Кандидат на должность главы МВД Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации. ДОКУМЕНТ

Кандидат на должность главы МВД Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа", глава правоохранительного комитета ВРУ Денис Монастырский, который может вскоре возглавить МВД, подписал нардепу от "ОПЗЖ" Ильи Киви справку о практическом применении его научной диссертации.

Об этом пишет издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

Всего Кива добавил к диссертации 4 справки о том, что результаты его работы нашли практическое применение. Одна из них была от Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, который возглавляет Денис Монастырский.

В справке указано, что результаты научного исследования Кивы вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета.

Читайте: Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе

Кандидат на должность главы МВД Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации 01

Также отмечено, что активность граждан в сфере политического и правовой жизни общества "провоцирует" власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики".

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Также читайте: Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Автор: 

наука (698) Кива Илья (398) Монастырский Денис (335)
Топ комментарии
+94
Это все, что надо знать о новом министре внутренних дел.
14.07.2021 00:31 Ответить
+91
Чую будет уникальный министр : ещё не назначили, а уже в гавно вступил
14.07.2021 00:30 Ответить
+48
а цей монастирський - також проФФесор?
14.07.2021 00:31 Ответить
Круговая порука мажет как копоть... (с)
14.07.2021 02:00 Ответить
Аваков був довго відкритим міністром - твіти, пости у фейсбук ( ще при владі Пороха) ... Потім посірів... пішов у кардинали до вови з Бєнєй ( з Юлєй) ... Його перестали вздовж та поперек проклинати рашисти пропогандони, його Ківа пішов до рашистів на службу, він видавався нейтральо-патріотичним до політиків (хоча його Гантоша добряче кидав гівно на Пороха) ... Він непішов на умовах зникнути, а от що він пообіцяв зробити для вови у політиці- побачимо... Пішов не ворогом вови а соратником -100 пудово!
14.07.2021 02:04 Ответить
мабуть він врятує вову від клейма справи шеремета , той його врятує Арсена від відповідальності за неї - й обоє підуть разом на наступні вибори патріотами соратниками (Бєня точно учасник ціх договорняків й Юля співакторша п"єси) .
14.07.2021 02:09 Ответить
Пришли к власти клоуны которые всю жизнь только и делали шо смешили публику и за бабки на корпоративах отплясывали под хозяйскую дудку..Чего ждать от этого отребья? Да ещё и явно прокремлёвского, любителей рашки...Ессно шо это тупое отребье привело с собой таких же деградантов... Даже кодла Януковоща уже начинает смотреца на фоне этих клоунов реальными профи..Спасибо малороскому ЗЕбыдлу с категории акакаяразница хоть паржём, наголосовали малохольные...Кстати ЗЕбилы с 1 августа электрика резко дорожает...самое время повизжать про тарифный генацид бариги мародьора..
14.07.2021 02:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=peLquwn7yyc

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - АНГЕЛА, ЯК Я
14.07.2021 02:18 Ответить
Як написав днями юзер alexandr shamov - "...я не скажу, что зебики - это тупой и еще тупее... Там просто все как на подбор, когда к их тупости ни прибавить, ни отнять".

