Аваков - правильный человек. Он всегда отличался от всех этих "стайных субъектов" в украинской политике, - советник Ермака Подоляк

13 июля глава МВД Арсен Аваков подал в отставку. Ожидается, что отставку министра Рада рассмотрит в четверг, 15 июля. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал это событие.

Свою точку зрения Подоляк высказал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Аваков. Правильный человек…Позволю себе небольшую личную оценку. Чуть со стороны. Безо всяких конспирологий и двойных интересов. На мой взгляд, Арсен Борисович Аваков всегда сильно выбивался из числа типичных суетливых представителей украинской политики. Среди которых слишком много продающихся, вечно понтящихся, "чего изволите", "мы готовы руководить, только скажите как…" В отличие от всех этих стайных субъектов, умело рыскающих в поисках очередного хозяина с большим олигархическим карманом, Арсен Борисович - действительно политический тяжеловес. Он прекрасно понимает, что такое государство; что такое большая политика и почему после революций обязательно нужно выстраивать четкие правила и систему взаимоотношений. И почему ритуальными щелчками пальцев реформы не двигаются. И почему нужно безбожно пахать… Он работал. Много. Часто брал на себя ответственность, которую должны были брать другие. Часто брал на себя вину за несделанное или сделанное неправильно, потому что юное государство нередко ошибалось. Но главное, в ключевые моменты, когда нужно было сделать единственно правильный выбор, Аваков делал именно этот выбор. Так иногда бывает. Когда кто-то много кричит и даже собирает яркие pr-висты, оскорбляя и обвиняя, а кто-то в это время чистит авгиевы конюшни…", - написал советник Ермака.

Подоляк подчеркнул, что не сомневается в том, что совсем скоро "мы с удивлением обнаружим, что именно Арсен Аваков окажется единственным, кто сохранит настоящее уважение общества, из всех пришедших к власти в 2014 году. И это будет абсолютно заслуженно": "Да-да, я прекрасно понимаю, что сейчас записные "люди все в белом" (на лжи которых можно построить целые религии) обязательно зальют министра чёрной краской. Тем не менее, время всегда в итоге всем воздает)…".

Он добавил, что кому-кому, а Авакову точно не понадобится напоминать о себе постоянным мельканием на олигархических телеканалах: "Не понадобится ни с кем склеивать какие-то инфантильные партии или движения, как это часто делают другие министры или премьеры. В отличие от этих вчерашних карликов, АБ достаточно будет своей фамилии, репутации и собственной истории. И фактов…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко о кандидатуре Монастырского: одна из лучших в выборе

Далее Подоляк перечислил факты, которые, по его мнению, являются весомыми и бесспорными:

- Добровольческие батальоны и реальное участие в защите страны после начала войны. Это было очень рациональное, действительно смелое и продуманное на несколько шагов вперёд поведение. То, что отстрочило трагедию и позволило государству получить шанс. Факт?

- Харьков, который украинский и который не слился роковой весной четырнадцатого, потому что кое-кому хватило личной воли. Факт?

- Именно Аваков проявлял принципиальность тогда, как у небезызвестного "честного человека" Петра Алексеевича зашкаливало количество схематозов в крови. Это было очень ценно для нашего общества, так как "сохранило нам возможность остаться свободными и не впасть в мракобесие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

"И да, у нас никогда не было дефицита советов – как реформировать полицию и вообще систему МВД. Чего в этих советах всегда не хватало, так это понимания простой вещи: для привлечения десятков и даже сотен тысяч людей в систему МВД общество должно быть готово вкладывать в эту систему гораздо больше ресурсов, чем может позволить сегодня национальная экономика. Очень трудно сохранять управляемость системы тогда, когда страну лихорадит и когда идёт ломка традиционных силовых форматов. Авакову удалось все это удержать в своих руках. Факт?", - написал он.

"Нет, сегодня, по прошествию этих тяжелейших 7 с лишним лет, нам все кажется простым. Но во-первых, чтобы строить исполинские крепости, кто-то должен носить мелкие камешки. И во-вторых, не замечать брёвна в собственных глазах - любимая традиция наших "активных певцов справедливости". Но соринку в чужом глазу они обязательно распиарят истерически. А так… Спасибо, АБ)", - резюмировал совтник Ермака.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Также читайте: Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.