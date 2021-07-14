РУС
Аваков - правильный человек. Он всегда отличался от всех этих "стайных субъектов" в украинской политике, - советник Ермака Подоляк

13 июля глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Ожидается, что отставку министра Рада рассмотрит в четверг, 15 июля. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это событие.

Свою точку зрения Подоляк высказал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Аваков. Правильный человек…Позволю себе небольшую личную оценку. Чуть со стороны. Безо всяких конспирологий и двойных интересов. На мой взгляд, Арсен Борисович Аваков всегда сильно выбивался из числа типичных суетливых представителей украинской политики. Среди которых слишком много продающихся, вечно понтящихся, "чего изволите", "мы готовы руководить, только скажите как…" В отличие от всех этих стайных субъектов, умело рыскающих в поисках очередного хозяина с большим олигархическим карманом, Арсен Борисович - действительно политический тяжеловес. Он прекрасно понимает, что такое государство; что такое большая политика и почему после революций обязательно нужно выстраивать четкие правила и систему взаимоотношений. И почему ритуальными щелчками пальцев реформы не двигаются. И почему нужно безбожно пахать… Он работал. Много. Часто брал на себя ответственность, которую должны были брать другие. Часто брал на себя вину за несделанное или сделанное неправильно, потому что юное государство нередко ошибалось. Но главное, в ключевые моменты, когда нужно было сделать единственно правильный выбор, Аваков делал именно этот выбор. Так иногда бывает. Когда кто-то много кричит и даже собирает яркие pr-висты, оскорбляя и обвиняя, а кто-то в это время чистит авгиевы конюшни…", - написал советник Ермака.

Подоляк подчеркнул, что не сомневается в том, что совсем скоро "мы с удивлением обнаружим, что именно Арсен Аваков окажется единственным, кто сохранит настоящее уважение общества, из всех пришедших к власти в 2014 году. И это будет абсолютно заслуженно": "Да-да, я прекрасно понимаю, что сейчас записные "люди все в белом" (на лжи которых можно построить целые религии) обязательно зальют министра чёрной краской. Тем не менее, время всегда в итоге всем воздает)…".

Он добавил, что кому-кому, а Авакову точно не понадобится напоминать о себе постоянным мельканием на олигархических телеканалах: "Не понадобится ни с кем склеивать какие-то инфантильные партии или движения, как это часто делают другие министры или премьеры. В отличие от этих вчерашних карликов, АБ достаточно будет своей фамилии, репутации и собственной истории. И фактов…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе

Далее Подоляк перечислил факты, которые, по его мнению, являются весомыми и бесспорными:

- Добровольческие батальоны и реальное участие в защите страны после начала войны. Это было очень рациональное, действительно смелое и продуманное на несколько шагов вперёд поведение. То, что отстрочило трагедию и позволило государству получить шанс. Факт?

- Харьков, который украинский и который не слился роковой весной четырнадцатого, потому что кое-кому хватило личной воли. Факт?

- Именно Аваков проявлял принципиальность тогда, как у небезызвестного "честного человека" Петра Алексеевича зашкаливало количество схематозов в крови. Это было очень ценно для нашего общества, так как "сохранило нам возможность остаться свободными и не впасть в мракобесие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

"И да, у нас никогда не было дефицита советов – как реформировать полицию и вообще систему МВД. Чего в этих советах всегда не хватало, так это понимания простой вещи: для привлечения десятков и даже сотен тысяч людей в систему МВД общество должно быть готово вкладывать в эту систему гораздо больше ресурсов, чем может позволить сегодня национальная экономика. Очень трудно сохранять управляемость системы тогда, когда страну лихорадит и когда идёт ломка традиционных силовых форматов. Авакову удалось все это удержать в своих руках. Факт?", - написал он.

"Нет, сегодня, по прошествию этих тяжелейших 7 с лишним лет, нам все кажется простым. Но во-первых, чтобы строить исполинские крепости, кто-то должен носить мелкие камешки. И во-вторых, не замечать брёвна в собственных глазах - любимая традиция наших "активных певцов справедливости". Но соринку в чужом глазу они обязательно распиарят истерически. А так… Спасибо, АБ)", - резюмировал совтник Ермака.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Также читайте: Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Аваков Арсен (3445) отставка (3173) Офис Президента (1821) Подоляк Михаил (246)
Топ комментарии
+19
Сраколиз Януковича став сраколизом Зеленського.
Але тепер він куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;, так що таки кар'єрний ріст є.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:51 Ответить
+16
"Аваков реальный чел и чоткий пацан".

