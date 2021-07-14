Маас о позициях Германии и США по "Северному потоку-2": По многим пунктам мы сблизились

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас видит хорошие перспективы на переговорах с США относительно строительства газопровода "Северный поток - 2".

"В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил глава германского внешнеполитического ведомства вечером во вторник, 13 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Маас однако не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.

"Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - подчеркнул он.

По мнению министра, вопрос о том, когда это произойдет, является уже вторичным, хотя, конечно, было бы прекрасно, если бы спор был урегулирован во время визита Меркель в Вашингтон.