Лаконічно і вичерпно. Як то кажуть, "краткость сестра мутанта" (с)
Ця монастирська хороняка - ще одне підтвердження наведеної цитати.
14.07.2021 02:35 Ответить
Ще нового міністра не призначили, а вже хочеться сказати: поверніть того чорта Авакова! 😀
14.07.2021 03:24 Ответить
Практическое применение - в Раде друг другу, говоря научным языком, мастурбировали.
14.07.2021 06:09 Ответить
Диссертация умалишенного кивы на практике это размышления идиота какой рукой чесать яйца мусорам - левой или правой! Твою мать, ну кадры клоун подбирает на руководящие должности в воюющей стране, все больше и больше страна напоминает 95 квартал .
14.07.2021 06:20 Ответить
Эта новость мне напомнило х/ф "Тупой и ещё тупее"
14.07.2021 06:25 Ответить
Два депила это сила и без диссертаций...
14.07.2021 06:30 Ответить
Это типа Путлер каже,...РАБссия и Украина адиннарот... а почему в Украине никогда не было деревень рюсских,хмырь Мавзолейный не рассказал...,а за лишнюю Хромосому и СкреПОНОС ваще промолчал...,видать Боярышника ОБОЖРАЛСя с "братством"...,ибо используя болгарский язык,на котором шпрехали древние великороссы,стали вдруг РАБссиянцами тира рюсскими...вы там хоть меж собой разберитесь кто вы...,вяликароссы,РАБссиянцы или рюсские ...,появившиеся вдруг на Свет Божий в 1932 году по воле товаристча Сралина...
14.07.2021 06:36 Ответить
а может, и имеет, не Кива же ее писал..
14.07.2021 06:40 Ответить
Все просто. Как известно, Кива - решительно-бесповоротный псих-олигофрен. А у мони стырского есть морда. Сопоставив эти два простых факта, пришлось признать исключительную ценность темы диссертации.
ПЫСЫ: у мони мтырского есть не только морда, но и другие части тела, и для Кивы они вряд ли табу. Потому моню можно понять и наверное где-то глубоко в душе даже простить.
14.07.2021 06:50 Ответить
Прохфесор прохфесору не зміг відмовити в такій пустяковій справі як довідка😀
Краще б вже "киву" призначили, шоу маст гоу он....
14.07.2021 06:55 Ответить
Яка різниця Ківа чи Монастирський?
14.07.2021 10:10 Ответить
Как надоели эти бессмысленные хороводы....
14.07.2021 06:57 Ответить
От вам і все що треба знати про це "нове обличчя"... Фу мля...
14.07.2021 07:18 Ответить
*тАвАрисч Сралин,вы большой ученый*,- не окончивший церковно-приходскую школу...
14.07.2021 07:32 Ответить
почему ето, товаришч Сралин ЦПШ как раз закончил, и он там шо-то нормально отучился, лет пять или шесть.
Ето его уже из бурсы выперли.
14.07.2021 09:01 Ответить
Прохвесор прохвесору глаз не выклюет!
)
14.07.2021 07:34 Ответить
@@@У меня один знакомый, тоже учёный… - три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличить от настоящей!@@@
14.07.2021 07:36 Ответить
Нічого дивного. Адже і ківа і монастирський, так само як і інші покидьки злетіли з одного аваківського гнізда
14.07.2021 07:40 Ответить
Здравствуй, страна дураков!
Кандидат на должность главы МВД Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации - Цензор.НЕТ 6520
14.07.2021 07:43 Ответить
если начнет к протестующим силу и закрывать метро в Киеве угрожать чтоб не выходили применять так как беркут то в Ростове будет не таких смелых гнали как бывший министр мвд Захарченко который скрывается в росии-
Ексглава МВС Захарченко хоче очолити бойовиків на Донбасі -
Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий їх очолити.
Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко хоче очолити російських терористів на Донбасі. Про це він заявив 22 лютого в інтерв'ю пропагандистам Russia Today.
Захарченко вважає, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий їх очолити.
"Якщо таке питання постане і народ захоче мене там бачити як президента. У мене досить сил і досвіду. Так, я готовий", - сказав Захарченко. Кандидат на должность главы МВД Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации - Цензор.НЕТ 5185
14.07.2021 07:49 Ответить
лифт или кафе ?
14.07.2021 09:41 Ответить
Очередное мерзкое существо из Команды земразей
14.07.2021 07:52 Ответить
Кандидат на посаду глави МВС Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації - Цензор.НЕТ 1833
14.07.2021 07:55 Ответить
Ківастирськийц. До речі він також проффесор, має научні праці,за якими ганяється весь циввілізований світ, але він їх зробив тільки для України.
14.07.2021 08:03 Ответить
У Зе-Слуг есть одну плохая особенность:
Приёмник всегда ГЛУПЕЕ, НАГЛЕЕ и более ЖАДНЫЙ, чем предшественник.
14.07.2021 08:05 Ответить
На примере квартальной ваЗЕлупы эта особенность более очевидна.
14.07.2021 09:08 Ответить
теж підмітив таку особливість кадрового підбору у земаїса
14.07.2021 10:16 Ответить
Два дебила - это сила.
Печально только то, что один из них претендует на пост министра МВД.
14.07.2021 08:08 Ответить
А я ще вчора думав що нормальна людина... мабуть уЗеленського таких просто немає.
14.07.2021 08:09 Ответить
интересно, зеленский в Оман с Кивой летал ?
