Сегодня Рада рассмотрит законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия, - повестка дня парламента

Сегодня, 14 июля, ВР продолжит рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о перезагрузке Высшего совета правосудия. Кроме этого будет рассмотрено предложение президента об обеспечении задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

Также отмечается, что депутаты планируют проголосовать за законопроекты:

- №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", закончив рассмотрение поправок к нему.

- №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

- Предложения президента Владимира Зеленского к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).

- №5660 "О принудительном исполнении решений".

- №5002 "О внесении изменений в закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле".

