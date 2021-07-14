РУС
На рост смертности в конце июня могла повлиять чрезмерная жара, - НАН Украины

Рост смертность в третьей декаде июня связан не с коронавирусом, а с чрезмерной жарой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные НАН Украины.

Отмечается, что в июне продолжила снижаться общая смертность вместе со снижением числа летальных исходов при COVID-19.

"Хотя число последних во второй декаде месяца оставалось существенным, общая смертность снизилась с достижением уровней, ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также уровня 2020 года. Значит, ожидаемый уровень смертности по сценарию, если коронавирусная инфекция была прямо сейчас полностью остановлена, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих лет, начиная с 2015 года", - отметили в НАН.

В то же время, учене отмечают рост уровня общей смертности в третьей декаде июня.

"Среди возможных объяснений - непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности", - добавили в академии.

Неожиданный выод, наверное несколько нии задействовали что бы сделать такой вывод.
14.07.2021 09:27 Ответить
Так жарко ж ппц, скоко там за 2 недели июля потонуло пьяніх идийотов? Отож
14.07.2021 09:39 Ответить
В то же время, учене отмечают рост уровня ...
14.07.2021 09:28 Ответить
Век живи век неучене.
14.07.2021 09:30 Ответить
Зачем придираться к словам, если и так понятно что ученые из Трускавца??? 🤣🤣🤣.
14.07.2021 09:42 Ответить
А на экономику как жара повлияла, что Вы! Барыга опять пару градусов украл!
14.07.2021 09:28 Ответить
а перед этим ливни хлестали...а потом ветер и магнитные бури...а там...
погодный фактор никто не отменял... но и списывать на это все просчеты медицины... тоже не надо
14.07.2021 09:37 Ответить
Дождь и солнце, вода цветет, комары размножаются кто то обрабатывает территории от насекомых, или потом будут вздыхать и охать сколько смертей от укусов насекомых?
В Днепре вообще шок, кто разрешил делать косы на Победе в реке Днепр, вода цветет, нарушают естественное русло реки.
14.07.2021 09:44 Ответить
 
 