РУС
Кравчук уверена, что "Слуга народа" даст достаточно голосов за назначение Монастырского: Он - профессионал и порядочный человек

Фракция "Слуги народа" поддержит кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины вместо подавшего в отставку Арсена Авакова.

Об этом сообщила народный депутат фракции Евгения Кравчук в утреннем эфире на канале "Украина24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не вижу причины не голосовать. Уверена, наша фракция даст достаточно голосов. Денис Монастырский уже два года руководит одним из самых больших комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Он досконально знает законодательство, у него хорошее юридическое образование, несмотря на то, что не оперативник и не практик. Но для оценки масштаба заданий его подготовки абсолютно достаточно. Денис – профессиональный и порядочный человек", - сказала Кравчук .

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

+20
У зеленых априори не может быть профессионала, порядочного человека тем паче.
14.07.2021 09:26 Ответить
+18
Такий самий юрист як і зеленський.....непрактикуючий.
14.07.2021 09:23 Ответить
+14
Профессионал и порядочность в сочетании со СН у меня вызывают улыбку и как минимум недоверие...
14.07.2021 09:25 Ответить
14.07.2021 09:23 Ответить
Кива учёный, этот юрист...
14.07.2021 09:26 Ответить
І не посоромились же інші вчені, не визнали на захисті ківушку дибілом, дали йому наукову ступінь.
Може з них такі самі науковці ? Я не здивуюсь.
14.07.2021 09:32 Ответить
Это ылыта общества, видимо они хотят построить для своих детей общество с такими вот учеными и такими вот абитуриентами, которые на лестнице журналистов не пускали. Наверное считают что именно такое будущее нужно их детям!
14.07.2021 09:35 Ответить
А чому всі мовчать ? Більшість, тобто. Бо вони так само за гроші навчали своїх діток. Пхали гроші замість розуму. І тому отакі тупі і нахабні рвачі у нас нині при владі. Совісті 0. Розуму 0. Лише долари в очах. В розвинутих країнах, саме тому вони і розвинуті, у суспільства інші вимоги для своїх представників. І,скажімо, Ківа, ніколи би не отримав вчену ступінь чи мандат у штатах. А в нас більшість у парламенті така...
14.07.2021 09:40 Ответить
Потому что более 90% украинцев предпочитают идти путем наименьшего для себя сопротивления и решают все свои проблемы путем заноса денег. А потом приходят домой и ноют что у нас без взяток ничего нельзя сделать и виноваты в этом проклятые политики и олигархи.
14.07.2021 09:44 Ответить
Кожен думає, що він самий хитрий.
Це все вилазять вади культурно-освітнього світогляду.
14.07.2021 09:47 Ответить
это урист от комитета рады оценил справкой научную деятельность кивы. гнида, короче
14.07.2021 09:40 Ответить
пущай доложит, где именно он внедрил результаты диссертационной работы "бальшого ученого" Киви и какой получен управленческий и экономический эффект.
14.07.2021 10:24 Ответить
Апріорі не може бути порядним і компетентним в стаді неляканих ЗЕідіотів-нарколиг !
14.07.2021 09:31 Ответить
Наконец-то мой любимый дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки накосим!
14.07.2021 09:58 Ответить
Кравчук уверена, что "Слуга народа" даст достаточно голосов за назначение Монастырского: Он - профессионал и порядочный человек - Цензор.НЕТ 4024
14.07.2021 09:24 Ответить
эти порядочные довели все до ручки, что пришлось вызывать непорядочные новые лицца времен овоща чтобы хоть что-то работало
14.07.2021 09:24 Ответить
14.07.2021 09:25 Ответить
Профффесионал в чем, опубликуйте наконец хотя бы перед возможным назначением чем он занимался со школьной скамьи, не грузчика же в сельский магазин подбирают.
14.07.2021 09:25 Ответить
Мастер спорта по словесным боям без правил...
14.07.2021 09:26 Ответить
Вже було багато проффесіоналів. Проходили, знаємо.
14.07.2021 09:25 Ответить
Панове, хто дивиться, або моніторить українське телебачення, а саме канали СТБ, ICTV, Україна, Інтер та Г+Г? Що там коїться? Ваву хвалять, чи критикують?
14.07.2021 09:25 Ответить
Они выражают глубокую озабоченность.
14.07.2021 09:28 Ответить
гладять його в теплій вані
14.07.2021 09:43 Ответить
Зрозуміло. Тому ще у нього є рейтинг... Точно як на росіе. ТБ замінює мозок.
14.07.2021 09:53 Ответить
Я со своей Муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливей стану. Потому что у меня две коровы есть.
14.07.2021 10:00 Ответить
>уже два года руководит одним из самых больших комитетов
>уже два года руководит одним из самых больших комитетов

скорее кормится, из конвертов
14.07.2021 09:26 Ответить
14.07.2021 09:26 Ответить
Чувствую, что ЗЕбильная власть и тут обосрётся. Ждем очерных зашкваров от нового министра
14.07.2021 09:28 Ответить
Порядочный человек в понимании СН и всей шоблы это - вор, наркоман, придурок !!!!!
14.07.2021 09:31 Ответить
классный парень - не професия
14.07.2021 09:34 Ответить
Новий - геть зелений,всього 41 рік,пороху не нюхав,життя бачив через скло бібліотеки.І не українець, а таке собі...
14.07.2021 09:36 Ответить
Монастырский может быть и порядочный человек,но Кравчук к таким точно не относится,как и большинство парламентариев от слуг народа.
14.07.2021 09:36 Ответить
лол. эта гнида два года покрывает мусоров в комитете по вопросам правоохранительной деятельности
14.07.2021 09:38 Ответить
Скорее согласен.Просто эта гнида Кравчук со своей порядочностью ниже плинтуса.Хамство,невежество у слуг народа запредельно.И когда начинаешь о них говорить,особенно о Зе,то начинаешь ощущать.что запачкался дерьмом.Чем дальше от них,тем меньше вони.Но 73% других условий жизни не заслуживают.Пусть нюхают свой родненький для них запах.
14.07.2021 09:56 Ответить
Там все порядочные....пида...сы
14.07.2021 09:36 Ответить
"Професіонал" який поняття немає як виглядає МВС з середини. Це близько 400 тис осіб з штатним озброєнням + обширне "підсобне" господарство. Це люди, які крім закону керуються внутрішніми "панятіямі"(так склалось після 90-х)
14.07.2021 09:37 Ответить
так характерна ознака кожного упоротого урода (починаючи з Зе) і кожного 73/43%зебіла - нагла цинічна брехня і маніпуляція. Вона і бреше... традиційно
14.07.2021 09:42 Ответить
порядочная мразь, раз ничего хорошего в комитете не сделал, лишь мусорам подмахивал. да, еще и киве справку выдал)))
14.07.2021 09:37 Ответить
Вот яркий пример как у некоторых людей "порядочность" по роже видна. О какой порядочности может идти речь, если это зеленое фекалино выдало справку ОПЗЖешному тупому сепару Дрочиле о важности его диссертации "для внедрения в практическую деятельность комитета".
14.07.2021 09:39 Ответить
Якщо професіонал - то хоча би пару слів про його стаж роботи в правоохороних органах. До речі, а скільки стажу в політиці? Два роки, зважаючи, що був обраний політиком 21/07.2019року? А не малувато буде?
14.07.2021 09:39 Ответить
А всі євреї---порядочні і професіонали. Правда в одному напрямку--махлювати,брехатиі і красти.
14.07.2021 09:53 Ответить
Порядочный человек не дал бы положительный отзыв по научным "трудам" Кивы.

Да и в СН порядочный человек не пошел бы.
14.07.2021 10:00 Ответить
Ну если Киве благодарственные письма пишет ,то точно ПОРЯДОЧНЫЙ
14.07.2021 10:10 Ответить
Ну, если тянул мазу за кандидатскую Кивы, то в его "порядочности" сомневаться нет смысла !
Сразу можно в расход......
14.07.2021 10:12 Ответить
Професіонал в розумінні зеленої школоти? А то вже напружує...
14.07.2021 10:18 Ответить
Куда не плюнь одни профессионалы и порядочные, 30 лет и в Ж.............е. Поделано, что ли?
14.07.2021 10:30 Ответить
Если бы Монастырский не дал бы положительную рецензию Киве, то шмаркля не обратил бы на него внимания.
14.07.2021 10:37 Ответить
Друг Ківи - порядний професіонал? Він жартує чи знущається?
14.07.2021 11:01 Ответить
"Анал табу".
Там все порядочьные.
14.07.2021 11:22 Ответить
порядочный кореш дрочера какадемика Кивы ...
14.07.2021 11:24 Ответить
Серед слуг КАЛАмойши не може бути порядочних людей...
14.07.2021 13:25 Ответить
Кравчук упевнена, що "Слуга народу" дасть достатньо голосів за призначення Монастирського: Він - професіонал і порядна людина - Цензор.НЕТ 4252
Зліва новий голова МВС.
Справа бойовик Медведчука

Порядність та чесність
14.07.2021 15:16 Ответить
Среди слуг уродов у этого "порядочного" человека кликуха Моня Стырский)))
15.07.2021 01:25 Ответить
 
 