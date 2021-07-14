За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 101 246 человек, всего - 2 415 054, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 258 703 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"101 246 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 13 июля 2021. Первую дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы - 43 419 человек.

В течение суток работали: 659 мобильных бригад, 1 518 пунктов вакцинации, 33 центра вакцинации.

По состоянию на 13 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу - 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 258 703 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 673 755 прививок", - рассказали в Минздраве.





