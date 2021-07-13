Два человека погибли при пожаре в 5-этажке в Яготине на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО
В городе Яготин Киевской области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме два человека погибли, один человек госпитализирован.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"13 июля в 19:03 в г. Яготин по ул. Независимости 50, в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4 и 5 этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 - госпитализирован", - говорится в сообщении.
В 19:27 пожар был локализован, в 20:27 - ликвидирован на площади 60 м кв.
К тушению пожара были привлечены 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
