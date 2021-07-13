РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7596 посетителей онлайн
Новости
588 3

Украина в связи с оккупацией Крыма ввела санкции против более 5,5 тыс. юридических и физических лиц, - Джапарова

Украина в связи с оккупацией Крыма ввела санкции против более 5,5 тыс. юридических и физических лиц, - Джапарова

Украина в настоящее время ввела санкции за попытку аннексии Крыма против более 5,5 тыс. физических и юридических лиц.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в ходе международного круглого стола "Политика деоккупации Крыма: роль санкций", передает Цензор.НЕТ.

"Украина оказалась в ситуации необходимости собственного ответа на агрессивные действия России (в отношении Крыма. - Ред.) и ввела свою санкционную политику. По состоянию на сегодняшний день в санкционных списках находятся более 5,5 тыс. физических и юридических лиц", - сказала Джапарова.

Она напомнила, что в этом году по инициативе МИД были наложены секторальные санкции на Никарагуа за открытие в оккупированном Крыму так называемого почетного консульства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никарагуа подписала с оккупированным Крымом "соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве", МИД протестует

Первый заместитель министра сообщила, что на данный момент в отношении Никарагуа отрабатываются персональные санкции против ответственных за принятие данного решения.

Напомним, в феврале Украина ввела санкции против Никарагуа за назначение "почетного консула" в оккупированном Крыму. Они предусматривают: ограничение торговых операций, приостановление полетов и перевозок по территории Украины, запрет на передачу технологий, запрет на инвестирование в Никарагуа, приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств.

Автор: 

Крым (26455) Никарагуа (21) санкции (11773) Джапарова Эмине (174)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А е рехерендуме и в самабаране, блокировали воинские части и пр. тысяч 100?200? Понять и простить?
показать весь комментарий
13.07.2021 22:05 Ответить
а газовая труба из паРаши
идёт по территории Украины
мимо всех тех юрфизлиц
а в ней- тюменский газ
которому санкции- пох
от первой до последней
газоперекачивающей
станции
показать весь комментарий
13.07.2021 22:07 Ответить
Ну и дох помогло? То-то и оно...
показать весь комментарий
13.07.2021 22:20 Ответить
 
 