Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

Мэр Днепра Борис Филатов поблагодарил Арсена Авакова за 7 лет работы на должности главы МВД.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за всё. За 2014 год и добробаты. За 7 лет тяжёлой работы. За то, что не впутывали Нацполицию в грязные игры и политически мотивированные уголовные дела. За институциональную память и понимание того факта, что жизнь и люди не окрашены черно-белыми красками. За то, что стоически терпели интриги и оскорбления", - написал Филатов.

Он назвал Авакова другом и написал, что всегда "в его распоряжении".

"И да, теперь посмотрим, как теперь всем нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушёл в отставку", - добавил мэр Днепра.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.