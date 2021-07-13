Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Дениса Монастырского как кандидата на должность министра внутренних.

Об этом он сказал журналистам по завершению заседания фракции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Честно говоря, это я предложил (кандидатуру Дениса Монастырского. - Ред.). Вообще, Монастырский достаточно часто ходит в Офис Президента и всегда докладывает по вопросам правоохранительной сферы. Он - человек команды, к нему хорошо относятся. Кажется, ему хватит и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы выполнять эту сложную роль", - объяснил лидер фракции "СН".

По его мнению, у Монастырского сегодня будет "тяжелая ночь", так как ему нужно подумать над планом действий на должности главы МВД ближайшие три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" дадут голоса за назначение Монастырского главой МВД, - Палийчук

"Мне кажется, это будет тяжелый процесс - вхождение в эту должность. Но мы как парламент будем ему помогать", - заявил Арахамия.

Он предполагает, что за назначение Монастырского будет больше 300 голосов.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.