6 816 62

Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Дениса Монастырского как кандидата на должность министра внутренних.

Об этом он сказал журналистам по завершению заседания фракции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, это я предложил (кандидатуру Дениса Монастырского. - Ред.). Вообще, Монастырский достаточно часто ходит в Офис Президента и всегда докладывает по вопросам правоохранительной сферы. Он - человек команды, к нему хорошо относятся. Кажется, ему хватит и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы выполнять эту сложную роль", - объяснил лидер фракции "СН".

По его мнению, у Монастырского сегодня будет "тяжелая ночь", так как ему нужно подумать над планом действий на должности главы МВД ближайшие три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" дадут голоса за назначение Монастырского главой МВД, - Палийчук

"Мне кажется, это будет тяжелый процесс - вхождение в эту должность. Но мы как парламент будем ему помогать", - заявил Арахамия.

Он предполагает, что за назначение Монастырского будет больше 300 голосов.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Автор: 

Топ комментарии
+21
Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов - Цензор.НЕТ 8931
13.07.2021 20:41 Ответить
+20
от лучше бы ара-хамия этого не говорил )))
13.07.2021 20:38 Ответить
+17
Пропал дом....
13.07.2021 20:39 Ответить
от лучше бы ара-хамия этого не говорил )))
13.07.2021 20:38 Ответить
ара-хамия-это нонсенс,сракашвалия нервно курит в сторонке...
13.07.2021 20:43 Ответить
Раз абхазький обсос предложил- то за МВС -можна бути спокійними!
13.07.2021 20:47 Ответить
Он зеле так и сказал «мамой клянусь!»
13.07.2021 20:56 Ответить
============
Сколько нынче стоит патент главы МВД Украины?
13.07.2021 20:38 Ответить
Він вважає, що цим заспокоїв когось?
13.07.2021 20:39 Ответить
Пропал дом....
13.07.2021 20:39 Ответить
Куплю,по чем не важно...
13.07.2021 20:45 Ответить
Не советую, он постоянно привлекает всякую нечисть!
13.07.2021 20:51 Ответить
Учту)))
13.07.2021 20:52 Ответить
не будет никакого Монастырского, будьте взрослее. Это начало кастинга, где сначала выставляют вонючих гнилых шестерок. Я думаю, месяца два-три будут назначать министра МВД
14.07.2021 01:17 Ответить
https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman https://twitter.com/highlander_free @highlander_free https://twitter.com/highlander_free/status/1414995784899125253 28 мин

Не встиг Аваков поставити підпис під власноруч підписаним заявою, як блиснув стрімкої блискавкою язик депутата Ківи і опинився в давно знайомій дупі старого міністра.

Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов - Цензор.НЕТ 4159
13.07.2021 20:40 Ответить
https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦

https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841 12 мин

пичаль, было весело

Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 1156

https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841/photo/1
13.07.2021 21:06 Ответить
а вот и наш прикитайченый покемон голос подал - заждались...
13.07.2021 20:40 Ответить
І тут без цього красноаузого недокитайця не обійшлось!
13.07.2021 20:40 Ответить
тобто Зе лоха вчергове розведуть під приводом оновлення уряду, парламенту...а потім преза. найголовніше щоб останнього вибирали пісдя здорожчання тарифів та податків, бо Зе лох він хош досі люто ненавидить баригу(бо єта парашенка ім падсунул ваву), та потрохи відчуває що його ********
13.07.2021 20:40 Ответить
По его мнению, у Монастырского сегодня будет "тяжелая ночь", так как ему нужно подумать над планом действий на должности главы МВД ближайшие три месяца.

так так, а что нас ждет через 3 месяца?
Источник: https://censor.net/ru/n3276918
13.07.2021 20:40 Ответить
Ничего кроме зла и поганок от зелёных врагов Украины.
13.07.2021 21:54 Ответить
Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов - Цензор.НЕТ 8931
13.07.2021 20:41 Ответить
этот будетАрахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 9223
13.07.2021 21:46 Ответить
Это я предложил кандидатуру Монастырского .....

Это аваков вовремя спрыгнул. Бо не дебил.)
13.07.2021 20:41 Ответить
Существует два варианта развития событий.
Первый - Аваков понял, что очень скоро придется силовыми методами разгонять социальные протесты. Так как все его активы и связи на Западе, имидж держиморды ему там ни к чему. Потому просто уйдет, а кормить МВД так как это делал Аваков никто не сможет.

