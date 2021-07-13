Депутаты "ЕС" на акции в поддержку генерала Павловского: Власть Зеленского системно преследует защитников Украины
Дело против боевого генерала Павловского - это очередная атака на защитников Украины. Об этом заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" во время акции в поддержку генерала Павловского, которая состоялась под Офисом Президента.
Депутаты требуют освободить героя обороны Мариуполя, бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, а также руководителей предприятия "Завод "Кузня на Рыбальском", которое производит боевые корабли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Владимир Зеленский боится защитников Украины и боевых генералов, поэтому бросает их за решетку. Об этом заявила народный депутат из фракции "ЕС" София Федына. "Они не понимают, что в этой войне викристализовавалась не только наша армия, но и политическая украинская нация", - говорит Федына. "В критическое для государства время, у нас есть те, кто станет во главе борьбы за независимость. У нас есть не только офицеры - у нас есть боевые генералы, которых сегодня так боится пострадавший Зеленский. И именно поэтому судится с массой генералов, но каждое дело в результате разваливается ", - напомнила нардеп.
Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский подчеркнул, что дело против Павловского - это преследование людей, которые взяли на себя ответственность за страну.
"С первого дня еще кто-то пытался понять логику обвинения, затем все стало понятно. Вы думаете это дело о десантных катерах? Речь не об узлах и скорости, не о водоизмещении, а речь о том, что тот, кого назначили, должен сесть за решетку. И этому был подчинен весь процесс. Отрабатывался четкий заказ власти... Для чего все это делается? Первая и главная цель - это приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель - дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014 не побоялся брать на себя ответственность. У нас было много проблем, не хватало многого, а главное - не хватало того, кто способен принимать решения. И эта страна должна благодарить Бога, что такие люди нашлись. И сейчас эта кампания, развернутая, направленная против них. Это нацелено против всех тех, кто тогда не побоялся ", - заявил Забродский.
"Они шли к власти, даже не скрывая, зачем они туда идут - " перестать стрелять", "посмотреть в глаза и встретиться посередине". И в интервью и Коломойский, и пособники Зеленского говорили - не надо раздражать Россию, нужно как-то договориться.
Сколько было дел по патриотам? Генерал Павловский только один из них. Вспомним генерала Марченко, генерала Шевчука, Мельника, дело Антоненко-Дугар-Кузьменко. Много можно, к сожалению. называть этих фамилий. И они все укладываются в одно - Зеленский и компания воюют и будут воевать со всем, что не дает реализовать план, который ему кажется таким простым и понятным: зачем мы сопротивляемся России? Мы все должны собираться вместе, потому что нужно Зеленскому и компании рассказывать о том, что "есть разница". Есть различие, очень жесткое отличие между Украиной и Малороссией, потому что Малороссия не имеет будущего. И то, что Путин сейчас пишет статейки на украинском языке, означает лишь одно - они готовят новый этап наступления, для них сейчас очень важно сломить волю к сопротивлению. А Зеленский продолжает свою линию на подыгрывание ", - сказал народный депутат Ростислав Павленко.
"Когда Зеленскому приходили повестки, чтобы взять оружие и пойти защищать наше государство, он уклонялся от этого. К чему это все привело? Привело к тому, что мы теперь с побратимами встречаемся в судах, куда приходим защищать своих побратимов, волонтеров, медиков, которые непосредственно участвовали и в Майдане, и в АТО. И в том числе боевых генералов, которые приложили максимум усилий для того, чтобы наш оборонный комплекс был способен защищать государство ... К сожалению, нам приходится защищать друг друга, ходить по судам. Мы понимаем четко, что без качественного руководства простой солдат, каким бы у него не было желания защитить свое государство, без качественного управления, без четкой позиции командира он этого не сделает ", - заявил народный депутат Михаил Бондарь.
"Зеленский объявил войну тем, кто защищал и освобождал украинскую землю. Генерал Марченко, генерал Павловский, спецназовец Антоненко и Дугарь. Когда открывается дело против Павловского, нужно думать о том, кто следующий. Не просто так Путин открыл уголовное дело против Игоря Павловского, а теперь уже и Зеленский открыл. Это сообщники. Мы будем выходить до тех пор, пока не будет уважения к украинской армии. Это Зеленский не поднимал зарплату нашим военным, это Зеленский срывает второй год наше оборонный заказ. Он останавливает эти реформы. И об этом говорит не только оппозиция, об этом говорят наши международные партнеры. И поэтому мы будем защищать всех военных, страдающих от режима Зеленского", - заявила народный депутат Мария Ионова.
Депутати з «Європейської Солідарності» під час акції на підтримку генерала Павловського: влада Зеленського системно переслідує захисників України
«Я хочу нагадати усім, що в той час, коли 95 квартал танцював, знімав штани і падав на коліна перед російськими олігархами, Павловський воював за нашу державу, він захищав наші кордони. Влада думає, що на їхні дії не знайдеться управи. Але хочеться нагадати, що в Україні є ще мільйони патріотів і один пільговий квиток до Ростова теж знайдеться», - говорила на мітингу депутатка Київради Дінара Габібуллаєва.
Вона вважає, що у Зеленського застосовують не тільки вибіркове правосуддя, а й вибіркове покарання: «Поки Медведчук прекрасно почувається у своїй віллі під так званим «домашнім арештом», Павловський сидить у камері СІЗО. Тільки хочеться нагадати, що Павловський - захисник нашої країни, яку неодноразово зрадив Медведчук. Зеленський зациклений на власній параної і суд над генералом Павловським тому підтвердження», - наголошує депутатка.
«Сьогодні ми вшановуємо річницю загибелі Ярослава Журавля. Того військовослужбовця, який загинув під особистим контролем президента Зеленського, коли той не дав наказ на евакуацію його з передової, в результаті чого той стікав кров'ю кілька днів. Але в результаті побратимів, які пішли рятувати Журавля, намагалися зробити винними в його смерті», - сказала Федина.
«Цей випадок свідчить про загальний маразм ситуації, які пов'язані з нашою армією, а точніше з тим, як Зеленський і його оточення систематично судять, переслідують, звинувачують усіх тих, хто з 2014 року посмів встати на захист і оборону своєї української держави», - додала депутат.
«Я не знаю, що це таке, чи так вилазить боком плазування перед Путіним, але саме ті, хто найбільше доклався до обороноздатності держави, раптово стають найгіршими, переслідуваними режимом Зеленського», - наголосила Федина.
На її переконання, найгірше, що зараз намагаються розправлятися з бойовими генералами, і це непоодинокі випадки. «Я згадаю генерала Шевчука, генерала Назарова, генерала Марченка, генерала Мельника. Сьогодні судять генерала Павловського і кидають його під арешт в камеру тільки за те, що він посмів зміцнювати обороноздатність української держави. А заставу йому виголошують більшу, ніж у Медведчука. Так совість у вас є чи її вже давно немає? Чи давно її зрадили і продали Путіну», - зауважила депутатка.«Я нагадаю за того самого президента, який скорочує армію, який заглядає в очі Путіну, який судиться зі мною і Марусею Звіробій тільки за те, що ми йому сказали, що на фронті стріляють. Чотириразовий уклоніст не має права лізти до армії, чотириразовий уклоніст, який ні краплі не розуміється на обороноздатності держави - має слухати тих людей, які роблять все для того, щоб Україна була цілісна і суверенна. Тому, пане Зеленський, у мене порада, не бійтеся того, що на передовій стріляють і нарешті почуйте захисників України. До зустрічі під Офісом!», - наголосила депутат.