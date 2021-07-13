РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10431 посетитель онлайн
Новости
1 309 10

Марченко: Считаю, что Украина выполнит все обязательства по программе МВФ и продолжит ее, а также получит поддержку от США

Марченко: Считаю, что Украина выполнит все обязательства по программе МВФ и продолжит ее, а также получит поддержку от США

В Минфине оптимистично настроены относительно получения Украиной следующего транша по программе МВФ, а также о продолжении поддержки со стороны США в финансовой сфере.

Об этом сказал глава ведомства Сергей Марченко, комментируя предварительные результаты переговоров с представителями Фонда и правительства США в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов", - отметил Марченко во время разговора в Центре анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне.

В этой связи он заметил, что проводит "очень хорошие" переговоры в Вашингтоне, в частности, с главой Европейского департамента МВФ и представителями миссии Фонда. "Мы общаемся по всем вопросам, которые сейчас находятся на нашей повестке дня. Мы говорим о нашем прогрессе, по моему мнению, в этом году мы имеем очень хороший прогресс", - подчеркнул Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин

По его убеждению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенном прогрессе, достигнутом Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере. Он сообщил, что украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также борьбе с коррупцией.

Параллельно, по его словам, идут переговоры в Вашингтоне с представителями Министерства финансов США.

"На прошлой неделе мы встретились с заместителем главы американского Минфина Уолли Адейемо, мы обсудили возможность получения гарантий США по нашим займам", - сообщил Марченко.

Он отметил, что это остается вопросом обсуждений, но от результата зависит способность Украины продолжать программу МВФ.

Также читайте: Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко

Кроме того, по словам министра, он обсуждает в американской столице возможности для инвестиций США в строительство украинских дорог и другой критически важной инфраструктуры.

"Мы имеем глубокое желание продемонстрировать, что наша страна может быть надежным партнером, показать, что в нас можно вкладывать инвестиции, а инвесторы могут получать прибыль", - отметил Марченко.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко на прошлой неделе начал рабочий визит в Вашингтон.

Автор: 

МВФ (3339) США (27780) Марченко Сергей (302)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Вроде закон про каннабис медицинский провалили, а судя по высказыванием такое ощущение, что нет
показать весь комментарий
13.07.2021 22:31 Ответить
+2
Конечно поддержит. Они любят тех, кто любит китайских коммунистов
показать весь комментарий
13.07.2021 22:33 Ответить
+2
а зебанько наче казав що і без МВФ протягнем...хіба що ноги?
показать весь комментарий
13.07.2021 22:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вроде закон про каннабис медицинский провалили, а судя по высказыванием такое ощущение, что нет
показать весь комментарий
13.07.2021 22:31 Ответить
Так он же в Штатах, тут с этим попроще
показать весь комментарий
13.07.2021 22:33 Ответить
Конечно поддержит. Они любят тех, кто любит китайских коммунистов
показать весь комментарий
13.07.2021 22:33 Ответить
а зебанько наче казав що і без МВФ протягнем...хіба що ноги?
показать весь комментарий
13.07.2021 22:34 Ответить
Ага. Если шо Сологубу в МВФ теперь письма пишите.

Причем лучше, чтобы Шевченко лично писал после того, как обгадил Сологуба и заставил уволиться.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:35 Ответить
неа.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:36 Ответить
Шо-то все это похоже на шантаж. Штаты, дайте нам бабла, а то мы переметнемся в обьятия Китая.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:39 Ответить
і Коболєв повернеться у Нафтогаз ? точно ?

без цього бабла не дадуть
показать весь комментарий
13.07.2021 22:44 Ответить
А Голобородько проти! "МВФ - нах!" він казав, "кортежі - нах" він казав... Але ж реальне воно зразу казало, що "я вам нічєго нє должєн"...
Повелися на телік? А тепер жеріть той "тєлік" так, що вам не тіко повилазило, а ще й "швидку настю" зловили! Жеріть, малохольні! Вас попереджали, але ж "па пріколу" перемогло... Тепер жеріть свій "тєлік" па пріколи і не винуватьте "холодильник". Смачного, смєтуни!
показать весь комментарий
13.07.2021 23:09 Ответить
хотел сказать мечтаю, и то в части получения поддержки (бабла)
показать весь комментарий
13.07.2021 23:18 Ответить
 
 