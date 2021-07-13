РУС
Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

Мэр Днепра Борис Филатов поблагодарил Арсена Авакова за 7 лет работы на должности главы МВД.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за всё. За 2014 год и добробаты. За 7 лет тяжёлой работы. За то, что не впутывали Нацполицию в грязные игры и политически мотивированные уголовные дела. За институциональную память и понимание того факта, что жизнь и люди не окрашены черно-белыми красками. За то, что стоически терпели интриги и оскорбления", - написал Филатов.

Читайте: Зеленский предлагает на место Авакова "слугу народа" Монастырского

Он назвал Авакова другом и написал, что всегда "в его распоряжении".

"И да, теперь посмотрим, как теперь всем нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушёл в отставку", - добавил мэр Днепра.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Также читайте: Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Аваков Арсен отставка Филатов Борис
+39
Ага. Спасибо за рюкзаки, за 5 лет нелегальных лохотронов, которые вполне себе легально вытаскивали деньги с больных людей, спасибо за героев АТОшников, до сих пор находящихся под арестом по надуманым обвинениям....
13.07.2021 21:48 Ответить
+38
13.07.2021 21:44 Ответить
+29
лучше не станет. станет хуже. вопрос в другом: он уходит, чтобы сохранить власть зеленского(например на должность премьера), или просто в "предчувствии гражданской войны" не желая ехать в Европу с кровью на руках.
13.07.2021 21:44 Ответить
Монастирського якраз Аваков і запхав у СН. Так що це його кадр.
14.07.2021 00:32 Ответить
и Кива для арсена очень близок.
14.07.2021 10:13 Ответить
Ну що сказати?🤔 Аваков, як самостійна одиниця, шансів немає. Він не має високого рейтингу навіть у поліції. Тому змушений буде пристати до якогось лідера електоральних симпатій. І пристати не з порожніми руками. Дивна річ - рейтингу нема, але вплив через величезну скриню компромату - є. Тому навіть Поршенко, скриплячи зубами, може скористатися його послугами. Те, що самостійний Аваков стримував диктаторські замашки Зєлєнского - факт. Побачимо, наскільки вільно тепер почуватимуться протестувальники під ОПою. У будь-якому випадку ми стпємо свідками і учасниками фіналу. Яким він буде - чи Зєлєнскій таки стане диктатором, чи ми цього йому не дозволимо - залежить від нас, ане аід Авакова. Я думаю, що одна з причин відставки - відмова Авакова заливати патрульних, які зупинили наркомана Брагара. Якщо наступним кроком Зєлєнского буде зміна керівництва Нацгвардією, це означатиме остаточний курс на застосування жор ткої сили проти акцій опозиції. І не забуваймо, що виборчі дільниці охороняє поліція. Поліція Авакова була у цьому випадку нейтральною ( вибори Вврпстюка-приклад) і недаремно Коля котлета налетів на поліцейського на виборчій дільниці. Тому важко спрогнозувати, яким буде фінал.
13.07.2021 22:04 Ответить
Хороший коментар.
Мені теж цікаво, що спонукало Арсена написати заяву.
По новинах не зразу зрозуміла, що відставку прийняли.
Бо буває ж, що відмовляють.

