Арахамия: Отставка Тарана и Малюськи не планируется, журналисты "зашугали весь Кабмин"

Арахамия: Отставка Тарана и Малюськи не планируется, журналисты

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия опроверг сообщения СМИ о якобы готовящейся отставке министров обороны и юстиции.

Об этом Арахамия сказал журналистам на брифинге после заседания фракции "слуг народа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Нет, не будет", – ответил он на прямой вопрос, будет ли отставка министров Тарана и Малюськи.

"Я не знаю, где вы взяли вот это: Малюська, Таран, Абрамовский – вы зашугали сегодня весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам.

По его словам, "весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы, и все журналисты пишут новые фамилии".

Читайте: Тарана и Малюську могут отправить в отставку, - СМИ

Глава фракции подчеркнул, что не хочет "подавать такие сигналы", потому что это "разбалансирует немножко работу государственного органа".

Ранее о возможной отставке Тарана и Малюськи следом за министром внутренних дел Арсеном Аваковым ранее сообщали СМИ. 

Автор: 

опровержение (175) отставка (3173) Арахамия Давид (995) Малюська Денис (322) Таран Андрей (267)
Топ комментарии
+10
Да вы и без журналистов зашуганные на всю голову
14.07.2021 00:16 Ответить
+4
Так отставка неРюкзакяна вроде тоже не планировалась.
14.07.2021 00:18 Ответить
+3
Мля много сегодня Агрохимии
14.07.2021 00:31 Ответить
Контекст не держится
14.07.2021 00:16 Ответить
14.07.2021 00:16 Ответить
14.07.2021 00:18 Ответить
метко !!
14.07.2021 00:24 Ответить
14.07.2021 00:31 Ответить
Арахамія - то ВИ їх відставку не плануєте! А вони вже "торби" готують - кому охота з вами продовжувать плисти на "Зеленому "Титаніку"?
14.07.2021 03:42 Ответить
Когда пацан говорит зашугали он мне нравится. Нах эти понты, когда два предложения сложно связать. А с таким выражением лица, никто денег не дают и не даст. Братва из 2000-х
14.07.2021 04:58 Ответить
Ви всі в гівні, а винуваті журналісти. Ех, додати б вам тотального контролю на медіа, і тоді заживемо.
14.07.2021 06:27 Ответить
арахамія, ти на себе в зеркало давно дивився, ти сам зашуганий постійно ходиш. А твій шеф главклоун ще й айкосами обкурений
14.07.2021 08:24 Ответить
та банкуйте пока солнце не взошло роса вы наша пасикотная....
14.07.2021 08:38 Ответить
Да ніхто Молюську не звільнить, бо він лише маріонетка. Він там лише для того, щоб з зєками ручкатись, баланду їсти, камери платні відкривати та тюрми продавати бо криміналу у нас вже не має, бо злочинність ми побороли, війну закінчили, грвню укріпили, злодюг корупціонерів кинули за грати, єпоха бідності вже прийшла, ой побороли бідність... Поки він підписує документи від Єрмака та узаконює злочинні розпоряждення Офісу ПреЗЕдента про розпродаж української землі - він буде міністром юстиції! Тому хвилюватись за долю Молюськи зарано.
14.07.2021 09:13 Ответить
Тарана у відставку!
14.07.2021 11:01 Ответить
Ара любит малюски.
14.07.2021 14:38 Ответить
 
 