодекс знает.
Середня і вища ланка МВС, в значній мірі, вихідці з рекету 90-х. Монастирський хоче ними керувати? Куримо бамбук і чекаємо розгулу злочинності і "безпрєдєлу"
Разгул преступности и беспредела это не самый худший вариант. А вот разгул мусорского беспредела, который всех нас ждёт, это намного хуже. С нетерпением ждём мусорские разборки...
Подумаешь... Я ещё и вышивать могу. И на машинке, м-м-м... тоже..
Слуга авакова. Видимо его хозяин решил просто наслаждаться жизнью
ооо.....еще и кокетка...
Зеля у фрау , видать не только продукты переводил . А походу , ещё за шото и договорился . )
та он у Ленки такой договорун...шо таких не было, нет и не надо...
(ой и скоко он там харчей перевел? ))) три пиццы, пять шаурмя))))
План действий по реформам в МВД и анализ деяний предыдущего министра когда увидим?
Зитц-председатель Фунт
Правильно, это же билет в один конец с предсказуемым результатом...
Зате є можливість перед кінцевим пунктом здійснити великий хапок. Це як у загадженому туалеті причіпного вагона додаткового літнього поїзда перед виходом сперти туалетний папір (якщо залишився), кусок мила і зачухатий вафельий рушник. Дрібниця, але приємно. 😁
Это произошло буквально несколько минут назад. Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выбор. И буду претендовать на эту должность", - среди прочего, сказал Монастырский.

Интересно, это опечатка цензора или он сам так написал?
"Господин назначил меня любимой женой!" (ц)
косяки автоперевода с украинского - когда "людина, яка зробила вибір" превращается в "человека которая сделала"
целку из себя строить то мыстэцтво...и оно им владеет..
Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни.

Та ладно. Не кокетничай.
Почему "наиболее сложное решение в жизни", без кавычек в заголовке?
Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выбор. /Типа пошла на костёр как Жанна Дарк.
принялО тоже бы сгодилось в ЗекомандЕ..
Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни - Цензор.НЕТ 6054
Ну где они таких находят,типа девочку уговорили и она раздвинула ножки - пошла на жертву,очень попросили,позорище,дайте нам министра который пообещает навести после авакяна порядок в министерстве,надеть наручники на казнокрадов,взяточников и прочих шакалов типа ахметки,бени и потроха,который будет полон решимости и воли,а нашли соплю - меня уговорили,ладно,я буду жертвой.
та заткнись уже на счет "потроха", у"бан галимый.
Зебил , не гони лошадей…
Не,он не кокетка,это будет конфекта в новом утвержденном травяном зеконе...
ну я не знаааю, подуууумаю
С Хмельницкого в Ростов не камильфо?
лямов 20 такая должность стоит? небедное тело
Абы только бандитизм не возрос на показателях . ))
" ....но я сделала этот выбор."(с) - оно что, не просто слуга, а еще и транвестит?
а "раньше" - це коли було? Вчора?
А який в тебе насправді був логін до деактивації?
Я не зрозумів!!! І що це таке?? Я такого не писав. Хтось поломав мій акаунт?
Мой тебе совет - не соглашайся. И шли нах всяких пианистов и их дирижёров.
У 8 скликанні Верховної Ради є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата https://chesno.org/politician/25030/ Антона Геращенка
беспринципные дебилы думают быстро, за что и ценятся там, где думать стратегически, об Украине в том числе, не привыкли..
"спасибо" 73% экспериментаторам с будущим своих детей
Свет в августе дорожает раза в 2,отопление осенью на 40-60% , ещё закон о Языке менять собираются, Аваков что-то чувствует и похоже не хочет быть с крайним
а зеленым осенью будет торба!!
А що з авакяном сталося, я щось пропустив?
Повысили,пока не оглашают..
Краще лисого Жеку з 85 кварталу. Досвід роботи міністром закордонних справ у нього вже є.
На тебе неограниченную власть баблище и полную безнаказанность.
Или иди хер елозить под забором.
Шо ж выбрать, шо ж выбрать........
Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выбор

==================
Держите меня семеро!!! А согласен!
Прямо таки сложное.Можно подумать хоть один министр-понес ответственность,за свои деяния.Смелее,не ссы.
Вертольоти та катера вже все… ?
Монастирський: Погодитися на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ - найскладніше рішення в житті - Цензор.НЕТ 5783
Ой "бедный-нещастный". Должность как должность, че кривляться как первокурсница на свидании.
Ох, что-то мне подсказывает, что в правительстве появится еще один избганный...
його знайшли в капусті? Нічого не знайшла про батьків.
АВАКОВ ВСЁ, ТАК СКАЗАТЬ СПУСТИЛИ В УНИТАЗ, НО ДУМАЮ ЭТОТ ЕЩЁ ХУЖЕ БУДЕТ.
Только не этот слизняк. И вашим, и нашим по дешёвке спляшем. Это трындец, если в стране больше нет достойных, кроме этого м.
Монастирський: Погодитися на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ - найскладніше рішення в житті - Цензор.НЕТ 6130
Хоча і не п'ятниця, но все одно, 13.
