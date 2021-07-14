Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины", враг бил из 152- и 122-мм артиллерии и минометов
За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
По данным штаба, неподалеку от Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Водяное (возле Донецка), враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра.
В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и осуществил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра.
Вблизи Причепиловки российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Луганского враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, пять военнослужащих получили ранения, еще один - боевую травму. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - отметили в штабе.
Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.
Якщо й дозволили стріляти у відповідь - то дуже пізно.
Інакше б не було загиблого і стільки поранених.
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
Найшвидшого одужання нашим пораненим військовим.
Смерть ворогам та колаборантам в Україні і за її межами !
Ни одного квадратного сантиметра освобожденной украинской земли
ни одной гривны повышения зарплаты войнам ВСУ
ни одного вида нового вооружения...
право на ответный огонь - только по команде штаюа
Зато...
Прессуют боевых генералов, офицеров и простых участников АТО
Отпустили Цемаха. беркутню без суда и приговора
Проталкивают формулу Швайнамаера и просрали поддержку большинства наших союзников
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Коли клоун керує Державою під час війни, годі сподіватись на перемоги.
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…
Олександр Сидоренко (Фоззі)
касается не только личностей но и государств тоже...........
....
Смерть рашинським катам на нашій землі 😡
А БЛАЗЕНЬ кілька днів тому сказав : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский. В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАВРОЧИВ .
Що з цього приводу скаже генералісімус бубочка, чи може відосік запише, чи промовчить, як завжди, з приводу таких "незначних порушень той стороной"?
Це ж не привід вимагати, хочаб, посилення санкцій проти фуйла?