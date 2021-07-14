Кравчук уверена, что "Слуга народа" даст достаточно голосов за назначение Монастырского: Он - профессионал и порядочный человек

Фракция "Слуги народа" поддержит кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины вместо подавшего в отставку Арсена Авакова.

Об этом сообщила народный депутат фракции Евгения Кравчук в утреннем эфире на канале "Украина24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не вижу причины не голосовать. Уверена, наша фракция даст достаточно голосов. Денис Монастырский уже два года руководит одним из самых больших комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Он досконально знает законодательство, у него хорошее юридическое образование, несмотря на то, что не оперативник и не практик. Но для оценки масштаба заданий его подготовки абсолютно достаточно. Денис – профессиональный и порядочный человек", - сказала Кравчук .

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.