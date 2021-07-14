Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины", враг бил из 152- и 122-мм артиллерии и минометов

За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, неподалеку от Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное (возле Донецка), враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и осуществил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.

Вблизи Причепиловки российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Луганского враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, пять военнослужащих получили ранения, еще один - боевую травму. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - отметили в штабе.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.