14.07.2021 08:31 Ответить
не,там за публичное дрочево подрезают до корня..
14.07.2021 09:43 Ответить
к слову, зеленский заказал у Грызункова рейтинг с 50% поддержки лохов
14.07.2021 08:32 Ответить
Лишь бы платил.
14.07.2021 10:07 Ответить
Что тут скажешь? "Рыбак рыбака видит издалека".Пацик ведь тоже кандидат наук.До чего ж умных людей с "новыми лицами" собрал Зеленский.Главное ,чтобы новый министр потом не оказался наркоманом,педофилом или маньяком-убийцей.Дружба с Кивой это вам не хухры-мухры,это показатель все же... Народное "Скажи мне .кто твой друг..." никто не отменял.
14.07.2021 08:33 Ответить
репутация кандидата просуществовала меньше суток
14.07.2021 08:41 Ответить
Щось відчуває моє серце, що ще будуть плакати за Аваковим. Зеля поліцію перетворить у філіал "95 кварталу". Краще б вже Юзіка призначами міністром, в нього непогано виходить "кришувати" бізнес своїх. Бо так вони бачать функцію поліції.
14.07.2021 08:52 Ответить
Вся -вся антиукраїнська зараза злізається в вищу продажну антиукраїнську владу щоб знищити Україну. А при такій байдужості українського народу, ми мабуть вже скоро втратимо рідну українську державу. Державу яка перетвориться в безправну кацапську колонію. І тільки тоді і вже дуже великою кровью і тисячами загиблих патріотів доведется знову відновляти свою рідну Україну державу.
14.07.2021 09:01 Ответить
а так хвалили, так хвалили...
14.07.2021 09:03 Ответить
А хто хвалив? Арахимиа ?
14.07.2021 10:06 Ответить
гандоша херащенко прямо облизал с ног до головы, ЗЕбеня, дЕрмак с советниками...да куча народа, посмотри новости за последние сутки.
14.07.2021 11:09 Ответить
Скажи, кто тебе Кива и я скажу, кто ты.
14.07.2021 09:26 Ответить
просто вiн знає хто кiвi роботу писав - пeрeвiрeна людина
14.07.2021 09:32 Ответить
ну так всі свої. **** ви хочете
14.07.2021 09:42 Ответить
Честный человек Монастырский?
14.07.2021 09:46 Ответить
Снова клоунов продвигают!
14.07.2021 09:55 Ответить
Перший зашквар пішов!
14.07.2021 10:03 Ответить
Монастырский такое же недоразумение как кива и шмаркля.
14.07.2021 10:05 Ответить
Скажи мне кто твой друг и скажу кто ты.
14.07.2021 10:28 Ответить
Братья по разуму.
14.07.2021 10:29 Ответить
А справки про те, що вони не дебіли, є в них обох?
14.07.2021 10:48 Ответить
ніт, довідка про психічне захворювання є тільки у ківи (і це не жарт)
14.07.2021 14:44 Ответить
Ну децкий сад!
Вы млять, не в курсе, что ВСЕ эти диссертации по "наукам державного управлиння" - ТАКОЕ ЖЕ гавно?
Что все эти "науки" для того и были придуманы (по моему Табачником), чтобы всякий депутат-чиновник мог наворотить себе "научную диссертацию" из интернета ???
14.07.2021 11:15 Ответить
Шило на мыло?..
14.07.2021 12:03 Ответить
Чим довше ця погань при владі, тим більше нагадить і тим важче її буде звідти вичистити... Ой, млін, зрадника на головній посаді не притягують до відповідальності...
14.07.2021 13:14 Ответить
Арсен новому вору передал свою ручную дебильную абизянку?
14.07.2021 14:02 Ответить
як з'ясувалося, "новий" є старою ручною мавпочкою гАнтоши Хєращенко (його колишній помічник)
14.07.2021 14:46 Ответить
Надо поподробней у Манастырского распросить где он применил Киву. Не исключено что они друзья с Кивой по больнице
14.07.2021 19:28 Ответить
Ідо того ж постійні клієнти "Блакитної мушлі".
14.07.2021 20:16 Ответить
У Кивы уже есть справка.
14.07.2021 21:54 Ответить
Катерина Владимировна Тихонова приходится младшей дочерью президенту Путину - востоковед, в 2009 году она закончила Институт стран Азии и Африки МГУ и стала специалистом по Японии. В 2019 Катерина стала кандидатом физико-математических наук. За присвоение степени диссовет проголосовал единогласно, никто из присутствовавших на защите не критиковал работу, а единственный ученый, у которого были вопросы к диссертации, на защиту попасть не смог. Защищалась Тихонова в МГУ им. Ломоносова, одним из научных руководителем Катерины Тихоновой был лично ректор МГУ. В 2020 Катерина Тихонова возглавила институт искусственного интеллекта при МГУ.
Так это же цари, они и не такое могут выделать.
14.07.2021 23:46 Ответить
Ще один імбіцил виліз на поверхню, мабуть тому і є претиндентом на посаду міністра МВС. Я думаю , що Зе це просто влаштовує. Треба, щоб цей імбіцил ще видав довідку царьову та проффесору януковичу. А що так все буде скрепненько, все наче по сценарію гундяя та кремлівського педофіла. Вся мразота ожила, та як вурдалаки в фільмі "Вій" повилазили із своїх схронів, коли це закінчиться, шановне товариство? Чи довго нам ще цей гіпертрофований дібелізм терпіти? Питання до президента: ви що запланували всіх дебілів та імбіцилів привести до влади в Україні, якщо так то готуйтесь скоро у них і отсосете. А може я чогось не розумію і довідка видана ківі, щоб він нею підтерся? Поясніть.
15.07.2021 01:34 Ответить
