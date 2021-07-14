Если Рада поддержит 733-ю правку к законопроекту о ВСП, Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов, - Шабунин

733 правка к законопроекту о реформе Высшего совета правосудия не противоречит Конституции.

Об этом на своей странице в Телеграме написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра Рада продолжит рассмотрение важнейшей реформы - судебной (законопроект # 5068). В случае поддержки депутатами 733 правки Украина впервые за двадцать лет получит реальный шанс на очищение судов. За одно только это голосование стоило выбрать эту Раду", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Рада рассмотрит законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия, - повестка дня парламента

"ОПЗЖ Медведчука и "Батькивщина" Тимошенко делают все, чтобы сбить этот законопроект и 733 правку. Знаете, какой "аргумент" у этих "государственных" партий? Что, проклятые международные эксперты хотят коварно захватить контроль над нашей судебной системой. Путин в своей статье на украинском языке оперировал аналогичными аргументами (вплоть до формулировок): "внешнее управление", "внешних покровителей" и т.д. Совпадение? (тм)", - добавил Шабунин.



"Но есть фронда и среди "слуг". Этот депутат обманывает коллег о якобы "неконституционности" правки 733. Это откровенная, дешевая ложь. Коротко вот почему:



1) Конституция вообще не определяет порядка увольнения членов ВСП. Вообще, совсем, ни слова. Поэтому урегулировать это законом депутаты имеют полное право.



2) Поправка сохраняет решение об увольнении члена ВСП за конституционными субъектами назначения - съездами судей, адвокатов, прокуроров и т.д.



3) Поправка НЕ заставляет съезды увольнять членов ВСП. Они имеют право выбора - уволить или оставить в должности. Их только во времени ограничивают", - объяснил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Костин о продолжении судебной реформы: Надеемся, что через шесть месяцев ВККС начнет свою работу

"Особенно фактурно ложь о "неконституционности" звучит от депутата, протянувшего кандидатом в судьи КСУ "регионала", который только 8 лет назад получил юридический диплом. При том что Конституция ТРЕБУЕТ 15 лет юридического стажа для судьи КСУ. Тогда о настоящей, очевидной неконституционности тот же депутат сообщить "слугам" "забыл". Из-за этой его подставы "слугам" до сих пор приходится краснеть на эфирах (если речь идет о КСУ)", - резюмировал он.

"Еще немного аргументов для поддержки 733 правки, без которой очистка ВСП не произойдет.

Почти 2 миллиона гривен наших налогов в среднем получает член ВСП на год, например:

Светлана Шелест - 2 149 608 грн

Наталья Краснощекова - 2 001 597 грн

Лариса Швецова - 2 033 769 грн

Владимир Говоруха - 2 373 292 грн

Зарплаты этих бидося просто отвратительные на фоне их действий (см. ниже).

При этом их защищают "Батькивщина и ОПЗЖ: именно поэтому всеми силами сбивают правку 733.

Мы сделаем все возможное, чтобы им (и мажоритарщикам) пришлось объяснять это избирателям со средней пенсией в 3 770 грн (их базовый электорат).

За свои заоблачные зарплаты (из наших налогов) члены ВСП, например:

- имеют родовые имения размером с торговый центр, унаследованные от бабушек;

- заработали на огромный дом сбором клубники;

- подтверждали законность "Харьковских соглашений" Януковича относительно пролонгации пребывания в Крыму Черноморского флота рф;

- покрывают нечестных судей и преследуют судей-обличителей;

- сохраняют клановость судебной системы, например, спасти от отстранения главу ОАСК Павла Вовка, а от увольнения судей ОАСК Аблова и Санина;

- во время Майдана запрещали митинги с требованиями расследовать преступления "беркутовцев";

- летом 2014 ездили отдыхать в Крым и до 2018 года почти каждый год на новый год ездили в Москву;

- незаконно избранные на должность второй раз подряд с нарушением закона;

- были обвиняемыми во взяточничестве в 500 тысяч долларов;

- являются фигурантами уголовных производств о злоупотреблении властью и незаконном лоббировании газовой фирмы из окружения бывшей власти;

- избраны на "прозрачном" голосовании, результаты которого были согласованы и известны еще за несколько дней до самого голосования", - добавил позже Шабунин.







