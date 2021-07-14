На рост смертности в конце июня могла повлиять чрезмерная жара, - НАН Украины

Рост смертность в третьей декаде июня связан не с коронавирусом, а с чрезмерной жарой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные НАН Украины.

Отмечается, что в июне продолжила снижаться общая смертность вместе со снижением числа летальных исходов при COVID-19.

"Хотя число последних во второй декаде месяца оставалось существенным, общая смертность снизилась с достижением уровней, ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также уровня 2020 года. Значит, ожидаемый уровень смертности по сценарию, если коронавирусная инфекция была прямо сейчас полностью остановлена, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих лет, начиная с 2015 года", - отметили в НАН.

В то же время, учене отмечают рост уровня общей смертности в третьей декаде июня.

"Среди возможных объяснений - непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности", - добавили в академии.

