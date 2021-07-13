Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни
Нардеп Слуги народа Денис Монастырский называет наиболее сложным решением согласиться на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам по завершению фракции "Слуги народа".
"Я могу сказать, что принял наиболее сложное решение в своей жизни - ответить согласием на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выбор. И буду претендовать на эту должность", - среди прочего, сказал Монастырский.
По его словам, завтра комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке.
"Послезавтра состоится голосование по заявлению об отставке и, скорее всего, в пятницу пройдет еще одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представления о назначении министра внутренних дел", - объяснил нардеп.
Монастырский признался, что его коллеги по фракции встретили новость о его возможном назначением с воодушевлением и одобрением.
Он также сообщил, что еще не общался с Аваковым по этому вопросу, а обсуждал только с президентом и фракцией.
Политик отметил, что разговор с президентом о возможном назначении состоялся сегодня утром.
Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Второй - Зеленский сделал ему предложение по поводу премьерского поста. Этот вариант для Украины хуже, Аваков -премьер может удержать ситуацию под контролем, тем более марать руки будет кто то другой. Что собственно сохранит власть Зеленского.
Зеленский готовится к переформатированию правительства. Насколько глубоко насколько серьезно - скоро увидим. Это старый прием - поменять половину клоунов на таких же и объявить что эти лучше. Аваков - это отдельная фигура. Аваков - последний рубеж на пути социального взрыва. Это единственный, кто мог бы противостоять Майдану. И не забывайте - он уже был кандидатом на должность премьера. Его воспринимают на Западе.
(ой и скоко он там харчей перевел? ))) три пиццы, пять шаурмя))))
Интересно, это опечатка цензора или он сам так написал?
а других в слугах урода просто не держат)
Та ладно. Не кокетничай.
А який в тебе насправді був логін до деактивації?
"спасибо" 73% экспериментаторам с будущим своих детей
а зеленым осенью будет торба!!
Или иди хер елозить под забором.
Шо ж выбрать, шо ж выбрать........
==================
Держите меня семеро!!! А согласен!