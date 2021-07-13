Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Дениса Монастырского как кандидата на должность министра внутренних.
Об этом он сказал журналистам по завершению заседания фракции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Честно говоря, это я предложил (кандидатуру Дениса Монастырского. - Ред.). Вообще, Монастырский достаточно часто ходит в Офис Президента и всегда докладывает по вопросам правоохранительной сферы. Он - человек команды, к нему хорошо относятся. Кажется, ему хватит и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы выполнять эту сложную роль", - объяснил лидер фракции "СН".
По его мнению, у Монастырского сегодня будет "тяжелая ночь", так как ему нужно подумать над планом действий на должности главы МВД ближайшие три месяца.
"Мне кажется, это будет тяжелый процесс - вхождение в эту должность. Но мы как парламент будем ему помогать", - заявил Арахамия.
Он предполагает, что за назначение Монастырского будет больше 300 голосов.
Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
============
Сколько нынче стоит патент главы МВД Украины?
https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman https://twitter.com/highlander_free @highlander_free https://twitter.com/highlander_free/status/1414995784899125253 28 мин
Не встиг Аваков поставити підпис під власноруч підписаним заявою, як блиснув стрімкої блискавкою язик депутата Ківи і опинився в давно знайомій дупі старого міністра.
https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841 12 мин
пичаль, было весело
https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841/photo/1
так так, а что нас ждет через 3 месяца?
Источник: https://censor.net/ru/n3276918
Это аваков вовремя спрыгнул. Бо не дебил.)
Первый - Аваков понял, что очень скоро придется силовыми методами разгонять социальные протесты. Так как все его активы и связи на Западе, имидж держиморды ему там ни к чему. Потому просто уйдет, а кормить МВД так как это делал Аваков никто не сможет.
Второй - Зеленский сделал ему предложение по поводу премьерского поста. Этот вариант для Украины хуже, Аваков -премьер может удержать ситуацию под контролем, тем более марать руки будет кто то другой. Что собственно сохранит власть Зеленского. (с)
Головка от х..я. Смысл про это говорить? Может завтра Монастырский этот, окажется хуже какого-нибудь Рябошапки? Тогда что- "я был против и знать его не знал"?
https://www.facebook.com/moden.ua Фейсбук
Канал в Telegram: https://t.me/uifuture
Електронна пошта:
Контакти, номери телефонів: +38 (044) 537-17-78, +38-063-586-02-15.
https://twitter.com/dneprlena
https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena
2015-2019 рр. - експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього (дітище Геращенка і Романенка)
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/517161852881107?__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·
По кандидатам на должность Авакова скажу коротко-Лучше с умным потерять,чем с дураками найти..
Воры в пятом поколении с кучей паспортов.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5665846623489369?__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·
Сериал «Слуга народа: шапито в МВД».
В ролях: Владимир Зеленский, Арсен Аваков.
И Каннабис в роли Каннабиса.
Бо біля вас нормальних нема і бути не може.