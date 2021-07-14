РУС
Новости Агрессия России против Украины
С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского: ранен один украинский воин

С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского: ранен один украинский воин

По состоянию на 7:00 утра 14 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Луганское противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, пятеро ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины", враг бил из 152- и 122-мм артиллерии и минометов

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского: ранен один украинский воин 01

обстрел (29164) ранение (3417) Донбасс (26964) операция Объединенных сил (6766)
Чому кловун не припиняє війну? Бо він наживається на крові. Барига зелена.
14.07.2021 08:11 Ответить
Почему зебилы засунули языки в жопы и их больше не беспокоит война?
14.07.2021 08:15 Ответить
Совсем устали и от войны, и от политики, и от цен на коммуналку.

Вот только барыга так и не дает им просыпаться в чистых портках - постоянно им в них серит.
14.07.2021 08:35 Ответить
Хай Віва вийде і чесно скаже - його розвели чи зробили атвєтноє развєденіе. За вбивства кожень день наших солдат треба було давно денонсувати брехливі мінськіє "угоди", а хвойд Макрона і Меркель послати у газову дупу.
14.07.2021 08:27 Ответить
Патаму шта храшданская вайна
Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна - Цензор.НЕТ 9774
14.07.2021 08:32 Ответить
Союз добровольцев Донбасса, кстати, курируют мразь Бородай и кремлевская гнида Сурков
Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна - Цензор.НЕТ 7138
14.07.2021 08:38 Ответить
А шо там с режимом тишины?

Нарушился ли он от регулярных каждодневных обстрелов (а иногда и по несколько раз в день)?

Ведь главное не обстрелы, не убитые и раненые, а шоб режим тишины не поломался.
14.07.2021 08:34 Ответить
Надо гаранту мира съездить туда, борща пожрать, может клубника и черешня от Петра еще остались.
14.07.2021 08:40 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна - Цензор.НЕТ 2186
14.07.2021 13:47 Ответить
 
 