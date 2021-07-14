Арахамия: Отставка Тарана и Малюськи не планируется, журналисты "зашугали весь Кабмин"
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия опроверг сообщения СМИ о якобы готовящейся отставке министров обороны и юстиции.
Об этом Арахамия сказал журналистам на брифинге после заседания фракции "слуг народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Нет, не будет", – ответил он на прямой вопрос, будет ли отставка министров Тарана и Малюськи.
"Я не знаю, где вы взяли вот это: Малюська, Таран, Абрамовский – вы зашугали сегодня весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам.
По его словам, "весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы, и все журналисты пишут новые фамилии".
Глава фракции подчеркнул, что не хочет "подавать такие сигналы", потому что это "разбалансирует немножко работу государственного органа".
Ранее о возможной отставке Тарана и Малюськи следом за министром внутренних дел Арсеном Аваковым ранее сообщали СМИ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль