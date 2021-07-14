РУС
Если Рада поддержит 733-ю правку к законопроекту о ВСП, Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов, - Шабунин

733 правка к законопроекту о реформе Высшего совета правосудия не противоречит Конституции.

Об этом на своей странице в Телеграме написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра Рада продолжит рассмотрение важнейшей реформы - судебной (законопроект # 5068). В случае поддержки депутатами 733 правки Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов. За одно только это голосование стоило выбрать эту Раду", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Рада рассмотрит законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия, - повестка дня парламента

"ОПЗЖ Медведчука и "Батькивщина" Тимошенко делают все, чтобы сбить этот законопроект и 733 правку. Знаете, какой "аргумент" у этих "государственных" партий? Что, проклятые международные эксперты хотят коварно захватить контроль над нашей судебной системойПутин в своей статье на украинском языке оперировал аналогичными аргументами (вплоть до формулировок): "внешнее управление", "внешних покровителей" и т.д. Совпадение? (тм)", - добавил Шабунин.

"Но есть фронда и среди "слуг". Этот депутат обманывает коллег о якобы "неконституционности" правки 733. Это откровенная, дешевая ложь. Коротко вот почему:

1) Конституция вообще не определяет порядка увольнения членов ВСП. Вообще, совсем, ни слова. Поэтому урегулировать это законом депутаты имеют полное право.

2) Поправка сохраняет решение об увольнении члена ВСП за конституционными субъектами назначения - съездами судей, адвокатов, прокуроров и т.д.

3) Поправка НЕ заставляет съезды увольнять членов ВСП. Они имеют право выбора - уволить или оставить в должности. Их только во времени ограничивают", - объяснил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Костин о продолжении судебной реформы: Надеемся, что через шесть месяцев ВККС начнет свою работу

"Особенно фактурно ложь о "неконституционности" звучит от депутата, протянувшего кандидатом в судьи КСУ "регионала", который только 8 лет назад получил юридический диплом. При том что Конституция ТРЕБУЕТ 15 лет юридического стажа для судьи КСУ. Тогда о настоящей, очевидной неконституционности тот же депутат сообщить "слугам" "забыл". Из-за этой его подставы "слугам" до сих пор приходится краснеть на эфирах (если речь идет о КСУ)", - резюмировал он.

"Еще немного аргументов для поддержки 733 правки, без которой очистка ВСП не произойдет.

Почти 2 миллиона гривен наших налогов в среднем получает член ВСП на год, например:

Светлана Шелест - 2 149 608 грн

Наталья Краснощекова - 2 001 597 грн

Лариса Швецова - 2 033 769 грн

Владимир Говоруха - 2 373 292 грн

Зарплаты этих бидося просто отвратительные на фоне их действий (см. ниже).

При этом их защищают "Батькивщина и ОПЗЖ: именно поэтому всеми силами сбивают правку 733.

Мы сделаем все возможное, чтобы им (и мажоритарщикам) пришлось объяснять это избирателям со средней пенсией в 3 770 грн (их базовый электорат).

За свои заоблачные зарплаты (из наших налогов) члены ВСП, например:

- имеют родовые имения размером с торговый центр, унаследованные от бабушек;

- заработали на огромный дом сбором клубники;

- подтверждали законность "Харьковских соглашений" Януковича относительно пролонгации пребывания в Крыму Черноморского флота рф;

- покрывают нечестных судей и преследуют судей-обличителей;

- сохраняют клановость судебной системы, например, спасти от отстранения главу ОАСК Павла Вовка, а от увольнения судей ОАСК Аблова и Санина;

- во время Майдана запрещали митинги с требованиями расследовать преступления "беркутовцев";

- летом 2014 ездили отдыхать в Крым и до 2018 года почти каждый год на новый год ездили в Москву;

- незаконно избранные на должность второй раз подряд с нарушением закона;

- были обвиняемыми во взяточничестве в 500 тысяч долларов;

- являются фигурантами уголовных производств о злоупотреблении властью и незаконном лоббировании газовой фирмы из окружения бывшей власти;

- избраны на "прозрачном" голосовании, результаты которого были согласованы и известны еще за несколько дней до самого голосования", - добавил позже Шабунин.

