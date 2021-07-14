РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 179 2

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 547 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 13 июля 2021 в Украине зафиксированы 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 34, медработников - 23).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 госпитализированы - 409 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 летальных случаев - 25;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 выздоровели - 797 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие недели количество больных COVID-19 в Украине будет снижаться, - НАН

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 18 572 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 105 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 16 972 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 заболели - 2 242 245 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 179 076 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 665;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 082 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сколько за это время померло от онко,сердечных?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:25 Ответить
А скільки потонуло в річках, згоріло на пожежах чи потрапило в дтп і лишилось каліками? Але ці речі не передаються повітряно-крапельним шлюхом.

До речі: Привіт із Буковеля, чуваікі й чувіхі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5700
показать весь комментарий
14.07.2021 09:37 Ответить
 
 