Путин о сближении РФ и Беларуси: Это не союзное государство, а определенный уровень интеграции

Президент России Владимир Путин прокомментировал интеграцию РФ и Беларуси. Он говорит, что данный формат интеграции нельзя назвать союзным государством.

Об этом Путин заявил в интервью News24 Russia, информирует Цензор.НЕТ.

Путин подчеркнул, что союз РФ и Беларуси - это не союзное государство, а интеграция.

"Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции", - говорит Путин.

Он попытался этот союз сравнить с Евросоюзом и признал, что внутри блока ЕС уровень интеграции более глубокий.

"В ЕС более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союза с Беларусью. Там и единая валюта есть, и более мощный таможенный союз... Там все такое есть, чего мы пока не достигли", - говорит Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и Лукашенко договорились о новом кредите для Беларуси

Автор: 

Беларусь (7979) путин владимир (32078) россия (96970)
Топ комментарии
+9
Сказал, что рано или поздно сожрёт бульбашей.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:42 Ответить
+8
П...зда Білорусі.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:44 Ответить
+6
когда оно уже сдохнет?
показать весь комментарий
14.07.2021 08:43 Ответить
Сказал, что рано или поздно сожрёт бульбашей.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:42 Ответить
Усы Лукашенко всё глубже интегрируются с анусом *****
показать весь комментарий
14.07.2021 09:06 Ответить
Инкорпорация - включение меньших объектов в состав большего.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:42 Ответить
Пуйло адіннаротнув білорусів.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:43 Ответить
когда оно уже сдохнет?
показать весь комментарий
14.07.2021 08:43 Ответить
Лет через 20-ть. А тебе что за забота? Поплясать охота?)))
показать весь комментарий
14.07.2021 09:41 Ответить
П...зда Білорусі.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:44 Ответить
Брешет,падло
показать весь комментарий
14.07.2021 08:44 Ответить
Угу, интегрирует рашка теперь свои войска на границу с ЕС , ещё и ядерное оружие припрет как в Крым . Короче , Беларусь как оболочка : а внутри сплошные кацапы копошатся с оружием .
доброе утро, Админ . Зачем фотки **** с утра на Цензоре ? И вечером тоже не стоит его рекламировать . 😀
показать весь комментарий
14.07.2021 08:47 Ответить
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
показать весь комментарий
14.07.2021 09:01 Ответить
Даа, проблема .
Кто услышит SOS в политической пустоте ? Ещё и в Украину лезут с советами не путать спорт с политикой
показать весь комментарий
14.07.2021 09:06 Ответить
Ага, прям как с проституткой - это же не союз, а просто определенный уровень интеграции)))
показать весь комментарий
14.07.2021 08:47 Ответить
Скоро услышим новости про белорусских партизан... Усатый таракан продался Путлеру и пока держится в троне, но это агония старпера диктатора. Живе Беларусь!! Путин Х..йло!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 08:49 Ответить
Не почуємо.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:52 Ответить
Не почуете.Кто вас порноактрис из ЗЕборделя выпустит....вот вас ЗЕлька клоун прибил...))
показать весь комментарий
14.07.2021 10:06 Ответить
Та які там "партизани"? Їх там і у Другу світову не було! Одні НКВС-ники, закинуті на окуповану територію з Москви та бандити-"оточенці" І ті, і інші більше займалися терором та грабунком стосовно місцевого населення, ніж боротьбою з німцями У них і націоналістів, як таких, не було! Лише колаборанти, що служили окупантам!
показать весь комментарий
14.07.2021 09:10 Ответить
Про Бандеру та УПА майже всі на постсовковій території чули - від Бугу до Камчатки, а самі мордорські орки просто пісяються і несамовільно завжди починають дристати при цих словах.
Про білоруських патріотів у часи другої світової війни щось нічого не згадується.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:19 Ответить
А їх там не було! Якось читав одну книгу документальну про антирадянський спротив у СРСР Почали ще з 20-х і закінчили 60-ми І нас згадали, і "прибалтів", і Кавказ, і Середню Азію А білорусів - НЕМА! Вони віками живуть по принципу: "А можа так і трєба?" До входу в склад Росії підкорялися полякам і і своїй ополяченій шляхті Після розділу Жечі Посполітой шляхта білоруська склала голови у польських повстаннях, або "обрусіла" А народ уже виконував вказівки з Петербургу Пробували щось "ворухнуть" після революції , але їх швидко "затоптали" - кого вбили, хтось утік в Польщу і "ополячився Народ продовжив виконувать вказівки Москви Прийшли німці - почав виконувать вказівки німців Білорусь зробили "партизанським краєм не з-за людей , а з-за того що місцевість була важкодоступною і диверсійним загонам легше було ховаться!А народ опинився "між двох вогнів: "не будеш давать харчі "своїм" (диверсантам чи бандитам) - спалять "свої" Будеш давать - спалять німці"
От і перетворився народ в "знаряддя праці, що вміє розмовлять" (як характеризували рабів римські рабовласники)
показать весь комментарий
14.07.2021 14:45 Ответить
генералгубернаторство
Скоро заставит даже забыть слово" беларус"
показать весь комментарий
14.07.2021 09:01 Ответить
Пральна! Белорусская губерния будет...
показать весь комментарий
14.07.2021 09:01 Ответить
білоруський федеральний округ рфії)))
показать весь комментарий
14.07.2021 09:02 Ответить
Это называется гегемония.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:07 Ответить
Тому що доведеться вкладати в нього купу бабла. А так дає бульбашам кредит під проценти і повністю контролює бульбашію.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:07 Ответить
Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції - Цензор.НЕТ 4549
показать весь комментарий
14.07.2021 09:18 Ответить
Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції - Цензор.НЕТ 4638
показать весь комментарий
14.07.2021 09:17 Ответить
"Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство- словоблудие лукавого правнука лукавого прадедушки ,который отдыхает наколотый фурацылином в мавзолее
показать весь комментарий
14.07.2021 09:25 Ответить
Ооо...не ну вот это более менее правильно. Более того это было ожидаемо и прогнозировано. И теперь, если ситуация плохо в Беларуси, то в Мокве должно быть в разы!!! хуже. ....С перекошенными избами в деревнях. И скорее всего эти цифры ..занижены.