Если Рада поддержит 733-ю правку к законопроекту о ВСП, Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов, - Шабунин 01
Если Рада поддержит 733-ю правку к законопроекту о ВСП, Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов, - Шабунин 02

Если Рада поддержит 733-ю правку к законопроекту о ВСП, Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов, - Шабунин 03
Если Рада поддержит 733-ю правку к законопроекту о ВСП, Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов, - Шабунин 04

ВР (29399) судебная реформа (1807) Батькивщина (2014) Шабунин Виталий (608) Высший совет правосудия (571) Слуга народа (2660) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
Топ комментарии
+4
Следуя вашим рассуждениям,уважаемый ,так вообще не надо ничего менять, ведь итак не получится.
14.07.2021 10:14 Ответить
+3
Не устаем поражатся детской наивности Шабунеподобных персонажей. Вот увидел паренек,очередную обертку от кофеты-восторг до небес. Святая вера в то, шо запишут на бумаге -будет ДОЛЖНЫМ образом выполнятся? В Украине-НИКОГДА ТАК НЕ БЫЛО. Мы не англосаксы или германцы, у которых закон-это общественный договор положенный на бумагу. Дествовать будут ЛЮДИ, наши родные украинские люди, как с ними договорятся и какие для этого аргументы найдут-время покажет.
14.07.2021 09:55 Ответить
+3
Можно порадоватся вашей наивности. Власть и деньги договорятся с любым украинцем. Не захочешь по хорошему-заведем пару-тройку уголовных дел на твоего племянника. Арсенал методов-бесконечный.
14.07.2021 10:44 Ответить
Перепрошую, українські люди то по-національності, чи лише по місцю проживання? Хоча ні, навіть не проживання а по місцю зароблянню бабла.
14.07.2021 10:13 Ответить
Весь этот процес как раз и направлен на то, чтобы судей нам выбрали англосаксы. Конечно даже они не смогут гарантировать абсолютной чистоты, поскольку выбирать придеться из отбросов. Но хоть отсеют самых гнилых.
14.07.2021 10:36 Ответить
Можно порадоватся вашей наивности. Власть и деньги договорятся с любым украинцем. Не захочешь по хорошему-заведем пару-тройку уголовных дел на твоего племянника. Арсенал методов-бесконечный.
14.07.2021 10:44 Ответить
Пусть лучше так, чем судья сам выставит прейскурант на свои услуги и будет искать клиентов. Да, англосаксы не смогут полностью очистить систему, но если они уберут оттуда самые вонючие куски дерьма, уже сделают огромную услугу. А если ничего не делать то ничего и не будет.
14.07.2021 10:49 Ответить
Звучит ободряюще!
14.07.2021 10:13 Ответить
А що робити? Опустити руки? Всіх шльопнути? Так нас скоріше пришиють. Нехай голосують.
14.07.2021 10:13 Ответить
Замечательный вопрос, и то что скорее они нас шлепну,чем мы их это тоже точьно,уже эти коррупционеры,колонизаторы, не коренные нацысты прошу не путать с обычными гражданами они же сами же такой закон приняли о корренных народах, хотят Китайскую демократию в Укране узаконить , но даже в Китае за контрабанлу джинсов стоимостью 50 евро (1, 7 тыс.грн.) не открывают уголовное дело, зато когда хотят у народа украсть страну, через рынок Земли по 10 тыс.га в одни руки то депутатам повышение зарплат и привилегий.Но боюсь, что от иностранцев тоже толку мало это тот же соросятинский МВФ типа борьба с коррупцией заключается не в эфективности управления чинрвниками или на прямую народом гос. активов, с целью повышения прибыли и капиталищации в цене той де Земли , а в продаже Земли и других ресурсов иностранцам и олигарзам, теже колонизаторы, нацысты, бандиты и воры.Выход один пока они нас не шлепнули не опускать руки и отзывать и переизберать депутатов и президента,сокращать срок их избрания до года и наказывать за растрату больше 1, 7 тыс.грн.
14.07.2021 11:52 Ответить
Следуя вашим рассуждениям,уважаемый ,так вообще не надо ничего менять, ведь итак не получится.
14.07.2021 10:14 Ответить
может и так, но тут нужна поправка на Шабунина, он же мудак и отмыватель грантовых денег
14.07.2021 10:30 Ответить
Если Шаба уже и за Хеерпутина заговорил, то заинтересован лично. В домике нужно ремонт делать..
14.07.2021 11:35 Ответить
""ОПЗЖ Медведчука и "Батькивщина" Тимошенко делают все, чтобы сбить этот законопроект и 733 правку. Знаете, какой "аргумент" у этих "государственных" партий? Что, проклятые международные эксперты хотят коварно захватить контроль над нашей судебной системой. Путин в своей статье на украинском языке оперировал аналогичными аргументами (вплоть до формулировок): "внешнее управление", "внешних покровителей" и т.д"

ГОСПОДИ!
ПОШЛИ НАМ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ!
Как после вройны в Германии или Японии!
14.07.2021 11:51 Ответить
У регионалов и Юльки, а теперь и у СН свои карманные судьи, которых они прикармливают. Партийная мафия + судебная мафия + олигархи со своими чиновниками = хозяева Украины. Только внешнее очень жесткое влияние может их сломать. Если не примут - у народа останется только их отстрел.
14.07.2021 12:21 Ответить
А судьи кто?....
14.07.2021 12:37 Ответить
 
 