Розвиток подій покаже, що тля надумала.
14.07.2021 05:12 Ответить
много букв и все ни о чем. авакова оставляли ради Бени, Зе никогда не питал симпатий к авакову, но Беня все решил, сейчас Зе понимает что аваков натворил много херни (перечислять все нет смысла), и решил от него избавляться пока не поздно, т.к. если кто и сможет сейчас потопить вовочку, то это как раз аваков, да еще и при поддержки бородатой бабки.
14.07.2021 10:19 Ответить
Багато букв - це для вас складно? 🤔 У вас мало букв, але складені вони у дурню. Ну хоча б оте ваше "сейчас Зе понимает.." Зєлєнскій апрврі не розумів, н розуміє і не буде розуміти, що відбувається. Бо якби розумів, то не став би президентом - зіцголовою при тому успішному станоаищі, що у нього було до президентства. 😊
14.07.2021 12:39 Ответить
Похоже, Борис лишился крыши.
13.07.2021 22:06 Ответить
А Корбан?, ничо напоследок сказать не хочет???, ведь новый министр может вспомнить старые заслуги председатля общественного совета Днепра?)
13.07.2021 22:10 Ответить
Кста проскочила инфа что Монастырский агент ЦРУ ... посмотрим но все возможно...
13.07.2021 22:12 Ответить
У ЗЕ тільки агенти ФСБ.
13.07.2021 23:49 Ответить
да это понятно, но этот Монастырский учился в США и работал в таких местах что незавербованным он быть не может !!! это как все кто работали в МИДе при союзе то были все агенты кгб.
14.07.2021 00:05 Ответить
А я завжди згадую вбитого Сашка Білого і стискаються кулаки… Чорт страшний!!!
13.07.2021 22:24 Ответить
І не тільки його... Аваков грав свою гру вечь час, просто часом йому було по дорозі то з Посаранчевими і Майданом, то з ЗЕ нео-більшовиками...
13.07.2021 22:42 Ответить
грехи были. но почемуто у кацапов сегоднЯ огромный праздник и им тоже выгодно его чертом называть. кто понимал авакова и его проблемы тот в курсе.
13.07.2021 22:46 Ответить
При авакові менти йшли пліч о пліч з титушнею, скільки бід наробили. Так погано як зараз менти ще не працювали.
13.07.2021 22:47 Ответить
спасибо авакову за защиту. Больше него никто не сделал. И украл как бы меньше всех кто у кормушки. 3 кандидата на преза петя, аваков и зебил, если заслужит
13.07.2021 22:42 Ответить
блинкен всё знает
13.07.2021 22:44 Ответить
Навіть якщо Зєлю завтра прибере якийсь патріот,людям жити легше не стане.Скільки паскудства вони натворили.
А дякувати Аваку можна хіба лиш за прихід до влади монозграї з клоуном.
13.07.2021 22:56 Ответить
Когда был не ценили, а теперь полюбили. Как всегда.
13.07.2021 23:42 Ответить
Работать при 2-х президентах не каждый сумеет...
14.07.2021 13:19 Ответить
Філатов: Подивимося, як нам стане легше жити, коли "чорт" нарешті пішов у відставку- міняємо чорта на дідька?
13.07.2021 23:47 Ответить
отдельное спасибо за задержанных по делу Шеремета, аж по пояс спасибо !
14.07.2021 00:06 Ответить
А чого зЕ не дякуєш? За те що ВІН ПРИЗНАЧИВ винними цих людей?
14.07.2021 10:57 Ответить
Чорт не зникне, Чорт змінить шкіру.
14.07.2021 00:13 Ответить
Человек уходит по сценарию.
Смотрим кино, жрём попкорн.
14.07.2021 00:22 Ответить
Хороший мусор мертвый мусор...а аваков мусор
14.07.2021 00:25 Ответить
"За те, що не вплутували Нацполіцію в брудні ігри та політично мотивовані кримінальні справи". - Нехай розкаже це Антоненку, Дугарь і Кузьменко.
14.07.2021 00:30 Ответить
А хіба не зЕ їх призначив винними?
14.07.2021 10:58 Ответить
Вот и соратники голоса подают и цели отставки становятся очевиднее, когда Зе будет валиться, мы ещё увидим товарища Авакова на горячем боевом коне.
14.07.2021 00:50 Ответить
напоминает, как балога сдриснул от ющенко
14.07.2021 01:21 Ответить
Во во.
14.07.2021 03:22 Ответить
Він то пішов-а ми ж залишаємось...треба дивитись вперед,хто прийде.Як на мене -новий бачив життя через скло бібліотечного вікна,де він писав рекомендації для дисертації вчьоного Ківи...
14.07.2021 06:30 Ответить
Хмм .....черт не уходит в отставку. Более того черти не спят. Как не спят? А вот так, у них нет сна в принципе. Так что черт не тот, который ....чорт. И зло....по прежнему рядом.
14.07.2021 07:01 Ответить
Не в захваті від вчинка Філатова але впевен - назначений зеленими буде гірший.
Як не крути а слова Філатова мають певний сенс.
14.07.2021 10:08 Ответить
Зеля в панике...
Истерически мечется в поисках рейтинга...
14.07.2021 11:35 Ответить
Сейчас откроют приватизацию МВД и легализацию частных армий (т.е. банд.формирований)
14.07.2021 11:37 Ответить
Україна хоче жити в правовому полі,а не залежати від забганок різних чортів,тому починати треба з зачистки судів,а краще розігнати всіх і запросити суддів українського походження з США,КАНАДИ,ВЕЛ КОБРИТАНІЇ так зломаємо систему.
14.07.2021 14:18 Ответить
Особенно понравилось про "не впутывали Нацполицию в грязные игры и политически мотивированные уголовные дела"..кгм... х\зна: в какой стране этот Филатов живёт.
14.07.2021 15:13 Ответить
это видимо из серии авансы-реверансы
14.07.2021 20:49 Ответить
и заработали папка с сынком на многие века на все сто поколений, спасибо вам авака
14.07.2021 19:16 Ответить
оно какбэ предположительно конечно но если у "чорта" есть доказательства что невинно отси-
девшие по делу Шеремета это инициатива зюзи или его опы то...... штурм зимнего покажется
детским лепетом............
14.07.2021 20:54 Ответить
Пам`ятаю як Рюкзакевич порівнював Майдан з громадянськими заворушеннями.
КРИСА/ ЩУР БІЖИТЬ З ТОНУЧОГО Зе КОРАБЛЯ
14.07.2021 21:40 Ответить
