Марченко: Считаю, что Украина выполнит все обязательства по программе МВФ и продолжит ее, а также получит поддержку от США

В Минфине оптимистично настроены относительно получения Украиной следующего транша по программе МВФ, а также о продолжении поддержки со стороны США в финансовой сфере.

Об этом сказал глава ведомства Сергей Марченко, комментируя предварительные результаты переговоров с представителями Фонда и правительства США в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов", - отметил Марченко во время разговора в Центре анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне.

В этой связи он заметил, что проводит "очень хорошие" переговоры в Вашингтоне, в частности, с главой Европейского департамента МВФ и представителями миссии Фонда. "Мы общаемся по всем вопросам, которые сейчас находятся на нашей повестке дня. Мы говорим о нашем прогрессе, по моему мнению, в этом году мы имеем очень хороший прогресс", - подчеркнул Марченко.

По его убеждению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенном прогрессе, достигнутом Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере. Он сообщил, что украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также борьбе с коррупцией.

Параллельно, по его словам, идут переговоры в Вашингтоне с представителями Министерства финансов США.

"На прошлой неделе мы встретились с заместителем главы американского Минфина Уолли Адейемо, мы обсудили возможность получения гарантий США по нашим займам", - сообщил Марченко.

Он отметил, что это остается вопросом обсуждений, но от результата зависит способность Украины продолжать программу МВФ.

Кроме того, по словам министра, он обсуждает в американской столице возможности для инвестиций США в строительство украинских дорог и другой критически важной инфраструктуры.

"Мы имеем глубокое желание продемонстрировать, что наша страна может быть надежным партнером, показать, что в нас можно вкладывать инвестиции, а инвесторы могут получать прибыль", - отметил Марченко.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко на прошлой неделе начал рабочий визит в Вашингтон.