В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 547 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 13 июля 2021 в Украине зафиксированы 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 34, медработников - 23).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 409 человек;

летальных случаев - 25;

выздоровели - 797 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 18 572 человека,

методом ИФА - 8 105 человек,

экспресс-тестами - 16 972 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 242 245 человек;

выздоровели - 2 179 076 человек;

летальных случаев - 52 665;

проведено ПЦР-тестов - 11 082 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях", - рассказали в Минздраве.







