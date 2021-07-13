РУС
"Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия

Фракция "Слуги народа" 17 июля проведет закрытое мероприятие.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал руководитель фракции Давид Арахамия.

По его словам, туда будут приглашены президент и члены правительства. "Это не заседание фракции. В IT есть такой формат BarCamp. Это такой кемпинг, где проходят тематические сессии. Есть много вопросов, которые нужно обсудить", - подчеркнул нардеп.

Арахамия отметил, что место проведения пока не определено, добавив, что мероприятие будет продолжаться целый день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков не приходил на заседание фракции "Слуги народа", - Арахамия

Зеленский Владимир (21727) Кабмин (14099) Арахамия Давид (995) Слуга народа (2660)
+12
каста обдолбанних властью и не только
13.07.2021 21:46 Ответить
+7
Групповуха с галюциногенами.
13.07.2021 21:43 Ответить
+7
шапито...
13.07.2021 21:48 Ответить
проведут неформальную встречу с членами правительства и президента...
13.07.2021 21:43 Ответить
Групповуха с галюциногенами.
13.07.2021 21:43 Ответить
каста обдолбанних властью и не только
13.07.2021 21:46 Ответить
і що дивно, невже тільки буратішку використали бєні с пинями втьомную, він повірив у свій серіальний образ , а потім.... Козир одягнув погони під нарукавники клєрка офісу, під зад випихнув Богдана і понєєєєслась справжня зрада ... А тепер вові рзхльобувати...
13.07.2021 21:53 Ответить
шапито...
13.07.2021 21:48 Ответить
"Арахамия отметил, что место проведения пока не определено". Зависит от того, сколько и чего подгонят.

13.07.2021 21:48 Ответить
Зато она поднимет Юзика с Васей-гантелей.
13.07.2021 22:07 Ответить
Нет, не поднимет.
13.07.2021 22:12 Ответить
13.07.2021 21:49 Ответить
"Слуги Каннабиса" будут служить каннабису весь день до упаду.
13.07.2021 21:51 Ответить
кто такая арахамия? Арахноидов знаю,арахамий-нет.
13.07.2021 21:55 Ответить
Трускавець вже не в тренді? А канабінстітут імнені ЗЕ ще не збудовано... Тай шаурма з шашликами вже не катять... А рейтинги не радують...
13.07.2021 21:57 Ответить
13.07.2021 21:59 Ответить
пусть встречаються только с членами. а от встречь, между собой, народу хуже и хуже
13.07.2021 22:00 Ответить
13.07.2021 22:00 Ответить
корпоратив...

Рояль буде?
13.07.2021 22:01 Ответить
Рояль, как обычно, будет в кустах. Может хоть тут по классике сделают?
13.07.2021 22:11 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо https://twitter.com/ZampolitGistapo @ZampolitGistapo https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1415009558267940868 54 мин

Вітаю, друзі!
Поки нас відволікали чортом Аваковим, Україна залишилася без оборонки...
На засіданні 13 липня Верховна Зрада прийняла рішення про ліквідацію "Укроборонпрому". Свої голоси "за" віддали 256 депутатів, в основному - зелені вороги народу.

https://24tv.ua/rada-progolosovala-za-likvidatsiyu-ukroboronproma_n1682638
13.07.2021 22:03 Ответить
Чем будут пист..дть восторженных зелевыборцив, пришедших поприветствовать это масштабное мероприятие? И вообще, где эта восторженная толпа почитателей небывалого в истории Президента в Украине? Идите за своей коммуналкой и вакцинацией хотя-бы, если на Украину начхать.
13.07.2021 22:10 Ответить
..обычная дрессировка кнутом и пряником элитных крипаков перед очередным этапом "конца эпохи бедности" недодиктатора Зели, чтобы не забывали, кто их два года назад из говна вытащил, лично проверенной Найвэлычнишым дорожкой
13.07.2021 22:39 Ответить
Сосны корабельные проведут неформальные встречи с членами ... Будут решать государственные проблемы...
13.07.2021 23:08 Ответить
"...Арахамия отметил, что место проведения пока не определено..."

А можна в Ростові, щоб назад вже не повертатись?
14.07.2021 00:22 Ответить
А шашлыки, шашлыки будут?
14.07.2021 07:18 Ответить
 
 