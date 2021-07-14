Арахамия: Отставка Тарана и Малюськи не планируется, журналисты "зашугали весь Кабмин"

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия опроверг сообщения СМИ о якобы готовящейся отставке министров обороны и юстиции.

Об этом Арахамия сказал журналистам на брифинге после заседания фракции "слуг народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Нет, не будет", – ответил он на прямой вопрос, будет ли отставка министров Тарана и Малюськи.

"Я не знаю, где вы взяли вот это: Малюська, Таран, Абрамовский – вы зашугали сегодня весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам.

По его словам, "весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы, и все журналисты пишут новые фамилии".

Глава фракции подчеркнул, что не хочет "подавать такие сигналы", потому что это "разбалансирует немножко работу государственного органа".

Ранее о возможной отставке Тарана и Малюськи следом за министром внутренних дел Арсеном Аваковым ранее сообщали СМИ.