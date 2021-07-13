"Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия
Фракция "Слуги народа" 17 июля проведет закрытое мероприятие.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал руководитель фракции Давид Арахамия.
По его словам, туда будут приглашены президент и члены правительства. "Это не заседание фракции. В IT есть такой формат BarCamp. Это такой кемпинг, где проходят тематические сессии. Есть много вопросов, которые нужно обсудить", - подчеркнул нардеп.
Арахамия отметил, что место проведения пока не определено, добавив, что мероприятие будет продолжаться целый день.
Рояль буде?
https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо https://twitter.com/ZampolitGistapo @ZampolitGistapo https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1415009558267940868 54 мин
Вітаю, друзі!
Поки нас відволікали чортом Аваковим, Україна залишилася без оборонки...
На засіданні 13 липня Верховна Зрада прийняла рішення про ліквідацію "Укроборонпрому". Свої голоси "за" віддали 256 депутатів, в основному - зелені вороги народу.
https://24tv.ua/rada-progolosovala-za-likvidatsiyu-ukroboronproma_n1682638
А можна в Ростові, щоб назад вже не повертатись?