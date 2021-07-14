С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского: ранен один украинский воин
По состоянию на 7:00 утра 14 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, недалеко от населенного пункта Луганское противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела один военнослужащий получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.
Вот только барыга так и не дает им просыпаться в чистых портках - постоянно им в них серит.
Нарушился ли он от регулярных каждодневных обстрелов (а иногда и по несколько раз в день)?
Ведь главное не обстрелы, не убитые и раненые, а шоб режим тишины не поломался.
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!