Более 9 миллионов https://sprotyv.info/news/bednost-v-rf-deripaska-zayavil-chto-rosstat-nauchilsya-virtuozno-zhonglirovat-ciframi россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Такие данные приводит ЮНИСЕФ в опубликованном ежегодном докладе о продовольственной безопасности в мире, пишет «https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/oon-na-grani-goloda-okazalis-sotni-tysyach-rossiyan-1030602892?fbclid=iwar2gtu5n5lbw-2rzgbr6r4dnqrxeuf4v6fip5gkkxvrw_hws_fbmi2zjrju finanz ».
По данным организации, входящей в структуру ООН, в 2018-20 гг 400 тысяч российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости» по продовольственной безопасности. Речь идет о людях, которые де-факто находятся на грани голода. В эту категорию, согласно методологии, попадают те, кто вынужден ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:38 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429104/ Лукашенко охватило полное безумие

В последние несколько дней Лукашенко чуть не каждый день привлекает внимание мировых СМИ. 6 июля белорусский диктатор поручил правительству перекрыть https://charter97.org/ru/news/2021/7/8/428837/ транзит товаров из Германии (вероятно, и других стран ЕС) в Россию и Китай в качестве ответной меры на два пакета санкций ЕС, введенных за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, а попросту, за воздушное пиратство. Как заявил Лукашенко, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь; пусть везут товары через Финляндию».
Да, новые санкции оказались очень чувствительными. Под секторальные санкции попали правительство Беларуси, госбанки, нефтепродукты и калийные удобрения. В индивидуальные «черные списки» попали более 160 физлиц и 16 компаний, в том числе МАЗ и БелАЗ. В частности, в ближайшее время встанут автозаводы Беларуси из-за прекращения поставок западных двигателей.
В результате же принимаемых «ответных мер» Беларусь пострадает вдвойне, поскольку лишится очень значительных доходов за транзит товаров. Китай и РФ, естественно, тоже пострадают.
Все это было лишь началом лукашенковского буйства. Виктора Бабарико, одного из соперников Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, https://charter97.org/ru/news/2021/7/6/428588/ приговорили к 14-летнему тюремному заключению .
В список новых безумств вошла и отправка сотен мигрантов из беднейших азиатских и африканских стран через границу в Литву, и бредовое выступление 3 июля: «Мы сорвали новый Западный блицкриг, спасли Беларусь и Россию! Одновременно мы уничтожаем вражеских террористов, проникших в Беларусь!»
показать весь комментарий
14.07.2021 09:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:11 Ответить
Не слушайте этого неdоdеланного коротышку , безграмотного Dворника из КГБ, Пуйла-*****! Путин злится , что с Украиной у него не получается , так как получилось трахнуть и оdеть российское ярмо на Лукашенко и на вся Беларусь!!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:56 Ответить
Белорашка уже давно интегрирована в кацапскую пасть по самые пятки
показать весь комментарий
14.07.2021 14:23 Ответить
 
 