Вы прослушали интервью куратора ботоферм ДНР Подоляка.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:54 Ответить
+14
Все вы позорные ИУДЫ -слуги рашистов -террористов , продавшие Украину за 3 сребреника
показать весь комментарий
14.07.2021 08:51 Ответить
Комментировать
Сраколиз Януковича став сраколизом Зеленського.
Але тепер він куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;, так що таки кар'єрний ріст є.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:51 Ответить
Все вы позорные ИУДЫ -слуги рашистов -террористов , продавшие Украину за 3 сребреника
показать весь комментарий
14.07.2021 08:51 Ответить
похоже на надгробную речь и эпитафию...Авакову...
показать весь комментарий
14.07.2021 09:08 Ответить
"Аваков реальный чел и чоткий пацан".

Вы прослушали интервью куратора ботоферм ДНР Подоляка.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:54 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
14.07.2021 08:55 Ответить
Подоляк , типичный совок .
Бо за 90 утопленников в неделю министр должен уходить в отставку без просьбы президента.

Совет зелёным недорослям - разделите вы те министерства обратно - МВД И МНС . Пусть разные люди за них несут ответственность , а то смешали пожары, криминал, нелегалов в одну кучу
А КАКОЙ БАРДАК ТВОРИТСЯ НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ !!!! Недостроенны терминалы , на которые ЕС денег дала 5 лет назад , конструкции покрыты коррозией. Кто за жтот хлев должен отвечать ?
показать весь комментарий
14.07.2021 08:54 Ответить
Лизать, это высокое искусство!
показать весь комментарий
14.07.2021 08:55 Ответить
А никого не тошнит читать эти пространные и бесполезные поносы Подоляка? Вот же умеет чувак лизать...
показать весь комментарий
14.07.2021 08:55 Ответить
Подоляк сказал то, что все адекватные люди думают.
Тяжёлую утрату понесет политика Украины, если отставку Авакова примут. Единственный пункт с которым можно не согласиться, это о Петре Алексеевиче.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:04 Ответить
от тільки я би не зараховував подляка до адекватних.
Цинічний і практичний брехливий політик + політтехнолог - з такою його характеристикою погодився би.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:49 Ответить
Ну, думалка Авакова, наверное равна сумме думалок монопартии... Он не "правильный", а умный приспособленец на инстинктивном уровне.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:57 Ответить
Правильный потсан, жил по понятиям
Дружба с Фирташем подвела, проклятые пиндосы такого мужика сковернули.
Бандитские нападения на мирных граждан не в счет.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:58 Ответить
Аваков - правильный человек.-Золотой: Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова . Течёт речечка да по песочечку, моет золотишко... Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:58 Ответить
Какие же все зеленые мрази мудаки!Особенно омерзительна рожа зеленского.Демонтаж государства продолжается!

