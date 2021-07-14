РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 066 34

Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины", враг бил из 152- и 122-мм артиллерии и минометов

Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 нарушений

За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, неподалеку от Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное (возле Донецка), враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и осуществил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.

Вблизи Причепиловки российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Луганского враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, пять военнослужащих получили ранения, еще один - боевую травму. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ "Схід". ФОТОрепортаж

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - отметили в штабе.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 нарушений тишины, враг бил из 152- и 122-мм артиллерии и минометов 01

обстрел (29164) Донбасс (26964) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
но за два года...
Ни одного квадратного сантиметра освобожденной украинской земли
ни одной гривны повышения зарплаты войнам ВСУ
ни одного вида нового вооружения...
право на ответный огонь - только по команде штаюа
Зато...
Прессуют боевых генералов, офицеров и простых участников АТО
Отпустили Цемаха. беркутню без суда и приговора
Проталкивают формулу Швайнамаера и просрали поддержку большинства наших союзников
показать весь комментарий
14.07.2021 07:56 Ответить
+29
Боже !
Якщо й дозволили стріляти у відповідь - то дуже пізно.
Інакше б не було загиблого і стільки поранених.

Світла пам'ять полеглому захиснику України.
Найшвидшого одужання нашим пораненим військовим.

Смерть ворогам та колаборантам в Україні і за її межами !
показать весь комментарий
14.07.2021 07:55 Ответить
+25
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
14.07.2021 08:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже !
Якщо й дозволили стріляти у відповідь - то дуже пізно.
Інакше б не було загиблого і стільки поранених.

Світла пам'ять полеглому захиснику України.
Найшвидшого одужання нашим пораненим військовим.

Смерть ворогам та колаборантам в Україні і за її межами !
показать весь комментарий
14.07.2021 07:55 Ответить
но за два года...
Ни одного квадратного сантиметра освобожденной украинской земли
ни одной гривны повышения зарплаты войнам ВСУ
ни одного вида нового вооружения...
право на ответный огонь - только по команде штаюа
Зато...
Прессуют боевых генералов, офицеров и простых участников АТО
Отпустили Цемаха. беркутню без суда и приговора
Проталкивают формулу Швайнамаера и просрали поддержку большинства наших союзников
показать весь комментарий
14.07.2021 07:56 Ответить
Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів - Цензор.НЕТ 2276
показать весь комментарий
14.07.2021 09:07 Ответить
скоро во всех кинотеатрах страны............
показать весь комментарий
14.07.2021 12:00 Ответить
На фронті в вави алєхандрочива перемир'я, з коронавірусом також, миротворець уїв .сильно дорого нам ці забаганки обходяться.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:00 Ответить
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
14.07.2021 08:02 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
14.07.2021 08:07 Ответить
Зелені уроди, щоб вам канабіс поперек горла став.
Коли клоун керує Державою під час війни, годі сподіватись на перемоги.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:08 Ответить
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
показать весь комментарий
14.07.2021 08:18 Ответить
Ворог при владі.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:22 Ответить
всім начхати.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:35 Ответить
как завещал великий Будда "благодарному" человечеству - твой враг внутри тебя... и это
касается не только личностей но и государств тоже...........
показать весь комментарий
14.07.2021 12:02 Ответить
Нічого собі "тиша", коли ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів. Скажіть тому "миротворцю" в косоворотці, що це війна і премію "голуба миру" за рахунок чужих для нього смертей він не отримає. Він звернувся в ООН про порушення перемир'я? Вилетів миттєво на "передок", щоб підтримати свою армію???
показать весь комментарий
14.07.2021 08:50 Ответить
кровавое зеленое перемирее
показать весь комментарий
14.07.2021 08:53 Ответить
Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів - Цензор.НЕТ 8041

....
показать весь комментарий
14.07.2021 09:05 Ответить
американские контрбатарейные радары оказались браковаными
показать весь комментарий
14.07.2021 09:06 Ответить
Ответите,паскуды, обязательно, за подлую развязанную войну и преступления против Украины
показать весь комментарий
14.07.2021 11:12 Ответить
73% это поддерживают
показать весь комментарий
14.07.2021 10:01 Ответить
сепары - гнусные уроды
показать весь комментарий
14.07.2021 10:09 Ответить
Обострение будет только нарастать. Причины - 1) поездка Зеленского в Германию 2) Статья Путинило в свете его бредового понимания " истории оного народа", и реакция Украины на это. 3) Расширение участников Крымской платформы 4) Ожидаемый визит Зеленского в США 5) По сути скрытая аннексия Беларуси , а это окружение Украины ,( если учитывать и Крым и Приднестровье и акваторию морей ) на 85% границ. 6) Падение рейтингов украинской власти внутри страны 7) Мелкая месть за кума и пятую колонну которой прищемили хвост. 8) Соглашательская ( капитулянская) позиция Германии и ряда других стран ЕС по отношению к агрессивным действиям РФ 9) По сути решенный вопрос о пуске Северного потока 2 и прекращении транзита через Украину максимум после 2024 года. 10) До конца непонятная реакция нового руководства США на действия РФ и желание этому противостоять по серьезному.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:16 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським катам на нашій землі 😡
показать весь комментарий
14.07.2021 10:27 Ответить
Вічна память полеглому. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.А ЛОХТОРАТ73 все хаває, йому - "какая разніца ".
А БЛАЗЕНЬ кілька днів тому сказав : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский. В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАВРОЧИВ .
показать весь комментарий
14.07.2021 10:49 Ответить
Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів - Цензор.НЕТ 6318
показать весь комментарий
14.07.2021 11:11 Ответить
Швидкого та повного одужання нашим захисникам.
Що з цього приводу скаже генералісімус бубочка, чи може відосік запише, чи промовчить, як завжди, з приводу таких "незначних порушень той стороной"?
Це ж не привід вимагати, хочаб, посилення санкцій проти фуйла?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:14 Ответить
Зачем такой режим тишины, если кажды день на передовой гибнут молодые люди. Почему не ввести режим противостояния агрессору - больше шансов выжить, нежели ждать, когда убьют по-тихому!
показать весь комментарий
14.07.2021 11:47 Ответить
Потому что у зеленого говнокомандующего это просто гром грозы, от которого спокойно можно спрятаться в кукурузе.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:05 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів - Цензор.НЕТ 1964
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам! Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів - Цензор.НЕТ 4017
показать весь комментарий
14.07.2021 13:09 Ответить
 
 