Второй - Зеленский сделал ему предложение по поводу премьерского поста. Этот вариант для Украины хуже, Аваков -премьер может удержать ситуацию под контролем, тем более марать руки будет кто то другой. Что собственно сохранит власть Зеленского. (с)
13.07.2021 20:42 Ответить
человек антонины а не ...хамии У 8 скликанні Верховної Ради є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата https://chesno.org/politician/25030/ Антона Геращенка
13.07.2021 20:43 Ответить
Честно говоря, мог бы и не вставлять своё "я".
Головка от х..я. Смысл про это говорить? Может завтра Монастырский этот, окажется хуже какого-нибудь Рябошапки? Тогда что- "я был против и знать его не знал"?
13.07.2021 20:43 Ответить
Да ему главное выпятить себя, проквакать "это я, я это!"
13.07.2021 21:52 Ответить
абхазской обезьяне лучше заклеить рот, чтобы она молчала. а то несёт откровенную дичь уже который год подряд.
13.07.2021 20:43 Ответить
Конец калабуховскому дому!(с) М. Булгаков
13.07.2021 20:43 Ответить
интересно антохахеращенко удержится?
13.07.2021 20:44 Ответить
А вот, что с "Азовом" будет-он был как бы под Аваковым
13.07.2021 20:44 Ответить
А что с ним будет? Разве что на Киев пойдёт?)
13.07.2021 20:46 Ответить
слуги нарида расформируют.
13.07.2021 20:48 Ответить
и чем знаменит этот монастырский, кто знает?)
13.07.2021 20:45 Ответить
Навскидку - хорошей еврейской фамилией)
13.07.2021 20:47 Ответить
Проголосуем по приколу.
13.07.2021 20:56 Ответить
пока политики будут назначать людей в начальники органов, то до тех пор они будут воровать и их никто не посадит, а Украина будет уничтожаться, ибо они разграбляют Украину.
13.07.2021 20:47 Ответить
Арахамия: Это я предложил кандидатуру/ Зам.Коломойского по кадрам. На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, - Загороднюк. Который владелец компании по производству буровых установок для РФ.
13.07.2021 20:47 Ответить
Геннадия Геннадиевича Москаля надо было предложить.
13.07.2021 20:49 Ответить
Почему не Юрченко или тот второй алкаш? У них опыт есть и Трускавец за плечами...
13.07.2021 20:50 Ответить
Кто все эти люди? И что они делают в правительстве Украины?
13.07.2021 20:50 Ответить
Да интересно читать биографии, одни провалы в датах.
13.07.2021 20:55 Ответить
А Вы до сих пор не поняли? Какаяразница! Это же все паприколу!
13.07.2021 21:09 Ответить
Денис Монастирський: пишіть-дзвоніть
https://www.facebook.com/moden.ua Фейсбук
Канал в Telegram: https://t.me/uifuture
Електронна пошта:
Контакти, номери телефонів: +38 (044) 537-17-78, +38-063-586-02-15.
13.07.2021 20:56 Ответить
нє ісчітє будущєво... оно само вас найдьот

https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena

2015-2019 рр. - експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього (дітище Геращенка і Романенка)

Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 8575
13.07.2021 21:52 Ответить
А це що за Ху,,?
13.07.2021 21:55 Ответить
Шизоидный гандон
15.07.2021 19:01 Ответить
Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 614
13.07.2021 21:57 Ответить
Цікаво - чи будуть поліцаї виконувать накази Монастирського? Майдан 2014-го ще свіжий у пам"яті!
13.07.2021 21:00 Ответить
Там чуть меньше половины жаждут реванша за Майдан.... В Киеве в беркутовских беретах даже не стесняются разъезжать...
13.07.2021 21:11 Ответить
Так і на Майдан вийдуть вже не "студенти", а АТОвці!
13.07.2021 21:17 Ответить
Якщо це спроба заглушити інформаційно акцію під ОПою й інші обсьори Зє, зокрема провальний візит у Німеччину, то хто, чого і скільки пообіцяв за це Арсен Барісичу? Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 3534Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 3534Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 3534 (Інфопривід то реально гучний. Як мінімум весь цей вечір істерики будуть по всім каналам).
13.07.2021 21:01 Ответить
Два года спустя, показания Арахамия Давида: "курю это я как-то свой 10-й айкос по кругу с Монастырским ... " И тут заходит вдруг зеленский, такой на взводе весь, глазами вращает, нос трет, как будто дунул только что, видать долго в сенях у Меркель его продержали, и вот он резко так, гнусавя спрашивает: Авакова не видели? А я возьми да и скажи: "да вот же он, айкос курит и на Монастырского тычу Так вся эта тема со сменой Авакова и началась...
13.07.2021 21:03 Ответить
Якщо інфузорія посовітував, то так потрібно брати
13.07.2021 21:03 Ответить
Оно и видно - ни рыба ни мясо, юрист с непонятным дипломом хз какого вуза.
13.07.2021 21:16 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/517161852881107?__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·

По кандидатам на должность Авакова скажу коротко-Лучше с умным потерять,чем с дураками найти..
13.07.2021 21:32 Ответить
Пропало МВС. Аваков стільки труда вклав в нього...
13.07.2021 21:42 Ответить
Сожрут этого тюфяка чеботари с парфенюками.
Воры в пятом поколении с кучей паспортов.
13.07.2021 21:46 Ответить
Не---ну если даже запростяк больше чем 300 гарантирует этот плохо бритый лобок-паренёк, то и триста спартанцев завянут от зависти! Гороху не поешьте накануне вечером перед голосованием---вентиляция не потянет под куполом с утреца!
13.07.2021 21:50 Ответить
Ухахамия
13.07.2021 21:52 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5665846623489369?__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·

Сериал «Слуга народа: шапито в МВД».

В ролях: Владимир Зеленский, Арсен Аваков.

И Каннабис в роли Каннабиса.
13.07.2021 22:10 Ответить
Вот это рекомендация !
13.07.2021 22:54 Ответить
Ми знаємо, що ти, придурок, нічого путнього порекомендувати не можеш.
Бо біля вас нормальних нема і бути не може.
14.07.2021 03:36 Ответить
Ну так Агрохимия ж
14.07.2021 07:32 Ответить
 
 