1
показать весь комментарий
14.07.2021 09:00 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-88358245_724&psig=AOvVaw2JyjhD4SuCN_TwRsiHMX9W&ust=1626328785579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCPigxoLx4fECFQAAAAAdAAAAABAD Ты, Вова, - пацан реальный и правильный!.. Аваков - правильный человек. Он всегда отличался от всех этих "стайных субъектов" в украинской политике, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 3763
показать весь комментарий
14.07.2021 09:00 Ответить
Скоро этот правильный пацан увековечит себя в бессменном мэре Харькова. Голосовать же больше не за кого тут либо хозяйственник Аваков или такой же хозяйственник Допа, прямо интрига, давно на выборах не было таких равно достойных кандидатов!
показать весь комментарий
14.07.2021 09:05 Ответить
Вот пусть идет в Харьков. Может снова начнет пользу приносить стране.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:09 Ответить
та навряд чи він в Харкові обійде Допу. Тим більше Терехова. А от в кого з них він голоси забере, і кому третьому це стане в нагоді - то вже питання.
Фельдману?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:52 Ответить
Людина без честі і совісті. Була б честь, відразу після рюкзаків, пішов би у відставку. Пристосуванець і барига...
показать весь комментарий
14.07.2021 09:08 Ответить
Щури побігли
показать весь комментарий
14.07.2021 09:11 Ответить
Если Авакова таки уволят, то ему надо будет или кормить своих Нацжен, или те разбегутся. В любом случае если он потеряет влияние на МВД их начнут шмонать. Белецкий вспомнит какого ему было при Януковиче. Так что пусть молится, чтобы Харьков его выбрал. Так у него будет вотчина.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:12 Ответить
"правильных зеленых и не украинских " трепачей во власти много,но почему то народ Украины не живет "правильно" как обещают ему перед выборами ???
показать весь комментарий
14.07.2021 09:13 Ответить
Аваков это тот ,что снова посылает полицию бить протестующих как при овоще, девочку изнасиловали менты замял дело, до сих пор не найден убийца Амины Акуевой, белорусского коресподента, он не раскрыл ни одного громкого дела, он ,действительно, только менял хозяина,быстро перекрашиваясь и прислуживал властьимущим.Теперь же хитрозадый мент просто задницей почувствовал что лучше вовремя уйти, дядя подозревает что бубочка проиграшный вариант.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:13 Ответить
Он был человеком Юли и Яценюка. И долго держался. Тот факт, что вот только сейчас ушел значит что он понял, что дальше держатся не сможет. Ну это если это не какая-то рокировочка. Хотя я в это не верю.
Мне кажется что вот недавний скандал с наркоманами-депутатами тоже как-то на это повлиял.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:14 Ответить
На місці зелебобіків я бне радів відставці Авакова, бо по розуму він значно вищий всіх цих трускавецьких разом узятих, хоч і чорт по життю. Час для відставки обраний не просто так, у Авакова ідеальна чуйка, насувається великий кіпіш і ахкакойміністр вирішив дистанціюватись від зеленого шобла. Я так бачу.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:20 Ответить
"мы готовы руководить, только скажите как…"

Це 100% про зелених слуг!

https://censor.net/ru/n3276965
показать весь комментарий
14.07.2021 09:24 Ответить
Тобто,зелена зграя справді має плани використати Авака на наступних виборах,як спойлер проти Пороха.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:27 Ответить
У него рейтинг меньше процента. Аваков разве что конкурент Смешку или Гриценко. Потешный силовик, который придет и всех поставит строем. Типаж не очень популярный, но свои пару процентов имеет.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:30 Ответить
Зараз-так.Але при певних капіталовкладеннях,розкрутці,візьме набагато більше за тих персонажів.
Багато не треба.Почати користуватись українською,патріотичні меседжі,кілька провокаційних антизеленськослугівських заяв,-і рейтинг потроюється.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:46 Ответить
Подоляк чоткий сраколиз!
показать весь комментарий
14.07.2021 09:37 Ответить
Аваков не дебил. И вовремя слинял.
Если осенью напринимают всё шо они там насочиняли то могут начаться масштабные протесты и крайним станет министр мвд. А оно ему надо?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:38 Ответить
На фоні зелених він геній!
показать весь комментарий
14.07.2021 10:01 Ответить
Ну очень правильный пацан ! Не говорили закрывать нелегальные АЗС/игровые залы/валюта/наркота ... - не закрывал, а сказал преЗедент кое-что закрыть - закрыл за пол дня....
показать весь комментарий
14.07.2021 10:05 Ответить
Той випадок, коли язик ще не відлип від дупи свіжого папірєдніка, а нової дупи ще немає.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:41 Ответить
Точно так же кацапье говорит про пуйла.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:48 Ответить
Надо посмотреть,не прихватизировал ли он пару купленных вертолетов.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:49 Ответить
"правильный"...то хай і відповість за смерть Саши Білого...
показать весь комментарий
14.07.2021 18:46 Ответить
Тяжеловес в политике? имя которого стало синонимом слова "черт"?? Это на кого сей бред расчитан???
показать весь комментарий
15.07.2021 01:30 Ответить
 
 