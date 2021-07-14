Кандидат на должность главы МВД Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации. ДОКУМЕНТ
Нардеп от "Слуги народа", глава правоохранительного комитета ВРУ Денис Монастырский, который может вскоре возглавить МВД, подписал нардепу от "ОПЗЖ" Ильи Киви справку о практическом применении его научной диссертации.
Об этом пишет издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.
Всего Кива добавил к диссертации 4 справки о том, что результаты его работы нашли практическое применение. Одна из них была от Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, который возглавляет Денис Монастырский.
В справке указано, что результаты научного исследования Кивы вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета.
Также отмечено, что активность граждан в сфере политического и правовой жизни общества "провоцирует" власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики".
Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - АНГЕЛА, ЯК Я
Лаконічно і вичерпно. Як то кажуть, "краткость сестра мутанта" (с)
Ця монастирська хороняка - ще одне підтвердження наведеної цитати.
ПЫСЫ: у мони мтырского есть не только морда, но и другие части тела, и для Кивы они вряд ли табу. Потому моню можно понять и наверное где-то глубоко в душе даже простить.
Краще б вже "киву" призначили, шоу маст гоу он....
Ето его уже из бурсы выперли.
)
Приёмник всегда ГЛУПЕЕ, НАГЛЕЕ и более ЖАДНЫЙ, чем предшественник.
Печально только то, что один из них претендует на пост министра МВД.
Вы млять, не в курсе, что ВСЕ эти диссертации по "наукам державного управлиння" - ТАКОЕ ЖЕ гавно?
Что все эти "науки" для того и были придуманы (по моему Табачником), чтобы всякий депутат-чиновник мог наворотить себе "научную диссертацию" из интернета ???
Так это же цари, они и не такое могут выделать.