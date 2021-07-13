Депутаты "ЕС" на акции в поддержку генерала Павловского: Власть Зеленского системно преследует защитников Украины

Дело против боевого генерала Павловского - это очередная атака на защитников Украины. Об этом заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" во время акции в поддержку генерала Павловского, которая состоялась под Офисом Президента.

Депутаты требуют освободить героя обороны Мариуполя, бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, а также руководителей предприятия "Завод "Кузня на Рыбальском", которое производит боевые корабли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Владимир Зеленский боится защитников Украины и боевых генералов, поэтому бросает их за решетку. Об этом заявила народный депутат из фракции "ЕС" София Федына. "Они не понимают, что в этой войне викристализовавалась не только наша армия, но и политическая украинская нация", - говорит Федына. "В критическое для государства время, у нас есть те, кто станет во главе борьбы за независимость. У нас есть не только офицеры - у нас есть боевые генералы, которых сегодня так боится пострадавший Зеленский. И именно поэтому судится с массой генералов, но каждое дело в результате разваливается ", - напомнила нардеп.

Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский подчеркнул, что дело против Павловского - это преследование людей, которые взяли на себя ответственность за страну.

"С первого дня еще кто-то пытался понять логику обвинения, затем все стало понятно. Вы думаете это дело о десантных катерах? Речь не об узлах и скорости, не о водоизмещении, а речь о том, что тот, кого назначили, должен сесть за решетку. И этому был подчинен весь процесс. Отрабатывался четкий заказ власти... Для чего все это делается? Первая и главная цель - это приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель - дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014 не побоялся брать на себя ответственность. У нас было много проблем, не хватало многого, а главное - не хватало того, кто способен принимать решения. И эта страна должна благодарить Бога, что такие люди нашлись. И сейчас эта кампания, развернутая, направленная против них. Это нацелено против всех тех, кто тогда не побоялся ", - заявил Забродский.

"Они шли к власти, даже не скрывая, зачем они туда идут - " перестать стрелять", "посмотреть в глаза и встретиться посередине". И в интервью и Коломойский, и пособники Зеленского говорили - не надо раздражать Россию, нужно как-то договориться.

Сколько было дел по патриотам? Генерал Павловский только один из них. Вспомним генерала Марченко, генерала Шевчука, Мельника, дело Антоненко-Дугар-Кузьменко. Много можно, к сожалению. называть этих фамилий. И они все укладываются в одно - Зеленский и компания воюют и будут воевать со всем, что не дает реализовать план, который ему кажется таким простым и понятным: зачем мы сопротивляемся России? Мы все должны собираться вместе, потому что нужно Зеленскому и компании рассказывать о том, что "есть разница". Есть различие, очень жесткое отличие между Украиной и Малороссией, потому что Малороссия не имеет будущего. И то, что Путин сейчас пишет статейки на украинском языке, означает лишь одно - они готовят новый этап наступления, для них сейчас очень важно сломить волю к сопротивлению. А Зеленский продолжает свою линию на подыгрывание ", - сказал народный депутат Ростислав Павленко.

"Когда Зеленскому приходили повестки, чтобы взять оружие и пойти защищать наше государство, он уклонялся от этого. К чему это все привело? Привело к тому, что мы теперь с побратимами встречаемся в судах, куда приходим защищать своих побратимов, волонтеров, медиков, которые непосредственно участвовали и в Майдане, и в АТО. И в том числе боевых генералов, которые приложили максимум усилий для того, чтобы наш оборонный комплекс был способен защищать государство ... К сожалению, нам приходится защищать друг друга, ходить по судам. Мы понимаем четко, что без качественного руководства простой солдат, каким бы у него не было желания защитить свое государство, без качественного управления, без четкой позиции командира он этого не сделает ", - заявил народный депутат Михаил Бондарь.

"Зеленский объявил войну тем, кто защищал и освобождал украинскую землю. Генерал Марченко, генерал Павловский, спецназовец Антоненко и Дугарь. Когда открывается дело против Павловского, нужно думать о том, кто следующий. Не просто так Путин открыл уголовное дело против Игоря Павловского, а теперь уже и Зеленский открыл. Это сообщники. Мы будем выходить до тех пор, пока не будет уважения к украинской армии. Это Зеленский не поднимал зарплату нашим военным, это Зеленский срывает второй год наше оборонный заказ. Он останавливает эти реформы. И об этом говорит не только оппозиция, об этом говорят наши международные партнеры. И поэтому мы будем защищать всех военных, страдающих от режима Зеленского", - заявила народный депутат Мария Ионова.