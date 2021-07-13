РУС
Новости Газовая война
Нормандский формат не предназначен для обсуждения вопросов транзита газа, - Путин

Нормандский формат не предназначен для обсуждения вопросов транзита газа, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена полностью выполнить свои обязательства по контракту на прокачку природного газа через территорию Украины, и этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или "Северного потока 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа российского нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", - сказал Путин.

"И, несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять", - добавил президент РФ.

Также читайте: Украине нужно 10-15 лет гарантий стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока - 2", - Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для решения вопросов энергобезопасности Украины в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".

Зеленский Владимир (21727) путин владимир (32078) Северный поток (1460) нормандская четверка (1596) Транзит газа (371)
