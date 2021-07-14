РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12018 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 707 18

На подготовительные курсы для абитуриентов зачислены 199 детей с оккупированных территорий, - Минреинтеграции

На подготовительные курсы для абитуриентов зачислены 199 детей с оккупированных территорий, - Минреинтеграции

На подготовительные курсы для абитуриентов, введенные Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, зачислены 199 детей с оккупированных территорий.

Об этом ведомство сообщило 13 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего на подготовительные курсы поступило 199 детей в 15 учреждений высшего образования. Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны России и подконтрольных ей оккупационных режимов", – цитирует пресс-служба ведомства замминистра Инну Драганчук.

В Минреинтеграции напомнили, что подготовительные курсы со стипендиями для выпускников с оккупированных территорий в этом году запустили впервые.

Курсы будут проходить в июле и августе 2021 года. Абитуриенты на них будут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику.

Читайте: Абитуриенты из оккупированных Крыма и Донбасса могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

"Также предусмотрены различные меры психологического, культурно-образовательного и спортивного направления, способствующие эмоциональной разгрузке детей. Кроме того, все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4 588 гривен и общежитием", – сказано в сообщении.

Автор: 

вуз (909) Крым (26455) поступление (45) Донбасс (26964) высшее образование (184) абитуриент (147) Министерство реинтеграции (278)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Пока 199 будут заниматься на подготовительных курсах а ихние отцы и родственники убивать наш народ 199 детей тех кто нас защищает на нулевке остануться без мест вышах или обязаны будут платить за учебу и останутся без общаг.
Как вам такая реинтеграция?
показать весь комментарий
14.07.2021 06:37 Ответить
+3
Моя младшая на контракте, за деньги тупым бюджетникам донецким задания всякие решает.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:58 Ответить
+3
"...Все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4 588 (!) гривен и общежитием..." Ни хуху себе стипендия, на приблизительно 400 гривен меньше чем получают мои ДВОЕ моих родителей пенсию, так им еще за квартиру платить, а тут общага бесплатно!!! Притом, что родители этих абитуриентов 100% не платят в бюджет Украины и возможно даже работают против нашей страны. А моей дочке нужно платить около 30000 гривен в год, при том что я и моя жена налогоплательщики. Спасибо Зебуину и его стае.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да действительно маловато зачислили . так можно и отцов-дядьев которые сепары то же у нас пристроить и им то же меры психологического, культурно-образовательного направления а на следующий год абитуриентов с копанок можно и в военные училища в мвд сбу и т д чего там ну и заживем
показать весь комментарий
14.07.2021 05:46 Ответить
Моя младшая на контракте, за деньги тупым бюджетникам донецким задания всякие решает.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:58 Ответить
Такова жизнь. Одни учатся, работают, теряют здоровье, зрение, в конце мизерная пенсия и гипертония. А другие живут весело, без напряга, найдут отличников, заплатят, те сделают им курсовые и дипломные работы и диплом, нужный им только для понтов, в кармане, стают крутыми здоровенькими бизнесменами. При коммунизме диплом еще что то значил, а сейчас...
показать весь комментарий
14.07.2021 08:44 Ответить
Ни чего ,во Францию отправлю ,по программе института. Я два закончил и бизнесом своим руковожу. А то что не сидит и зарабатывает только приветствую. Диплом нужен для общего развития. Общего мировоззрения. Мозг развивать.А те другие попросирают все что родители на копанках нажили. Примеров масса.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:02 Ответить
Пока 199 будут заниматься на подготовительных курсах а ихние отцы и родственники убивать наш народ 199 детей тех кто нас защищает на нулевке остануться без мест вышах или обязаны будут платить за учебу и останутся без общаг.
Как вам такая реинтеграция?
показать весь комментарий
14.07.2021 06:37 Ответить
Ну если это крымские татары, то нормально. Только непонятно, первый раз слышу, что бы на подготовительных курсах платили стипендию?! И в 2 раза больше, чем мин. пенсия?
показать весь комментарий
14.07.2021 07:10 Ответить
Это что бы "нашалюдя" не испытывала финансовых затруднений. За убийство укров стали мало платить... Родители столько не зарабатывают.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:33 Ответить
Дети сепаратюг на полном обеспечении Украины,да и придумали эти курсы чтобы остальные не возмущались что из зачисляют без экзаменов и проходных баллов.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:31 Ответить
А чи витримає їхня чєлюсть маасковскава нарєчія? Не зламається від мови?
показать весь комментарий
14.07.2021 07:08 Ответить
А как они сдадут экзамен по украинскому языку?
показать весь комментарий
14.07.2021 07:25 Ответить
нєгри можуть цi зможуть
показать весь комментарий
14.07.2021 09:26 Ответить
Этим курс обучения сделают на рюском. "Анинедапанимают"...
показать весь комментарий
14.07.2021 11:00 Ответить
зроблять зараз поправки до мовного закону i будуть на узком викладати знову
показать весь комментарий
14.07.2021 11:10 Ответить
Папы укров мочат, укры деток учат... Детки в Киеве в святыни срут...
показать весь комментарий
14.07.2021 07:31 Ответить
Это какой то парадокс и нонсенс непонятный.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:53 Ответить
"...Все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4 588 (!) гривен и общежитием..." Ни хуху себе стипендия, на приблизительно 400 гривен меньше чем получают мои ДВОЕ моих родителей пенсию, так им еще за квартиру платить, а тут общага бесплатно!!! Притом, что родители этих абитуриентов 100% не платят в бюджет Украины и возможно даже работают против нашей страны. А моей дочке нужно платить около 30000 гривен в год, при том что я и моя жена налогоплательщики. Спасибо Зебуину и его стае.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:58 Ответить
4.5 тищ цe канєшна забагато
показать весь комментарий
14.07.2021 09:27 Ответить
199 дітей АТОвців і волонтерів не попали на навчання за державний бюджет . Спасибі великому ЗЕБІЛУ і його Слугам Наркомана .
показать весь комментарий
14.07.2021 09:00 Ответить
 
 