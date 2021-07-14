Путин о сближении РФ и Беларуси: Это не союзное государство, а определенный уровень интеграции

Президент России Владимир Путин прокомментировал интеграцию РФ и Беларуси. Он говорит, что данный формат интеграции нельзя назвать союзным государством.

Об этом Путин заявил в интервью News24 Russia, информирует Цензор.НЕТ.

Путин подчеркнул, что союз РФ и Беларуси - это не союзное государство, а интеграция.

"Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции", - говорит Путин.

Он попытался этот союз сравнить с Евросоюзом и признал, что внутри блока ЕС уровень интеграции более глубокий.

"В ЕС более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках союза с Беларусью. Там и единая валюта есть, и более мощный таможенный союз... Там все такое есть, чего мы пока не достигли", - говорит Путин.

