РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости
1 601 8

Маас о позициях Германии и США по "Северному потоку-2": По многим пунктам мы сблизились

Маас о позициях Германии и США по

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас видит хорошие перспективы на переговорах с США относительно строительства газопровода "Северный поток - 2".

"В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил глава германского внешнеполитического ведомства вечером во вторник, 13 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Маас однако не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.

"Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - подчеркнул он.

По мнению министра, вопрос о том, когда это произойдет, является уже вторичным, хотя, конечно, было бы прекрасно, если бы спор был урегулирован во время визита Меркель в Вашингтон.

Читайте также: "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко

Автор: 

Байден Джо (2800) Меркель Ангела (2126) Северный поток (1460) Маас Хайко (213)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там опять за ужином бубочка пообещал под диктовку Ермака ?

«В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизилисИсточник: https://censor.net/ru/n3276977»
показать весь комментарий
14.07.2021 09:41 Ответить
Немчура позорная.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:43 Ответить
Как целовались в десна комуняки с нацистами в 1930-х годах так и сейчас кацапы с немчурой продолжают
показать весь комментарий
14.07.2021 10:00 Ответить
І за це велика подяка зеленому вилупку і тим ідіотам, які його обрали.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:40 Ответить
Що тепер і США піддержує фінансування проклятой фашистської ********* паРаші.
Так після добудови та пуску цього кацапського потоку. Мільярди євро і доларів гігантської рікою потечуть в криваву паРашу. Мільярди на які прокляті кацапи будуть і далі вести свої безперервні криваві окупаційні війни по всьому світу, в тому числі і проти України.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:46 Ответить
«Маас о позициях Германии и США по "Северному потоку-2": По многим пунктам мы сблизились», а Украина идёт на Хайко.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:51 Ответить
 
 