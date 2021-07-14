В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 547 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 13 июля 2021 в Украине зафиксированы 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 34, медработников - 23).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 409 человек;
летальных случаев - 25;
выздоровели - 797 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 18 572 человека,
методом ИФА - 8 105 человек,
экспресс-тестами - 16 972 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 242 245 человек;
выздоровели - 2 179 076 человек;
летальных случаев - 52 665;
проведено ПЦР-тестов - 11 082 234.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях", - рассказали в Минздраве.
