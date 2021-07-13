"Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия

Фракция "Слуги народа" 17 июля проведет закрытое мероприятие.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал руководитель фракции Давид Арахамия.

По его словам, туда будут приглашены президент и члены правительства. "Это не заседание фракции. В IT есть такой формат BarCamp. Это такой кемпинг, где проходят тематические сессии. Есть много вопросов, которые нужно обсудить", - подчеркнул нардеп.

Арахамия отметил, что место проведения пока не определено, добавив, что мероприятие будет продолжаться целый день.

