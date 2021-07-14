С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского: ранен один украинский воин

По состоянию на 7:00 утра 14 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Луганское противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины", враг бил из 152- и 122-мм артиллерии и минометов

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.