Российские оккупанты на Донбассе стреляли в беспилотники ОБСЕ, не пропускали наблюдателей и стягивают тяжелую технику, - отчет СММ

Российские оккупанты на Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты не пропускали наблюдателей на неподконтрольные украинскому правительству территории и обстреливали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 13 июля.

На блокпосте вооруженных формирований в районе Казацкого (Донецкая область) 2 вооруженных наемника РФ не пропустили патруль в направлении Порохни.

Еще один инцидент произошел на блокпосте российских оккупантов в районе Заиченко - вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении Пикузы (бывш. Коминтерново) и Саханки. Свои действия оккупанты объяснили тем, что "в этом районе продолжаются работы по разминированию", хотя люди и транспорт пересекали блокпост без препятствий.

Также на блокпосте вооруженных формирований на окраине Крещатицкого (бывш. Красноармейское) 3 наемника РФ не пропустили патруль ОБСЕ В Куликово. Сослались на то, что "продолжаются работы по разминированию" территории, хотя гражданские лица и транспортные средства пересекали блокпост.

На блокпосте в Приморском 3 вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль в Набережное. Сослались на те же работы по разминированию.

Также ОБСЕ сообщает об обстрелах БПЛА наблюдателей в Луганской области. В Трехизбенке наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия, а в Кадиевке 55 выстрелов.

В местах отвода вооружения на неподконтрольной территории наблюдатели зафиксировали 3 гаубицы. Речь идет о гаубицах 122 калибра типа Д-30 ("Лягушка"). Их возле Ольховки зафиксировали беспилотники ОБСЕ.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 57 единиц вооружения на 2 полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Речь идет о 30 танках неустановленного типа, беспилотник заметил их в поселке Терновое.

Также в районе Покровки беспилотники ОБСЕ заметили 6 крупнокалиберных (122мм) гаубиц типа "Лягушка" и "Гвоздика". В этом же месте российские оккупанты разместили 3 противотанковые пушки (МТ-12, "Рапира", 100 мм), 15 танков (Т-64 - 4 единицы, Т-72 - 11 единиц) и 3 буксируемых миномета.

Также 4 самоходных гаубицы (минометы) были обнаружены в районе поселка Терновое.