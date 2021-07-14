РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
668 1

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 101 246 человек, всего - 2 415 054, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 101 246 человек, всего - 2 415 054, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 258 703 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"101 246 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 13 июля 2021. Первую дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы - 43 419 человек.

В течение суток работали: 659 мобильных бригад, 1 518 пунктов вакцинации, 33 центра вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели

По состоянию на 13 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу - 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 258 703 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 673 755 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 101 246 человек, всего - 2 415 054, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 101 246 человек, всего - 2 415 054, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 101 246 человек, всего - 2 415 054, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4914) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Короні" пофіг короновані. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280426-spalah-covid19-na-avianosci-queen-elizabeth-zarazilisa-vakcinovani-moraki.html Спалах COVID-19 на авіаносці Queen Elizabeth: заразилися вакциновані моряки
На борту авіаносця КВМФ Великої Британії HMS Queen Elizabeth зафіксували спалах коронавірусу, в результаті чого близько 100 повністю вакцинованих членів екіпажу заразилися COVID-19.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
 
 