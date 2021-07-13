Украина в связи с оккупацией Крыма ввела санкции против более 5,5 тыс. юридических и физических лиц, - Джапарова

Украина в настоящее время ввела санкции за попытку аннексии Крыма против более 5,5 тыс. физических и юридических лиц.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в ходе международного круглого стола "Политика деоккупации Крыма: роль санкций", передает Цензор.НЕТ.

"Украина оказалась в ситуации необходимости собственного ответа на агрессивные действия России (в отношении Крыма. - Ред.) и ввела свою санкционную политику. По состоянию на сегодняшний день в санкционных списках находятся более 5,5 тыс. физических и юридических лиц", - сказала Джапарова.

Она напомнила, что в этом году по инициативе МИД были наложены секторальные санкции на Никарагуа за открытие в оккупированном Крыму так называемого почетного консульства.

Первый заместитель министра сообщила, что на данный момент в отношении Никарагуа отрабатываются персональные санкции против ответственных за принятие данного решения.

Напомним, в феврале Украина ввела санкции против Никарагуа за назначение "почетного консула" в оккупированном Крыму. Они предусматривают: ограничение торговых операций, приостановление полетов и перевозок по территории Украины, запрет на передачу технологий, запрет на инвестирование в Никарагуа, приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств.