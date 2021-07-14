На подготовительные курсы для абитуриентов зачислены 199 детей с оккупированных территорий, - Минреинтеграции
На подготовительные курсы для абитуриентов, введенные Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, зачислены 199 детей с оккупированных территорий.
Об этом ведомство сообщило 13 июля, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего на подготовительные курсы поступило 199 детей в 15 учреждений высшего образования. Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны России и подконтрольных ей оккупационных режимов", – цитирует пресс-служба ведомства замминистра Инну Драганчук.
В Минреинтеграции напомнили, что подготовительные курсы со стипендиями для выпускников с оккупированных территорий в этом году запустили впервые.
Курсы будут проходить в июле и августе 2021 года. Абитуриенты на них будут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику.
"Также предусмотрены различные меры психологического, культурно-образовательного и спортивного направления, способствующие эмоциональной разгрузке детей. Кроме того, все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4 588 гривен и общежитием", – сказано в сообщении.
